中國製造正告別代工 邁向高技術、高能效

熱立方的空調生產線。（取材自南方+／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國空調憑高效解決方案熱銷歐洲。

中國空調憑高效解決方案熱銷歐洲。 重點二： 硬體實力結合規則適配與供應鏈協同。

硬體實力結合規則適配與供應鏈協同。 重點三：中國製造正邁向高技術高能效新階段。

中國空調熱銷歐洲，近發外媒關注，新加坡 「聯合早報」近日就刊發特稿「歐洲熱浪 觸發空調革命 中國『冷實力』何以席捲歐洲？」其中「冷實力」一詞，被中國官媒環球時報解讀，其不是硬實力和軟實力之間的新名詞，而是兩者疊加之後，在全球市場上形成的一種現實穿透力，道出今天中國力量的一種新形態。

據環球時報刊出時事評論專欄「海風」文章指出，今年夏天，法國、德國 、西班牙、英國等歐洲國家高溫持續攀升，醫院、養老院、家庭住宅和城市基礎設施都承受巨大壓力。此時最現實的問題，不是抽象討論氣候概念、環保理念，而是怎麼降溫、怎麼保命、怎麼讓人能安穩睡覺、安心工作、安全生活。

高效跨部門銜接

就在這個時候，中國空調在歐洲賣爆了。中國企業之所以能打開歐洲市場，不只是因為物美價廉，而是系統提供了整套解決方案，精準便捷地滿足歐洲民眾的降溫訴求。中國「冷實力」，不是簡單把空調賣到歐洲去，而是綜合輸出工業能力、技術能力、規則適配能力和問題解決能力，最終贏得歐洲渠道、消費者與市場的真實認可。

中國「冷實力」背後首先是中國製造的硬實力。有長期研發積累，才能做出符合歐洲法規與貼合使用場景的產品；有完整零部件體系，才能既控成本又保性能；有高效跨部門協同，才能讓研發、製造、法務、認證、物流、渠道、售後無縫銜接。中國空調在歐洲熱銷，實則是中國製造的技術實力、產業組織、供應鏈體系在海外市場的一次集中展現。

不只是空調，中國新能源汽車在歐洲同樣勢頭強勁，已占有歐洲約9%的整體汽車銷量和超15%的電動車銷量。熱泵、動力電池、智能座艙、輔助駕駛、整車電子電氣架構、供應鏈垂直整合，這些都是「高端綠色智造」的標誌。中國空調和中國汽車在歐洲同步熱銷，印證中國製造正在告別代工和低端供貨的舊階段，走向高技術、高能效、高場景適配和高系統集成的新階段。

中國「冷實力」還有軟的一面。如果沒有對歐洲法規的理解，沒有對當地消費者習慣的研究，沒有對渠道網絡和零售體系的適配，沒有品牌可信度的逐步建立，中國企業再能造，也未必賣得進去。今天歐洲消費者願意掏錢，不只是因為中國企業「做得出」，更因為「做得對」、「送得到」、「用得好」、「信得過」。

文章指出，「冷實力」不是硬實力和軟實力之間的新名詞，而是兩者疊加之後，在全球市場上形成的一種現實穿透力。它靠產品、靠性能、靠交付、靠適配、靠用戶體驗，在全球最具體的生活與產業場景中確認中國製造的新位置。

中國「冷實力」席捲歐洲的現象至少說明三件事。

第一，市場規律高於地緣博弈。當現實問題擺在眼前時，保護主義和情緒化敘事解決不了問題，消費者最終只認性能、價格和可獲得性。熱浪來的時候，嘴上喊「脫鈎」的人，身體會先誠實地去買中國空調。

第二，全球製造權力正在重新分配。過去西方掌握高端製造話語權，中國製造常被打上「低端」、「廉價」的標籤。但今天，從空調到汽車，再到可復用火箭回收等前沿技術突破，都在說明一個事實：中國正在多個高端、綠色、高複雜度的製造業領域形成系統性領先。

第三，中歐產業關係的底色仍是互補共生。歐洲製造業在不少領域面臨產能不足、成本高企、轉型遲緩的問題，中國製造一定程度上是在填補歐洲供給缺口、支撐其綠色轉型、緩解其產業焦慮，甚至幫助其保住就業和工業能力。

「冷實力」一點也不冷，它的背後，是一個正在以綠色發展、高端製造和系統能力重新塑造全球產業格局的現代化中國。

海信專門規畫出歐洲訂單出貨通道。（取材自南方+／受訪者供圖）