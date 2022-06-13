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上海本周46個新建案、逾1.3萬間開放認購 推進房市復甦

記者陳政錄／綜合報導
上海推動房地產市場復甦，包括本周將有一批共46個新建案、超過1.3萬間房屋陸續開放認購。（中通社）
上海推動房地產市場復甦，包括本周將有一批共46個新建案、超過1.3萬間房屋陸續開放認購。（中通社）

繼日前的政府首輪集中供地取得成功後，上海市在全面復工復市的同時，繼續推動房地產市場復甦，包括本周將有一批共46個新建案、超過1.3萬間房屋陸續開放認購，分析師指出，此次集中放量，將有助於舒緩市場情緒和疫情帶來的不穩定因素。

據上海中原地產數據統計，在封控期間，4月上海新屋成交量僅1067間，年減77.8%，克而瑞研究中心數據也顯示，5月上海商品住宅成交面積、金額，分別年減82.5%和78.6%。

接著，隨6月起推進全面復商復市，上海線上房地產官方數據顯示，6月1日至8日，上海住宅成交2789間，面積27.1萬平方公尺，其中，光6月7日、8日兩天，成交量和面積就相當於5月的整體表現，復甦趨勢明顯。

除此之外，日前上海市政府重啟今年首輪集中供地後，截至8日，推出36筆涉及住宅用地已全部成交，平均溢價率3.46%，成交總金額為人民幣834.7億元（約124.7億美元）。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，上海重啟土地拍賣具有非常強的信號意義，代表市場重回復甦，隨著後續房屋銷售回暖，民營企業參與第二輪土地拍賣的節奏也會加快。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，剛經歷疫情衝擊的上海，土地、房屋成交相繼回暖，顯示企業和購屋者依然對市場有信心。

另據上海市房地產交易中心網站發布「本市近期上市新建商品住房項目一覽表（2022年第二批次）」顯示，本周一13日起，上海將有共46個新建案，1萬3151萬間分布在浦東、徐匯、靜安、普陀、虹口等15個區域的房屋，陸續開放認購，數量較2月時的33個建案明顯上升，同時，民眾購屋資格如「搖號」積分也將隨之放寬。

嚴躍進認為，購屋資格放寬，有利於增加合格購房者數量，促進交易達成，防止市場情緒和疫情帶來的不穩定因素干擾。

另在中古屋方面，上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾提到，隨著全面復工復產，上海中古屋交易正快速步入正軌，6月首周成交量已恢復至封控前30%的水準。

疫情 房地產 分析師

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