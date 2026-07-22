文二代接連塌房 撕碎「皇帝的新衣」

蔣方舟。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔣方舟與賈淺淺接連被撤銷學位，掀起文藝圈塌房風暴。

蔣方舟與賈淺淺接連被撤銷學位，掀起文藝圈塌房風暴。 重點二： 人民大學兩度調查後翻案，認定蔣方舟論文屬學術不端。

人民大學兩度調查後翻案，認定蔣方舟論文屬學術不端。 重點三：學術打假倒逼高校反思，不能只靠舉報與熱搜查處。

兩場接連上演的塌房大戲，看似獨立的學術違規事件，實則徹底撕碎了當代文藝圈最虛偽的一層濾鏡。一場文壇版「皇帝的新衣」，被兩個文二代演得淋漓盡致。而學術打假浪潮仍在持續。

賈淺淺。(取材自微博)

中國學界近日接連爆發論文抄襲爭議，被譽為「天才少女」的知名作家蔣方舟，因碩士論文涉抄襲被中國人民大學兩度調查才認定構成「學術不端」，撤銷文學碩士學位。隨後，西北大學 也以多篇論文涉抄襲，撤銷了中國作家協會副主席賈平凹之女賈淺淺的碩士學位及其教師資格。過去一個多月，中國學術打假因博主接連舉報持續升溫，外界除重新審視「天才」光環與學術誠信間關係，輿論也倒逼多校反思「不舉報就不調查」的消極監督機制。

英國BBC報導，現年36歲的蔣方舟被稱為「天才文學少女」，母親為知名作家尚愛蘭，她7歲開始寫作，9歲出版作品，12歲在多家媒體設專欄。19歲被清華大學以降60分的操作破格錄取，一度惹來爭議。畢業後，她曾任「新周刊」副主編，近年則以作家、文化評論人及播客主持人身分活躍於公共文化領域。

2015年底，蔣方舟獲得日本 國際交流基金會邀請及資助到日本交流，在東京旅居後出版中文文學作品「東京一年」，曾被質疑為日本做文宣。她當時回應，活動是國家官方組織的兩國之間的民間交流，絕非「拿外務省的錢」。

蔣方舟在清華大學畢業典禮上穿著學位服。(取材自微博)

「天才少女」 跌落神壇

2016年，蔣方舟成為中國人民大學文學院第二屆「創造性寫作」研究生班學員，相關碩士論文正是今次捲入風波的文章。去年的香港中學文憑試，中文閱讀卷曾節錄蔣方舟的文章「我們都曾以為自己會是小說的主人公」出題。

自2024年底，中國民間展開一場「文學鑒抄」（鑑定抄襲）行動，不少網民開始比對知名作家的作品是否涉及抄襲。其後，博主「抒情的森林」曾發文指蔣方舟的作品與多名作家「異曲同工」。

抄襲的指控在去年牽扯至蔣方舟的碩士論文，近一年中，官方兩度調查，結論卻在8日內反轉。

早在去年8月，清華大學哲學系教授、博士生導師肖鷹在其公眾號「肖鷹美學」實名發文，質疑蔣方舟論文涉抄襲；肖鷹以言辭犀利的評論著稱，過去曾批評中國作家韓寒及演員趙本山。但這項舉報延至7月3日，事件方才進入公眾視野，當時肖鷹在微博實名發文舉報；蔣方舟則在公眾號連發兩文澄清，並高調指已經報警處理。

7月5日，中國人民大學發聲明稱，校方不同單位自4月起收到舉報，其後成立專家調查組比對文獻、向被舉報人查詢，確定存在引用文獻錯誤、譯文不準確等問題，存在「學術不規範」，但未發現「學術不端」；暫停涉事導師閻連科的研究生招生資格一年。

有網民其後持續整理，提出蔣方舟的論文與不同文章有重合及相似之處，其中還包括一篇台灣學者陳重仁的論文。

7月13日，中國人民大學改稱，根據網上的「新線索」，校方再度查核發現，蔣的論文有九處與境外期刊論文存在文字重合，未標註引用或列明參考文獻，屬「學術不端」，決定撤銷其碩士學位。蔣方舟這次接著發文稱，接受校方處理，向讀者及蒙受處分的老師致歉。

有媒體報導指出，蔣方舟名下的四間關聯公司已註銷；另有一間企業則在校方公布調查前三日，更改法定代表人轉為其母。

蔣方舟在東京旅居後出版中文文學作品「東京一年」，曾被質疑為日本做文宣。(取材自微博)

8天翻案 誰該負責？

事件仍然持續發酵，公眾著眼點從蔣方舟的個人經歷及後果，逐步推向校方處理調查手法，乃至體制的反思，認為她的問題只是學界亂象的冰山一角。

對於中國人民大學的調查結果在短時間內反轉，網路上有意見欣賞校方「自我糾正的勇氣」。也有輿論關注在審核論文期間，「當年那一道道該較真的關卡，究竟去了哪裡」。

不少評論把問題追溯到更早的環節。有網民質疑，蔣方舟早年就讀的清華大學，「有沒有可能追究一下當年清華破格60分錄取的真相呢？」有帖文指出，矛頭應針對造成學術不端的「根部」，即當初清華校方以「特權」錄取的機制、培養審核及造神邏輯，否則「這場學術打假就是不徹底的」。

蔣方舟自幼便展現寫作天賦，7歲開始創作，9歲便出版了個人作品。(取材自微博)

不舉報不調查 學界漏洞

也有評論認為，學術不端的隱蔽性增強，跨語言洗稿、AI（人工智能）生成摻水、重構語序規避查重等新手段為審核帶來挑戰，不能僅靠舉報或熱搜推動，應完善審核，強化跨文獻溯源和多語種比對等。

報導引述中國教育觀察人士、21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，近年中國社會針對學生及職工的學術造假情況尤其關注，國家提倡對學術不端「零容忍」，教育部、科技部也出台不同治理的意見，支持打假風氣。再加上蔣方舟「天才少女」的公眾形象，更會惹起輿論關注。

不過，他認為，這次事件更值得關注的是大學調查機制本身。熊丙奇表示，目前許多學校仍然停留在依靠舉報線索處理學術不端，「如果不舉報，他就不調查」，或是「不積極跟進」。另一方面，「基本上現在的學術不端調查是『就事論事』，根據舉報的線索來進行調查，沒有去擴大調查的範圍」。

就此，熊丙奇認為，中國人民大學在首次調查並不嚴肅，有可能只根據肖鷹的舉報材料得出「學術不規範」的結論，並沒有多加追查，之後在其他新線索指向抄襲台灣學者及其他文章才重啟調查。

「這反映校方需要專業的調查能力，以及需要建立涵蓋不同地區及語言的數據庫」，他說，「如果他們沒有去好好建立一個全面的數據庫，確實有人會去鑽這個漏洞」。

熊丙奇指出，蔣方舟不是體制內的學者，也沒有公職，事件影響的主要是她「天才少女」的形象，以及可能延伸至其出版作品的銷量及活動受邀請的情況。

蔣方舟被撤銷碩士學位，令其「天才少女」光環蒙塵。(取材自微博)

賈淺淺所作的詩。(取材自微博)

民間打假 倒逼體制淨化

近期，中國人民大學正捲入另一場學術造假風波，從院士級學者到知名作家，多起案件震動學界。

一名來自人民大學的博士研究生被學術期刊揭發，其論文「逐字翻譯」抄襲外國碩士論文遭撤稿，惟該人被發現列於安徽大學的擬聘名單，惹質疑校方招錄審核存漏洞；安徽大學稱正覆核事件，若查實將不錄用。

此前，中國打假博主「耿同學」已在學術界掀起一場打假風暴，其自2026年4月起，接連實名舉報同濟大學、南開大學、中山大學、上海大學的知名教授論文造假，相關學者大都被免職。值得關注的是，戳穿這些問題的並非同行評審，而是一個做科普視頻的博主。

「耿同學」本名為「耿洪偉」，是一名退學博士，連番以數據異常、圖片重複及實驗不可靠等問題實名舉報中國多名學者涉嫌造假。中國官媒新華社形容他是「國內學術監督體系一次刺眼的照鏡子」。但也讓網民不禁要問：「為什麼總是等自媒體來揭蓋子？」況且，被「耿同學」舉報的論文早在學術論壇PubPeer上就有質疑，但未引起足夠重視，顯示高校被動應對類似事件，往往等到上熱搜才啟動調查，成了「輿情倒逼查處」。

而「耿同學」也陷入了爭議。其在收穫大量讚譽的同時，其打假風格也被質疑更多是「傳播者」而非「原創發現者」，「耿同學」也因此陷入被網暴。「耿同學」對此回應稱，已感受到來自家庭的明確反對壓力，可能調整打假節奏。

目前，「耿同學」已宣布中止學術打假，其帳號曾因私接醫藥類廣告被平台限流。部分媒體和網民開始將目光投向與賈淺淺等同樣被質疑卻沉默的案例，官媒新華社、央視網等密集評論，呼籲建立「預防—監控—追溯」學術界閉環機制，而非只依賴個案式糾錯的民間打假。

賈淺淺。(取材自微博)

蔣方舟19歲被清華大學以降60分的操作破格錄取，一度惹來爭議。(取材自微博)

●階層流動受阻 年輕人怒撕假才女面具

短短48小時，中國文壇兩大「才女」蔣方舟、賈淺淺都因學術不端，先後跌落神壇。她們兩人進入文壇已經多年，為何此刻密集翻車？有評論認為，這背後也有時代變遷及大環境的因素，加上互聯網的發達，一些靠包裝、靠人脈、靠家世堆砌出來的「天才人設」，終究抵不過實打實的規則校驗，假才華、假學歷、假底蘊，早晚都會原形畢露。

據網易報導，蔣方舟和賈淺淺的爭議隨著她們的發展沒斷過，她們剛出道時正面臨經濟高速發展時期，大家在「拚經濟」的同時，鮮少把關注點放在如何打假。但近年，中國經濟復甦不如預期，失業率也未明顯改善，許多年輕人面對一職難求的困境，再看看打假博主貼出來打假的帖文，一股「不公平」、「憑什麼她們靠爸靠媽就能成為菁英」的怨氣油然而生，於是開始關注並轉傳打假進度，逼著涉事大學給大家一個說法。

加上近年各社群平台的興起，在小紅書、豆瓣上追蹤打假事件的年輕網民，儼然是一場狂歡，關注度愈來愈高。在相關社群平台上，許多年輕網民留言稱，普通人拚盡全力、恪守規則、深耕多年才能摸到的門檻，賈淺淺和蔣方舟靠著家世加持、學術造假一路綠燈，輕鬆拿下職稱、編制、榮譽，投機取巧名利雙收，踏實努力者卻屢屢碰壁、步履維艱，那堅守規則、深耕努力的意義又何在？

很多人也將賈淺淺與蔣方舟放在一起對比，兩人都是年少出圈的知名文二代，都頂著才女光環活躍在大眾視野，最終都栽在了學術不端上，塌房的本質和代價卻天差地別。蔣方舟的「清華才女」人設，本就是商業包裝的產物，靠流量和商業價值就能穩穩立足；而賈淺淺人生的每一步進階，都牢牢綁定在碩士學歷、學術成果之上，擠占了普通人的上升通道，是大眾對她的憤怒遠勝於蔣方舟的核心原因。

這兩場接連落地的處罰，守住了學術與教育的公平底線。無論是文壇才女，還是名校菁英，無論是自帶光環的文二代，還是流量加持的公眾人物，在學術規則、社會公平面前人人平等，沒有任何豁免特權。天賦可以加分，努力可以進階，但靠造假、投機、人脈換來的虛名與紅利，終究是泡沫一場。唯有真實才華、踏實堅守、敬畏底線，方能行穩致遠。

賈平凹與賈淺淺。(取材自微博)

賈平凹與賈淺淺。(取材自微博)