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台積電在美大投資 海外擴張助攻營收拚五年翻倍

記者尹慧中／台北即時報導
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台積電宣布加碼在美投資千億美元。（路透）
台積電宣布加碼在美投資千億美元。（路透）

台積電宣布加碼在美投資千億美元，法人看好，台積電海外布局上緊發條，隨美國新廠產能擴大開出，有助加速達成五年後合併營收翻倍、挑戰2,000億美元的目標，比今年再增加千億美元。

台積電一貫不評論法人預估財務數據。根據台積電於元月法說會上釋出的2025年展望，預估全年美元營收年增幅度可達24%至26%。法人以台積電釋出的展望推估，今年合併營收將首度站上千億美元。台積電1987年成立後，花了38年達成年營收千億美元里程碑。

法人指出，台積電先前已喊出五年業績年複合成長率（CAGR）接近或甚至超過20%的目標，以這樣的速度加上海外新廠產能全產全銷，有助加速五年後達成全年營收再增加千億美元，較今年翻倍的目標。

業界分析，台積電要拚五年後年營收再增加千億美元、總計達2,000億美元的目標，也需要美國新廠充裕的水電等外在資源協助，同時，美國新廠後續人力也必須全面到位。

法人指出，先進製程推進至埃米世代，業界普遍預期，2026年以後、最晚2028年新一代高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）設備將成為主流量產應用，相關設備用電量會比當下EUV高甚多，因此水電相關應用配套勢必要全面。

其次是充裕的人才。業界指出，台積電2022年全球員工數突破7萬人，預估最快今年跨越8萬人大關。隨著營運規模擴張與加速全球製造足跡，後續年營收要達2,000億美元規模，屆時員工數估需逾10萬人。隨著國際競爭，未來勢必要有更多海外多元領域菁英加入，才能助力台積電成為真正世界級的企業。

不過，台積電正面臨赴美設廠一些文化差異調整期。去年8月，台積電的招聘經理向加州北區聯邦地區法院提起訴訟，指控台積電高層存在種族和國籍歧視，且工作環境具有敵意，這種情況「普遍且嚴重」，美國聯邦法院將於4月8日開庭審理。

台積電否認這些指控。香港英文「南華早報」報導，台積電在亞利桑納州的部分員工支持公司立場，並稱這些是不實指控，可能會破壞台積電在美國生產先進晶片的努力。

台積電拚五年後營收翻倍
台積電拚五年後營收翻倍

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