阿里造AI軍團 釋數百職缺 組建頂級大模型研究團隊

繼全球頂尖人工智慧 科學家許主洪出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務（指消費者端業務）的多模態基礎模型後，該部門近期開啟大規模人員招募，開放職缺達到數百個，其中AI技術、產品研發的職缺占比達到90%。

科創板日報報導，內部人士透露，許主洪目前正在籌備規模超百人的頂級AI大模型研究團隊，加速推動前沿科研成果向實際應用解決方案轉化。

前Salesforce集團副總裁許主洪2月初出任阿里集團副總裁引起業界熱議，他主要負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。該舉被視為阿里AI To C業務開年第一槍。

有報導指，許主洪的工作會進一步增強阿里AI To C業務的基礎模型能力，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力，並拉高阿里AI To C業務的天花板，產生更多AI應用的想像空間。

事實上，去年12月底以來，阿里在AI To C領域動作頻頻：先是在去年12月18日將旗下AI應用「通義」正式從阿里雲分拆，併入智能信息事業群；今年1月22日，阿里智能互聯事業群旗下的天貓精靈硬體團隊與夸克產品團隊融合工作，將探索包括AI眼鏡在內的新硬體方向。

「今年阿里會在AI To C領域大幹一場」中國人工智慧行業專家李輝達 表示，阿里的動作已經非常明顯了，阿里巴巴正在加碼AI To C的人才與資源投入。

李輝達稱，阿里通義的開源模型在外國評價很高，不遜DeepSeek。相比而言，阿里巴巴的C端產品尚未充分發力。近期阿里巴巴在AI C端應用領域的各項調整和進展，意味著阿里巴巴已經開始將其AI C端業務「擰成一股繩」，力求通過內部資源的優化配置，在競爭激烈的AI市場中搶占更多先機。

公開資料顯示，阿里AI To C已經有三塊明確業務，分別是夸克、通義和天貓精靈的AI硬體。其中，夸克處於重要位置，易觀分析1月發布「2025年AI產業發展十大趨勢」報告顯示，夸克位居中國AI應用活躍用戶榜單第一，也是唯一一款00後年輕用戶數量占比超過50%的AI應用。