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DeepSeek帶動 Nvidia中國特供AI晶片 1個月漲價10%

記者林宸誼／綜合報導
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輝達AI晶片在中漲價10%。圖為執行長黃仁勳去年在台北參加活動時照片。(路透資料照片)
輝達AI晶片在中漲價10%。圖為執行長黃仁勳去年在台北參加活動時照片。(路透資料照片)

在中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）熱潮帶動下，出於性價比、合規性考慮，中國科技大廠對輝達（Nvidia）「中國特供版」晶片H20需求旺盛，由於供不應求，目前一台H20伺服器（裡面有八顆H20晶片）要價110萬元（人民幣，下同，約15.2萬元），較春節前漲10萬元（約1.4萬元），漲幅約10%。

甚至有業者預計，「價格應該不會下來了」。

財聯社報導，集邦科技（TrendForce）分析師龔明德表示，從人工智慧（AI）伺服器市場觀察，目前中國市場主要繪圖處理器（GPU）供應仍以H20等為主力。

一位輝達算卡經銷商說：「H20是主流，其次是A100， 4090是『改卡』（指消費卡用於專業計算），不太合適企業。」另一位經銷商直言：「DeepSeek 火了之後，需求增加最多的就是H20。」

價格方面，一位經銷商稱，H20是價格增幅最大的算力卡，「目前一台八卡H20的伺服器（八顆H20晶片），單價人民幣110萬元左右，較春節前漲價人民幣10萬元以上。」

該人士稱，「價格應該不會下來了，因為大廠要做DeepSeek推理，大量下單H20，光是騰訊一家就要10萬到20萬卡。」他認為，出於性價比、合規性考慮，H20已是大廠最愛。

路透報導，消息人士表示，自DeepSeek上個月爆紅以來，騰訊、阿里巴巴和字節跳動，對H20的訂單「大幅增加」。

集邦科技分析師邱珮雯稱，AI晶片方面，未來市場繪圖處理器（GPU）與特殊應用積體電路（ASIC）會同時並存，雲端業者除了採用輝達GPU以外，也在積極研發自身ASIC晶片，除針對自身應用訂製化以外，還能降低對輝達晶片之依賴，同時降低支出成本。目前中國的多家算力廠商華為昇騰、昆侖芯、寒武紀等均採用ASIC方案。

GPU是通用型晶片，主要應用於AI訓練，ASIC是專門為特定應用設計的晶片，用途單一但效率極高，例如比特幣挖礦、AI推理等，ASIC比GPU更快、更省電，但無法靈活更改用途，而 GPU則可以透過軟體更新來適應新應用，不過，設計ASIC晶片需要高昂的研發費用，並且生產時間長。

晶片 AI 輝達

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