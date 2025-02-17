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美中AI自駕車催速 台鏈亞光、今國光、揚明光等有望受惠

記者陳昱翔／綜合報導
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AI超級運算應用開始進入自駕車系統，特斯拉、比亞迪、百度等美國與中國車廠積極布局AI自駕車市場，並開闢新的競爭戰火，推升市場需求增溫，台灣自駕車供應鏈亞光、今國光、揚明光、穩懋、宏捷科等有望受惠。（路透）
AI超級運算應用開始進入自駕車系統，特斯拉、比亞迪、百度等美國與中國車廠積極布局AI自駕車市場，並開闢新的競爭戰火，推升市場需求增溫，台灣自駕車供應鏈亞光、今國光、揚明光、穩懋、宏捷科等有望受惠。（路透）

繼伺服器後，AI超級運算應用也開始進入自駕車系統，特斯拉、比亞迪、百度等美國與中國大陸車廠積極布局AI自駕車市場，並開闢新的競爭戰火，推升市場需求增溫，台灣自駕車供應鏈亞光、今國光、揚明光、穩懋、宏捷科等有望受惠。

綜合媒體報導，大陸車廠近期在自駕車領域動作頻頻，比亞迪已將「天神之眼」輔助駕駛系統作為在中國大陸售價人民幣10萬元（約1.3萬美元）及以上車型的標準配置，以推動高階輔助駕駛的普及，並宣布與當紅的AI新創DeepSeek合作。

百度近期也宣布「蘿蔔快跑（Apollo Go）」自駕計程車專案正與阿聯酋政府洽談，最快上半年開始在杜拜進行相關測試，引發外界高度關注。

特斯拉則預計今年夏天在德州奧斯汀推出自駕小黃「Cybercab」 服務。特斯拉首席設計師Franz von Holzhausen在美國脫口秀節目中透露，「這項技術讓人感覺像是未來，但其正在當下發生，每輛特斯拉汽車都具備這種能力」。

業界人士認為，AI的超級運算特性，正為自駕車產業帶來翻天覆地的改變，加速自駕車普及的進程，隨著美中指標車廠陸續導入AI技術後，自駕車市場競爭勢必將加劇，相關供應鏈將因此受惠。

據悉，目前包括亞光、今國光、揚明光、穩懋、宏捷科等台廠均有產品用於自駕車上；亞光、今國光、揚明光主要供應車用鏡頭模組；穩懋、宏捷科則是為美系客戶生產感測器與LiDAR（光達）。

亞光原本就是特斯拉供應鏈，主要供應高階自駕車鏡頭。亞光目前車載鏡頭訂單已有歐、美、日等國車廠，去年車載鏡頭因歐、美國電動車大廠訂單挹注，出貨量由2023年673萬顆躍增至2024年的1099萬顆，占公司營收比重已拉升到13%至14%，內部預期今年車載鏡頭產品會持續成長，出貨量比去年高。

今國光車載鏡頭除現有美系大客戶外，也正與美國最大電動車廠、日本大型車廠共同開發車載鏡頭，預計未來幾年會有收入貢獻；揚明光去年車用產品營收年增22%，預料今年將穩健成長。

穩懋與宏捷科二家業者均持續為客戶生產車用LiDAR，隨著自駕車市場日益擴大，預料車用LiDAR需求量也將提升，有助穩懋、宏捷科業務持續擴大。

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