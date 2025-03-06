半導體業界震撼 台積前董座劉德音任美光董事

台積前董座劉德音將任美光董事。(記者黃義書／攝影)

全球第三大DRAM廠美商美光6日宣布，延攬台積電 前董座劉德音出任董事。這是劉德音從台積電退休後，首度出任半導體廠董事職務，震撼半導體業界。

業界認為，AI 應用百花齊放，推升高頻寬記憶體（HBM）需求大好，目前全球HBM市場由SK海力士暫居領先，劉德音半導體資歷豐厚，出任美光董事後，將能給美光眾多晶圓製造建議，助力美光衝刺HBM布局，不僅有助美光提升市占，也能間接協助台積電後續結合國際記憶體廠發展AI業務更順遂。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，劉德音擁有深厚的技術專長與商業智慧，他在台積電的領導經驗，使台積電成為全球最先進的半導體企業之一。隨著AI技術的發展，美光正積極拓展資料中心到邊緣運算的業務，劉德音加入美光董事會，將為公司帶來重要意義。

業界分析，從AI到雲端到邊緣等領域，高階記憶體與邏輯晶片連動性高，美光已透過HBM3e產品打入輝達供應鏈，成為主力供應商，明年將推進到HBM4。美光曾說，預期HBM4可維持功耗及上市時間的領先地位，HBM4將採用台積電的3奈米製程base die。

業界認為，美光延攬劉德音加入董事會之後，有助加強與台積電的合作，尤其是系統HBM邏輯晶粒設計，進一步鞏固台積電在記憶體晶片領域的影響力。

另外，劉德音不只在半導體業經驗豐富扎實，在半導體圈也德高望重，加入美光後，不單可望強化美光AI布局，亦對美光外在評價有進一步加分效果。

業界分析，AI時代下，HBM市場競爭白熱化，更是輝達其GPU高速運算不可或缺的硬體，目前SK海力士、三星、美光等三大DRAM廠競逐HBM市場，除了強化與輝達的合作外，也擴大供應超微的比重，而HBM投片最佳的代工廠，就是台積電。

法人指出，雖然擔任公司董事通常象徵意義大於實際，劉德音能對美光最初最大的貢獻，就是他對HBM製程瞭若指掌，這是三星、SK海力士無法達到的。

至於HBM布局藍圖，美光先前指出，除了透過全球團隊的協作，開發出突破性的HBM3E產品，包括在美國進行設計與製程開發，在日本進行記憶體製造，並在台灣完成先進封裝，未來幾年，看好HBM市場將表現出強勁增長。

美光評估，當下HBM出貨量已超出預期，集團正在利用穩固的研發基礎及在1-beta製程技術上的持續投資，積極開發HBM4。