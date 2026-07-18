AI焦慮蔓延 中國畢業生就業難

湖北宜昌新業態新就業群體黨群服務中心開講，機器人上場示範「帶娃」。 （中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國2026年畢業生達1270萬人，就業市場卻遇AI衝擊。

中國2026年畢業生達1270萬人，就業市場卻遇AI衝擊。 重點二： 近九成企業用AI初篩，約75%簡歷在第一關就被刷掉。

近九成企業用AI初篩，約75%簡歷在第一關就被刷掉。 重點三：AI職缺暴增且高薪，但翻譯、文書、初級財務加速被取代。

沒有一種工作是完美的，也沒有一種生活方式可以解決所有問題。與其揀來揀去，逃來逃去，不如選擇提升自己，在瞬息萬變的時代裡，讓自己成功「活下去」。

中國近年經濟復甦不如預期，官方下重本全面推進AI（人工智能 ）產業發展。而在AI是否將大規模取代人類崗位的熱議之際，2026年的夏天，準備進入職場的中國1270萬名高校畢業生發現，自己恐面臨了史上最難就業季。以今（2026）年春季招聘來說，一邊是offer荒的困境，一邊是AI崗位薪資水平斷層領先，不少應屆生被卡在就業市場裡，進退兩難的寒意，讓就業壓力倍增。

寄出履歷 先被AI刷掉

在中國多個社交平台上，近年經常出現「我投了200份簡歷，卻只收到三個面試邀約」之類的無奈留言；每年秋招春招，都有無數年輕求職者陷入同一個怪圈：海投簡歷→石沉大海→懷疑人生→繼續海投。據網易報導，這並非是求職者不夠優秀，而是簡歷在被人類看到前，已經被機器判了死刑。據某就業平台統計，約75%的簡歷在AI篩選階段就直接被過濾掉，根本到不了招聘經理的桌面。

而今年春招中，近九成企業初篩使用AI評估工具，簡歷是否通過就可能取決於是否被AI算法「看中」。在這種情況下，又有多少人能拿到offer？

春季相關招聘中另一個現象是，AI崗位需求爆發式增長，薪資水平斷層領先。據統計，2026年1到4月，AI領域崗位量同比增長約8.7倍，占新經濟崗位比重從2.78%升至22.03%。AI科學家/負責人平均月薪高達13萬2796（人民幣，下同）元，是唯一月薪突破10萬元的崗位。

而這些薪資斷層領先的崗位還不是人人能搶、有條件搶，非AI專業的應屆生大都只能感嘆，自己當初為何沒選AI專業，「AI焦慮」逐漸蔓延，讓年輕的求職者陷入了求職困境。其中，據統計，傳統翻譯、基礎文書、初級財務這三類崗位，其「標準化、重複性」部分正在被AI快速取代，企業正紛紛裁撤這三類崗位。

在傳統翻譯行業，AI在術語準確度和穩定性上，已超過很多基礎人工翻譯，普通筆譯和口譯崗位需求銳減；在基礎文書上，重複性工作幾乎被AI徹底接管，因為AI能做到7x24小時不間斷、零失誤，效率是人工數十倍；初級財務亦同，基礎的帳目核對、報銷審核等工作，正被財務機器人（RPA）和AI系統快速替代，替代率高達96%以上。

綜合來看，這些崗位的共同點是規則明確、高度重複、低創造性、少情感交互。但AI替代的主要是這些崗位中「執行層」的任務，而非整個職業。也就是說，一些企業淘汰的不是崗位，而是「不會用AI的人」。

經濟好 就業感受卻變差

不過，有著被AI替代恐懼的中國年輕人仍愈來愈多，這並非只因「感覺」，而是有數據佐證。花旗銀行今年初一份研報中，預警AI將替代中國至少7030萬個崗位，超1.57億人的就業將受到影響。而令年輕人脊背發涼的是，這不是遙遠的未來，而是正在發生的現實。

很多人會問：「為什麼宏觀經濟數據向好，我的就業感受卻愈來愈差？」花旗的研報給出了答案：AI驅動的新經濟，正在加劇「無就業增長」的風險。科技板塊帶動股市上漲，新經濟抵消了房地產行業的拖累，但這些增長並沒有轉化為更多就業崗位，反而讓部分行業的崗位需求持續萎縮。

這種衝擊，正在重塑職業選擇邏輯：過去求職的核心訴求是「穩定」，考公、進國企、讀研深造成為規避風險的選擇，近年更是大批年輕人想擠進公務員窄門或是興起「延畢」風；但現在，即便是傳統意義上的「鐵飯碗」，也可能被AI重構，這意味著，沒有任何職業能永遠「安全」，真正的穩定，來自「不可替代性」。與其焦慮「AI會不會搶我的工作」，不如思考「我如何用AI把工作做得更好」。

就業不確定性反上升

而中國官方在最新的五年規畫中，罕見未設定城鎮新增就業具體數字目標，僅稱要求城鎮新增就業人數「保持相當規模」，就反映了以上情況。有分析說，這一變化反映，面對AI等新技術，中國就業形勢的不確定性反明顯上升。

據中央社報導，中國人力資源與社會保障部9日公布「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規畫」，要求「十五五」時期（2026至2030年）城鎮新增就業人數保持相當規模，各年度目標「適情提出」。

據中財網分析，這是中國首次在五年規畫中未設定具體城鎮新增就業數字目標，「是至少30年來頭一回」。官方也明確提到，AI等新技術正對就業產生影響，同時產業轉型和人口結構變化也帶來新的壓力。

上一個五年規畫、也就是國務院2021年印發的「『十四五』就業促進規畫」明確提出，2021至2025年間，中國城鎮新增就業人數5500萬以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。另在「十三五」（2016至2020年）規畫中，中國官方則提出城鎮新增就業人數超過5000萬人的目標。

在北京海淀區中關村一家具身智慧創新產業園內，參觀者正試圖透過遙控機器人抓取物品。（新華社）

圖為2026年6月23日，在北京舉行的第四屆中國國際供應鏈博覽會（CISCE）先進製造展區，一台機器人正在示範穿針引線。（新華社）

今年中國有1270萬名大專畢業生走出校園，將面臨史上最難就業季的考驗。圖為鄭州大學2026年畢業典禮，畢業生互相整理學位帽。（中新社）

在北京，一個人形機器人正在北京人形機器人創新中心的具身智慧機器人資料與訓練基地前做手勢。（新華社）

機器人正在製作奶茶。（新華社）

中國全面推進AI產業，同時也帶來就業難題。示意圖。（路透）

在遼寧省瀋陽市新松機器人自動化有限公司，工作人員正在測試弧焊機器人。（新華社）