熱浪肆虐 中國「冷實力」掀歐洲搶購潮

美的空調主打免專業安裝，一台空調送達就能很快享受。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐洲熱浪推升空調需求，中國空調成為填補缺口主力。

歐洲熱浪推升空調需求，中國空調成為填補缺口主力。 重點二： 中國企業針對歐洲痛點，打造免安裝、合規節能機型。

中國企業針對歐洲痛點，打造免安裝、合規節能機型。 重點三：中歐班列加速運輸，支撐歐洲空調訂單快速交付。

歐洲熱浪 ，意外地成了中國「冷實力」的一次展示窗口，而真正讓「清涼中國貨」跑向歐洲的，是製造體系的速度、韌性和創新力，讓世界看到，如今中國不僅能生產商品，也開始定義新工業時代的標準。

今年盛夏，歐洲各國遭遇超40℃極端高溫，從避暑勝地變成「露天烤爐」，受限於生產力、安裝和環保等因素，今年歐洲空調市場供需缺口高達680萬台，中國空調意外引發搶購，成為填補缺口核心力量，有網友甚至說：「今年夏天在歐洲，命是中國空調給的」。中國空調能接住歐洲這波「熱浪」，背後是中企對海外市場的長期理解和準備，使產品能精準擊中海外痛點，產業鏈能快速組織生產交付。

歐製空調 安裝貴又難

熱浪之下，歐洲人瘋狂搶購空調。家樂福CEO亞歷山大·邦帕爾表示，6月22日單日賣出3萬台空調和電風扇，是平常銷量的1000倍左右，二手交易平台上，九成新移動空調售價高達新品價格的三倍。

供需矛盾是最大原因。據統計，歐洲本土空調年產能約320萬台，今年市場需求超1000萬台，供需缺口高達680萬台。此外，國產「免安裝移動空調」成為現象級產品，源於歐洲人「買得起空調卻裝不上」的結構性矛盾。

國際能源署（IEA）數據顯示，歐洲家庭空調普及率約20%，英國、德國分別僅5%、3%。除氣候因素外，更重要的因素在於，歐洲安裝空調的難度堪稱「地獄級」：空調外機安裝涉及外立面改造，需物業及市政審批許可，流程繁瑣冗長；傳統分體空調還要現場連管、抽真空、灌製冷劑，必須由持證工程師操作，單台安裝費在1500至2000歐元，比空調本身還貴，旺季要等兩個月才能安裝。

幾年前，美的位於德國斯圖加特的歐洲研發中心捕捉到此一商機，於是調動中國、德國、義大利三地研發團隊，歷時三年打磨最終推出PortaSplit移動式分體空調。

首先，它主打免打孔、免專業安裝，將空調變成類似小家電的「即插即用」產品；二，將內外機提前預聯，無須接管、接線和抽真空，十幾分鐘就能自行安裝好；三，外機控制在10公斤內，不上牆、不鑽孔，靠金屬支架掛在窗台上，完全符合歐洲建築規定；四，標準適配歐盟最高規範：製冷劑充注量精準控制在1.99公斤，低於法國2公斤強制檢測門檻，35分貝靜音模式符合德國夜間噪音標準，6.1能效比達到瑞士A++能效要求。

2024年上市後，PortaSplit連續兩個夏天在德國賣斷貨，2025年入選「時代」周刊「全球最佳發明」榜單，於今年歐洲熱浪中更是一機難求，出貨量突破20萬套，二手市場最高溢價達原價6倍。

廣東製造 接住熱浪

據南方+報導，在這波中國空調於歐洲銷售熱潮中，廣東製造的空調尤其受矚目。中國空調產量占全球約80%，壓縮機產量占全球90%，僅廣東一省就聚集了美的、格力、海信、TCL等一批年產銷量百萬套以上的龍頭企業。歐洲需求集中爆發時，全球幾乎只有中國有能力快速承接，而珠三角正是其中產能最集中、反應最快的一環。

在中山南頭鎮，TCL空調工廠門口裝貨車輛待命，交付周期壓縮在10天內；廣州南沙的美的基地，「工廠大腦」和機械臂24小時運轉，以滿足暴漲的歐洲訂單；佛山順德美博集團空調車間內，國內生產線全讓出來優先歐洲訂單等等。這不僅是一場由高溫驅動的需求暴漲，它更映照出「廣貨行天下」的深厚底蘊：產品能精準擊中海外痛點，產業鏈能快速組織生產交付。

不同於美的，美博選擇了另一條路，從環保冷媒切入。「按目前主流的R32冷媒，一台空調在歐盟每年要繳一兩百元人民幣的碳稅；而我們用R290冷媒，更加環保，也進一步優化了整體採購和運營成本」，美博創始人余方文說，美博與高校合作攻關三、四年，攻克了R290易燃易爆的安全難關，有德國客戶第一年試用就下了3萬套。

安裝效率，則是海信的突破口之一。在歐洲，安裝一台空調的人工費幾乎等於再買一台，「裝得快」就是競爭力。「把安裝時間縮短三分之一，就是幫客戶省了三分之一安裝費」，海信空氣事業部品牌總監楊祥璽說，海信在歐洲設有專門研發中心，其U6 Uni系列通過可拆卸裝飾板、多功能掛牆板等設計，安裝效率提升35%，前六個月歐洲銷量11.3萬套，同比增長117%。

「歐洲很多老建築有採暖系統但沒有制冷功能，我們的產品冬天採暖、夏天制冷，全年還能提供生活熱水」，熱立方相關負責人趙序昌說，熱立方通過創新技術，抓住了歐洲老建築從「單一採暖」走向「全年舒適」的升級需求。

中歐班列 擔物流主力

據大公報引述海關數據顯示，今年上半年中國對歐盟空調出口額達37.6億美元，同比增長43.2%，創歷史同期新高；僅6月份，對歐空調出口同比飆升72.8%。

「訂單激增的同時，物流時效成為市場生命線」，國鐵廣州局有關負責人表示。

與易受干擾、耗時漫長的海運相比，中歐班列時效穩定、鏈路可控，約10天即可抵達波蘭馬拉舍維奇等歐洲樞紐站，再快速分撥至法國、西班牙、義大利等高溫重災區。相比海運節省約20天，相比空運則大幅降低成本，中歐班列成為本輪歐洲高溫保供的核心物流通道之一。

國鐵廣州局表示，僅今年4月至6月，該局通過中歐班列累計發運便攜空調及核心配件貨值約5200萬美元，其中整機發運量突破10萬台。今年上半年，國家鐵路累計完成貨物發送量逾20億噸，中歐班列開行1萬1178列，同比增長20%。

值得關注的是，今年6月以來，通往歐洲的X8622次「圖定班列」在廣州國際港開行，擁有「定線路、定站點、定車次、定時間、定價格」等優勢，每次可載55個貨櫃，全程在途時間比普通班列縮短約30%，進一步提升了出口通道的穩定性和可預期性。從貨源結構看，涵蓋便攜空調及壓縮機、蒸發器、冷凝器等核心配件。

中國網友將電影橋段做成「我這條命，是冷氣給的」梗圖。（取材自微博）

京東物流在歐洲多國增配人力，空調送裝人員同比增幅超400%。（取材自潮新聞）

網友丹尼斯·尤爾恰克（Denis Yurchak）在位於奧地利維也納的家中展示如何安裝美的（Midea）PortaSplit移動分離式空調。（新華社）

中歐班列成為本輪歐洲高溫保供的核心物流通道之一。（取材自人民日報）

網友丹尼斯·尤爾恰克（Denis Yurchak）在位於奧地利維也納的家中展示如何安裝美的（Midea）PortaSplit移動分離式空調。（新華社）

美的位於廣州南沙「智能體」工廠，一天產能可達45000台空調。（取材自南方+）

中歐班列滿載空調駛往歐洲。（取材自央視新聞）

法國網友分享使用中國移動式空調後的清涼感：「這個夏天還是挺棒的」。（取材自微博）

美的PortaSplit空調在德國賣場。（取材自南方+／受訪者供圖）

美的德國研發中心家用空調技術創新負責人托比亞斯·斯特羅貝爾（Tobias Strobel）介紹美的PortaSplit移動分離式空調的安裝情況。（新華社）

海信空調在歐洲賣場。（取材自南方+／受訪者供圖）

2025年7月24日，Lesley Luxury Vintage公司執行長萊斯利‧文迪蒂（Lesley Venditti）在位於羅馬的工作室工作，身旁是一台中國品牌海爾（Haier）的新空調。（新華社）

外國網友分享自己用了美的空調後的「激涼」感受。（取材自微博）