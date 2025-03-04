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蜜雪在港上市 首日大漲43% 總市值衝1093億港元

記者謝守真／綜合報導
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蜜雪冰城母公司蜜雪集團3日在港交所掛牌上市，以大漲43.21%作收。（本報資料照片）
蜜雪冰城母公司蜜雪集團3日在港交所掛牌上市，以大漲43.21%作收。（本報資料照片）

中國茶飲品牌蜜雪冰城母公司蜜雪集團3日在港交所掛牌上市。該股首日表現亮麗，以大漲43.21%作收，每股收在港幣290元，總市值達1093億元（港元，下同，約140.5億美元），刷新港股茶飲產業市值紀錄。

據證券時報報導，蜜雪集團創辦人張氏兄弟持有絕大部分股權。此前，張紅超直接持股42.78%，透過員工持股平台「青春無畏」持股0.45%。張紅甫則直接持股42.78%，透過「始於足下」持股0.45%。兄弟二人合計持3.08億股，截至目前，二人身家超過港幣850億元。

蜜雪集團公告指，公司IPO全球發售1705.99萬股，其中香港公開發售170.6萬股，國際發售1535.39萬股，募資淨額港幣32.91億元，發行後總股數為3.77億股。蜜雪冰城上市前的認購倍數為5258，國際配售亦獲35倍超額認購，合計凍結資金超過港幣1.84兆元，超越中國社群平台快手，成為港股「凍資王」。

數據顯示，蜜雪冰城目前在中國、新加坡、泰國等11國，擁有46479家門市（其中約九成門市位在中國），超越麥當勞（約43000家店）和星巴克（40576家分店），成為全球最大連鎖餐飲品牌。同時，蜜雪冰城去年共實現飲品出杯量約90億杯，實現約人民幣583億元的終端零售額，分別較上年增21.9%及21.7%。

分析指出，覆蓋採購、生產、倉儲物流、研發和銷售全鏈條的一體化供應鏈體系，構建起蜜雪冰城難以複製的護城河。該公司的供應鏈優勢與下沉市場（三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場）戰略成功結合，在經濟和消費景氣變動中實現穩健發展。未來，隨著募資用於工廠、倉儲及冷鏈擴建，蜜雪冰城有望進一步鞏固其全球現製飲品龍頭的地位。

供應鏈 星巴克 新加坡

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