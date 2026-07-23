AI時代來臨 最愛偏才與怪才

上海創智學院，機器人製作奶茶。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海創智學院以奇才偏才怪才為核心，重塑AI人才培養模式。

上海創智學院以奇才偏才怪才為核心，重塑AI人才培養模式。 重點二： 學院鼓勵真實場景試錯，導師與學生更像合夥人而非上下級。

學院鼓勵真實場景試錯，導師與學生更像合夥人而非上下級。 重點三：師生已創辦26家公司，並把模型成果延伸到機器人與產業應用。

當AI能寫、能想、能看，就不再是工具，而是同事，它們拼湊出的不是科幻電影的預告片，而是正在發生的日常。AI時代的年輕人，正和機器人們攜手在真實世界創造價值。

AI（人工智能）快速發展，全球在AI領域需才孔亟，中國在相關人才培養方面也正進行著一場科研組織生態變革。2024年成立的上海創智學院，是由國家戰略驅動的AI領域高層次拔尖創新人才培養改革的「試驗區」，這裡培養的是「奇才、偏才、怪才」，年輕學員須在「真實戰場」完成科研與自我成長；畢業看的不是論文，而是「影響力指數」，師生關係也被重新定義。

澎湃新聞報導，24歲的王殿儀，今年2月帶領團隊發布了一款輕量級統一多模態模型DeepGen 1.0，並將代碼、模型權重和關鍵數據集全面開源，很快登頂Hugging Face趨勢榜。7月中旬，這位上海創智學院博士二年級學生和團隊又將研究推進至Omni世界模型方向，沒有把主要精力放在發論文上，而是選擇在真實場景中打磨技術。

保持科研敏捷性

這樣的情形並非個例。「全球科技演進與市場需求愈來愈貼近，科學研究與顛覆性技術的產生，已經沒有『前方』與『後方』之分。未來的科學創新團隊，即使不創業，也必須在真實市場上尋找方向，在真實需求中驗證價值，保持科研的敏捷性」，上海創智學院黨委書記、常務副院長丁曉東說，科研、創業和人才成長之間的邊界正逐漸消失，人工智能這一「年輕的事業」正飛速演進。

過去幾年裡，多款大語言模型遵從Scaling Law（尺度定律），通過海量文本數據實現了能力躍遷。而現在，國內外AI界紛紛把更多目光聚焦在物理世界，試圖在複雜、動態的真實物理環境中自主執行任務。

技術加速迭代，人才培養和科研路徑也隨之改變。過去，對許多博士生而言，論文發表是求學期間最重要的評價指標之一，但AI領域一些年輕科研者更關心的是，自己的研究能否緊跟技術前沿，能否真正解決現實問題，亦即畢業看的是「影響力指數」。

上海創智學院成立於2024年9月，主要從全國頂尖高校博士一年級學生中選拔生源，每年錄取不超過330人，著力自主培養「研創型人才」。丁曉東認為，有抱負，認知迭代速度快，必須敢於冒險，對價值敏感，最後才是聰明，是AI時代需要的人才特質。

導師非學生的老闆

「我們不要求每個人都成為『六邊形戰士』，一個人的精力有限，如果六條邊都做到很紮實，最後可能只是一個不大的六邊形。但如果六個人，每個人都把自己最擅長的一條邊做到極致，組合在一起覆蓋的面積範圍會更大」，丁曉東說，「所以，我們需要奇才、偏才、怪才」。

近年來，以上海創智學院等機構為代表，一種鼓勵探索、允許試錯的科研氛圍也在形成，比如師生可以自由地申報課題，立項後先給予三至六個月探索期，有潛力就繼續支持，沒有進展則及時止損。如果不服氣，團隊還可以完善方案後再次申請，通過後再獲得三至六個月支持，丁曉東稱之為「鳳凰涅槃」。

師生關係被重新定義。在AI領域，很多問題沒有現成答案，導師不是學生的「老闆」，也未必領先於學生，雙方更像是「合夥人」。創智學院的實戰型的導師團隊平均年齡只有36歲，如果學生創業成功了，導師反而可能成為一名「員工」。

還有個有意思的現象。丁曉東說，一個科研項目如果得到10位專家評審中八位贊成、兩位反對，最後未必會得到支持，「大家都認同，說明做的人已經不少」。相反，只有兩位專家認同、八位專家反對的項目，很可能會被專門挑出來仔細討論，「因為創新本來就是少數人的判斷」。

正是在這樣的科研生態中，更多有價值的創新項目脫穎而出，成立不足兩年，上海創智學院師生已創辦26家公司，其中17家由學生創立，總估值達到約40億元人民幣。

實驗室想法變現實

在AI領域，一項科研成果誕生，是在解決實際問題中創造價值。比如，這種價值首先體現在模型的突破上，前不久，上海創智學院團隊發布了中國首個開源高質量音視頻同步生成模型MOVA，填補國內開源大模型在音視頻同步生成基礎模型領域的空白。

再如，模型的突破已被帶入物理世界並產生商業價值。2026年6月，上海創智學院全時導師、上海交通大學副教授蔡盼盼團隊自主研發的MINT-4B多模態VLA大模型取得突破，並作為「VLA小腦」系統，已全面搭載於一款商用人形機器人上，可覆蓋科教研學、商業展廳等場景。

從開源基礎模型，到具身智能，再到AI for Science（人工智能驅動科學研究），一批年輕人正不斷把原本實驗室裡的想法帶進真實世界，在產業前沿驗證技術、創造價值。放眼上海，圍繞AI已集聚起「模速空間」、「模力社區」等一系列創新創業平台，人才成長、科學發現、創業孵化、價值創造，一整套完善的制度環境正在形成，也助推上海邁向全球人工智能創新高地。

2026年7月9日，上海創智學院一角。（取材自澎湃新聞）

學生在上海創智學院內做實驗。（新華社）

機器人製作奶茶。（新華社）

王殿儀（左4）與上海創智學院年輕科研人員。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

上海創智學院裡待調試的具身智能人形機器人。（新華社）

導師與學生在上海創智學院內交流。（新華社）

上海創智學院。 （新華社）