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中國救房企 六大國有銀行與17家地產商合作 輸血1776億美元

記者林宸誼／綜合報導
中國六大行出手授信人民幣1.27兆元，助力穩樓市。（中新社）
中國六大行出手授信人民幣1.27兆元，助力穩樓市。（中新社）

在中國「金融16條」正式發布之際，包括工、建、農、中、交、郵儲六家國有大行，均有與房地產商合作敲定，其中既包括房地產開發貸款、個人住房貸款等涉房類信貸服務，同時也將提供債券承銷與投資、保函、供應鏈融資等多元化融資服務。

據統計，已披露的授信意向額度合計為人民幣1.27兆元（約1776億美元）。

「金融16條」全稱為「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，提出六方面共16條措施，是中國人民銀行和銀保監會23日發布，包括保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度。

財聯社報導，在11月24日，工行與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等17家全國性房地產企業，以集中簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達人民幣1.27兆元，圍繞房地產開發貸款、個人住房貸款等業務領域。

碧桂園繼獲郵儲銀行人民幣500億元（約69.9億美元）意向性授信額度後，還與工行、中行簽約，知情人士透露，三家國有大行給予碧桂園總授信額度將超過人民幣1000億元（約139.8億美元）。

建設銀行與中交建、首開、越秀、萬科、龍湖、美的置業、合生創展等八家房企簽署合作協議。

11月23日上午，交行與美的置業控股、萬科集團相繼簽署全面戰略合作協議，將分別為兩家房企提供人民幣200億元、1000億元（約27.9億美元、139.8億美元）意向性綜合授信額度，以及房地產開發貸款、併購貸款、債券投資等多元化融資服務。

農行一舉簽下五單戰略合作，對象分別是中海發展、華潤置地、萬科集團、龍湖集團、金地集團，雙方將圍繞商品房、保障房、城市更新等重點領域，在房地產開發貸款、個人住房貸款、併購貸款等業務方面，建立長期穩定的合作關係。

除交行、農行外，萬科集團也在同日迎來第三家合作銀行。據中行官微顯示，將為萬科集團提供不超過人民幣1000億元或等值外幣的意向性授信額度，在房地產開發貸款、併購貸款等業務領域深化全方位合作。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，各大行密集對重點房企授信，動作大、信號意義強，充分體現商業銀行積極落實「金融16條」政策導向，國有大行在穩樓市方面承擔重要責任。

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