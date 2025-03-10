全球腕戴設備出貨 華為緊追蘋果

根據市調機構IDC發布的「全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告」顯示，2024年全球腕戴設備市場出貨1.9億支，年減1.4%。其中蘋果以全球3460萬支出貨量，市占18.1%，位居全球腕戴市場出貨量第一的位置。緊跟在後則是華為 、小米 ，分列第二、第三。

IDC報告指出，2024年中國腕戴設備市場出貨量為6,116萬支，年增19.3%，2024年中國成為全球最大腕戴設備市場，占全球出貨總量的32%。作為全球最大腕戴設備市場，2025年中國市場仍具增長潛力。

蘋果在全球腕戴市場僅憑藉智慧手表單一產品線，仍然保有較強的市場競爭力，2024年以全球3,460萬支出貨量，市占18.1%，位居全球腕戴市場出貨量第一的位置。蘋果在亞太除中國、中東非等發展中地區，加大市場拓展力度並呈現出增長趨勢。

華為在全球腕戴市場上呈現強勁發展勢能，以全球出貨量3,070萬支，市占16%，排名第二。

華為在產品線上透過Band、FIT、GT、WATCH、Ultimate以及WATCH D血壓表系列，完善了細分市場布局，從日常運動健康、專業運動到腕上智慧體驗和健康醫療領域的覆蓋。同時，海外市場在亞太、中東非及拉美等多個地區實現顯著增長。而在中國腕戴市場上，華為連續第五年位居出貨量第一。

2024年小米腕戴產品線取得長足進步。尤其小米手環9在下半年取得亮眼的表現，以全球出貨量2940萬支，市占15.3%，排名第三。此外，小米智慧手表也伴隨集團品牌高端化戰略的發展贏得增長，尤其在S系列上在前代基礎上取得更好的市場反響。

另一家市調機構Canalys發布的2024 年全球可穿戴腕帶設備市場亦實現穩步增長，出貨量達1.93億支，年增4%，是繼2022年市場調整後，連續兩年實現增長，展現出復甦的勢頭。