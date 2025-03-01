奇瑞汽車拚在港IPO 估計募資10億美元

港交所28日公布文件顯示，奇瑞汽車已向港交所提交上市申請書，外界估計募資金額約10億美元，將是港股近年最大車企IPO案。

綜合第一財經和金融界報導，奇瑞汽車表示，計畫將港股IPO募集資金用於研發下一代汽車及拓展海外市場。奇瑞汽車並未披露擬發行股份數量和募資金額，不過據市場預測，奇瑞汽車此次港股IPO估值，預計落在500億到1000億元‌人民幣‌（約138億美元）之間。

黃河科技學院客座教授張翔表示，奇瑞汽車作為出口量第一的中國車企，選擇在此時衝刺IPO，是把握住行業出海的風口，高速增長的出口量將幫助它奇瑞汽車從一家中國品牌逐漸向國際車企轉型，這留給投資 者很大的想像空間，也有利於其募得更高的資金。

奇瑞汽車的招股書顯示，2022年、2023年、2024年1-9月，奇瑞營收分別為人民幣926.18億、1632.05億、1821.54億元。同期公司實現利潤 分別為人民幣58.06億元、104.44億元、71.37億元及113.12億元。

奇瑞集團2024年全年銷售汽車達到歷史性的260萬輛，增長38.4%，創造年銷量歷史新高；其中出口汽車114萬4588輛，增長21.4%，連續22年位居中國品牌乘用車出口第一。