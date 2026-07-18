AI焦慮蔓延 中國畢業生就業難
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沒有一種工作是完美的，也沒有一種生活方式可以解決所有問題。與其揀來揀去，逃來逃去，不如選擇提升自己，在瞬息萬變的時代裡，讓自己成功「活下去」。
中國近年經濟復甦不如預期，官方下重本全面推進AI（人工智能）產業發展。而在AI是否將大規模取代人類崗位的熱議之際，2026年的夏天，準備進入職場的中國1270萬名高校畢業生發現，自己恐面臨了史上最難就業季。以今（2026）年春季招聘來說，一邊是offer荒的困境，一邊是AI崗位薪資水平斷層領先，不少應屆生被卡在就業市場裡，進退兩難的寒意，讓就業壓力倍增。
寄出履歷 先被AI刷掉
在中國多個社交平台上，近年經常出現「我投了200份簡歷，卻只收到三個面試邀約」之類的無奈留言；每年秋招春招，都有無數年輕求職者陷入同一個怪圈：海投簡歷→石沉大海→懷疑人生→繼續海投。據網易報導，這並非是求職者不夠優秀，而是簡歷在被人類看到前，已經被機器判了死刑。據某就業平台統計，約75%的簡歷在AI篩選階段就直接被過濾掉，根本到不了招聘經理的桌面。
而今年春招中，近九成企業初篩使用AI評估工具，簡歷是否通過就可能取決於是否被AI算法「看中」。在這種情況下，又有多少人能拿到offer？
春季相關招聘中另一個現象是，AI崗位需求爆發式增長，薪資水平斷層領先。據統計，2026年1到4月，AI領域崗位量同比增長約8.7倍，占新經濟崗位比重從2.78%升至22.03%。AI科學家/負責人平均月薪高達13萬2796（人民幣，下同）元，是唯一月薪突破10萬元的崗位。
而這些薪資斷層領先的崗位還不是人人能搶、有條件搶，非AI專業的應屆生大都只能感嘆，自己當初為何沒選AI專業，「AI焦慮」逐漸蔓延，讓年輕的求職者陷入了求職困境。其中，據統計，傳統翻譯、基礎文書、初級財務這三類崗位，其「標準化、重複性」部分正在被AI快速取代，企業正紛紛裁撤這三類崗位。
在傳統翻譯行業，AI在術語準確度和穩定性上，已超過很多基礎人工翻譯，普通筆譯和口譯崗位需求銳減；在基礎文書上，重複性工作幾乎被AI徹底接管，因為AI能做到7x24小時不間斷、零失誤，效率是人工數十倍；初級財務亦同，基礎的帳目核對、報銷審核等工作，正被財務機器人（RPA）和AI系統快速替代，替代率高達96%以上。
綜合來看，這些崗位的共同點是規則明確、高度重複、低創造性、少情感交互。但AI替代的主要是這些崗位中「執行層」的任務，而非整個職業。也就是說，一些企業淘汰的不是崗位，而是「不會用AI的人」。
經濟好 就業感受卻變差
不過，有著被AI替代恐懼的中國年輕人仍愈來愈多，這並非只因「感覺」，而是有數據佐證。花旗銀行今年初一份研報中，預警AI將替代中國至少7030萬個崗位，超1.57億人的就業將受到影響。而令年輕人脊背發涼的是，這不是遙遠的未來，而是正在發生的現實。
很多人會問：「為什麼宏觀經濟數據向好，我的就業感受卻愈來愈差？」花旗的研報給出了答案：AI驅動的新經濟，正在加劇「無就業增長」的風險。科技板塊帶動股市上漲，新經濟抵消了房地產行業的拖累，但這些增長並沒有轉化為更多就業崗位，反而讓部分行業的崗位需求持續萎縮。
這種衝擊，正在重塑職業選擇邏輯：過去求職的核心訴求是「穩定」，考公、進國企、讀研深造成為規避風險的選擇，近年更是大批年輕人想擠進公務員窄門或是興起「延畢」風；但現在，即便是傳統意義上的「鐵飯碗」，也可能被AI重構，這意味著，沒有任何職業能永遠「安全」，真正的穩定，來自「不可替代性」。與其焦慮「AI會不會搶我的工作」，不如思考「我如何用AI把工作做得更好」。
就業不確定性反上升
而中國官方在最新的五年規畫中，罕見未設定城鎮新增就業具體數字目標，僅稱要求城鎮新增就業人數「保持相當規模」，就反映了以上情況。有分析說，這一變化反映，面對AI等新技術，中國就業形勢的不確定性反明顯上升。
據中央社報導，中國人力資源與社會保障部9日公布「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規畫」，要求「十五五」時期（2026至2030年）城鎮新增就業人數保持相當規模，各年度目標「適情提出」。
據中財網分析，這是中國首次在五年規畫中未設定具體城鎮新增就業數字目標，「是至少30年來頭一回」。官方也明確提到，AI等新技術正對就業產生影響，同時產業轉型和人口結構變化也帶來新的壓力。
上一個五年規畫、也就是國務院2021年印發的「『十四五』就業促進規畫」明確提出，2021至2025年間，中國城鎮新增就業人數5500萬以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。另在「十三五」（2016至2020年）規畫中，中國官方則提出城鎮新增就業人數超過5000萬人的目標。
因為2026年有1270萬名高校畢業生湧入市場，但企業招聘更依賴AI篩選，傳統職缺又在萎縮，導致求職者普遍面臨offer荒與競爭加劇。 文章指出，約75%的簡歷在AI篩選階段就被過濾，近九成企業春招採用AI初篩，許多求職者甚至還沒見到人事主管，就已被系統淘汰。 傳統翻譯、基礎文書與初級財務等高度重複、規則明確的工作最受衝擊；而五年規畫未設具體新增就業數字，顯示官方對未來就業不確定性升高。
精華 FAQ
因為2026年有1270萬名高校畢業生湧入市場，但企業招聘更依賴AI篩選，傳統職缺又在萎縮，導致求職者普遍面臨offer荒與競爭加劇。
文章指出，約75%的簡歷在AI篩選階段就被過濾，近九成企業春招採用AI初篩，許多求職者甚至還沒見到人事主管，就已被系統淘汰。
傳統翻譯、基礎文書與初級財務等高度重複、規則明確的工作最受衝擊；而五年規畫未設具體新增就業數字，顯示官方對未來就業不確定性升高。
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