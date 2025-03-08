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霸王茶姬來美IPO 獲中證監會備案

記者林宸誼／綜合報導
霸王茶姬赴美IPO獲中國證監會備案 ，衝刺「新茶飲第五股」。（記者林宸誼／攝影）
霸王茶姬赴美IPO獲中國證監會備案 ，衝刺「新茶飲第五股」。（記者林宸誼／攝影）

中國證監會國際合作司發布「關於 Chagee Holdings Limited（茶姬控股公司）境外發行上市備案通知書」。霸王茶姬擬發行不超過6473萬股普通股，並且在美國那斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。

這代表霸王茶姬，將成為繼奈雪的茶、茶百道、古茗、蜜雪冰城之後的「新茶飲第五股」。霸王茶姬回應稱：「以監管披露為準。」

觀察者網報導，霸王茶姬成立於2017 年，以「東方新茶飲」為定位，主打原葉鮮奶茶和果茶系列，在資本的加持下，這兩年發展迅速。按照今年1月霸王茶姬發布的2024年會友報告，截至2024年底，全球會員數達到1.78億，年增約160%，全球門店數量超過6000家，經典產品「伯牙絕弦」累計銷售突破6億杯。

另從業績上看，霸王茶姬創辦人張俊傑，在去年5月舉辦的「現代東方茶創新論壇」上曾透露，2023年霸王茶姬總銷售（GMV）108億元（人民幣，下同，約15億美元），2024年第1季度總銷售超58億元，預計2024年全年總銷售可以超過200億元。

而本次霸王茶姬選擇美股上市，或與全球化戰略有關。去年底有消息傳出，霸王茶姬正籌備於2025年春季進軍美國，首批門店將選址於加州的爾灣市和洛杉磯市。

加州 那斯達克 洛杉磯

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