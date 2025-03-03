美股遭血洗Nvidia重挫 台積電開盤跌破千元

台股4日開盤指數下跌247.45點，開盤指數為22,508.8點。台積電開盤價996元跌破千元關卡，挫低24元。(美聯社)

美股 3日重挫，台積電 ADR跌4.19%，報每股172.97美元，換算並折合台幣後為每股1,138.38元，較台北交易股票溢價率為11.61%。台股4日開盤指數下跌247.45點，開盤指數為22,508.8點。台積電開盤價996元跌破千元關卡，挫低24元。

群益投顧表示，雖然指數在年線前見到買盤嘗試拉抬跡象，但台股相對美科技股缺乏基期優勢，且動美股上檔承壓的風險仍相對偏高；環境結構估將持續推動資金往非電與風險趨避概念股移動。中國「能耗雙控」題材的低基期EG股強漲，折射出原物料股仍處相對大盤強勢輪動的階段，惟僅宜短打，因盤勢中期評價修正壓力恐持續，逢高仍需汰弱留強因應。

周一（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,191.24點，下跌649.67點、跌幅1.48%；S&P 500指數下跌1.76%；那斯達克指數下跌2.64%；費半指數下跌4.01%。日月光ADR也大跌3.8%。中華電ADR逆勢走升，上漲0.8%。

美國總統川普宣布開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅；ISM調查顯示，製造業採購經理人指數（PMI）從1月的50.9下滑至2月的50.3，而2月的前瞻性指標新訂單指數從1月的55.1降至萎縮區間48.6，再次給華爾街的風險承受能力帶來壓力。華爾街所謂的恐慌指數VIX飆升16%至22.78，觸及2024年12月以來最高。所有超大型股均下跌，七巨頭指標下跌3.1%，輝達(Nvidia)重挫8.7%、特斯拉跌逾2%。