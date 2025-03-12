中半導體設備業拚整併 北方華創擬買芯源微9.5%股權

中國半導體設備龍頭北方華創加速整併。（本報資料照片）

中國半導體設備龍頭北方華創發布公告稱，擬以現金人民幣16.9億元（約2.3億美元）收購塗膠顯影設備廠芯源微9.5%股份，並計畫在未來一年內進一步增持以取得控制權。分析指出，北方華創擬取得芯源微控制權，代表中國半導體設備行業資源整合，將重塑行業競爭格局。

芯源微第三大股東中科天盛，擬轉讓8.4%股份，北方華創將參與此次公開掛牌競買。若上述兩步順利完成，北方華創將取得芯源微合計17.9%股份，取得控制權，按照每股人民幣88.5元計算，這部分市值為人民幣31.8億元（約4.4億美元）。

作為中國的龍頭半導體設備商，北方華創主攻半導體設備領域包括蝕刻、沉積、清洗等主要製程設備，堪稱目前中國設備系列最齊全的供應商。

北方華創目前市值超人民幣2400億元（約332億美元），也是A股市值最高的半導體設備公司，在此次交易前，未持有芯源微公司股份。

對於本次股權轉讓的原因，芯源微在公告中稱，是回應中國國家戰略，推動半導體產業資源整合。北方華創相關人士也表示，雙方產品互補，將形成業務協同。

北方華創被業內稱為「中國小應材」（中國版應用材料），這一稱號源於其在‌半導體設備領域的核心技術突破、產品線布局及市場地位‌。截至2024年第3季度，北方華創營收規模躍居‌全球第六大半導體設備廠商‌。

分析指出，當前中國國內半導體設備市場同質化競爭加劇，北方華創與芯源微的整合或將成為行業分水嶺，推動資源向頭部企業集聚，加速推動其國產設備在全球產業鏈中占據更核心地位。

中華經濟研究院第二研究所暨日本 中心副主任江泰槿指出，中國在突破美國科技封鎖，在半導體產業以多元化策略布局，並採取舉國體制，積極整合產業資源，以打造統一的「中國半導體企業」為戰略目標。

江泰槿表示，中國此舉涵蓋設計、製造、封裝測試等完整產業鏈，目標在建構自主完整的半導體生態系統，降低對外部技術依賴，這樣的集中化策略已初見成效，但對台灣半導體產業形成實質性競爭壓力和潛在威脅。

集微網報導，截至2024年，中國半導體設備國產化率升至13.6%，以北方華創、中微公司、盛美上海等為首的設備公司，在技術研發和市場拓展方面取得顯著進展。