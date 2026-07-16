小紅書點燃熱情 把世界盃變成一種生活

網友分享自己穿著阿根廷隊長梅西同款10號球衣看球。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書以無廣告、碎片化與強互動的觀賽體驗，吸引大量年輕與女性球迷，讓世界盃從傳統體育賽事變成可分享、可討論的生活社群。

從「世界盃 」到「家門口」，小紅書 長出另一個足球「社區」。在這裡，足球不再只是職業賽場的專屬競技，而是普通人對足球的熱愛，把世界盃過成一種生活。

足球世界盃，無論是賽場上的碰撞、酒吧裡的吶喊，還是網上評論區的戰術爭論，一直都被視為充斥著雄性荷爾蒙。不過在2026世界足球賽期間，女性用戶占比達七成的網路平台小紅書，不僅近一周內，足球與世界盃相關搜索量環比5月增長了75倍，衍生二創內容出圈走紅，年輕球迷群體還把世界盃轉播變成一種「我們一起玩」的線上互動，在小紅書上呈現出的世界盃，重構了Z世代觀賽的底層邏輯。

男性用戶首破六成

據北京青年報報導，本次世界盃，中國拿到轉播權的三家機構——中央電視台、咪咕視頻和小紅書，分別代表著世界盃觀賽的一種新方向。而移動端的觀賽方式，也更契合世界盃賽事節奏快、變化多的特點。其中，最引人關注的平台就是小紅書，一個被認為以時尚、潮流、美妝、穿搭、旅行等生活方式內容見長的網路社區裡，「小紅書+世界盃」這場看似跨界的合作，迸發出意想不到的效果。

數據顯示：開賽首日，小紅書世界盃直播在線觀看人數較賽事開賽前暴漲55倍，一舉打破平台直播在線人數歷史峰值，創下直播紀錄。開賽前三日，直播間球迷累計互動次數達到9000萬次。觀賽用戶中，男性用戶占比突破60%，徹底改寫平台長期女性占主導的性別結構。

世界盃小組賽期間，平台直播觀看用戶人次是開賽前的40倍，世界盃與足球內容曝光量達282億，6253個熱點持續湧現。同時，小紅書也成為「世界聊世界盃」的工具，賽事期間，184個國家和地區的用戶在小紅書分享自己的世界盃故事。

尤其對於年輕球迷群體來說，不用花那麼多錢買會員，不用耗那麼長時間刷廣告，世界盃點開即看，還有各種集錦、分析、花絮、二創短視頻可看，也方便互動。世界盃在小紅書上，成為了生活場景中的一部分。

女網友看世界盃時尚

在北京讀大學的男生小馮很驚奇地發現，一向不關注足球的女朋友，居然在前幾天和他提到「維德角那個40歲的老門將」。小馮跟女友聊起來才知道，女友是在刷小紅書時看到一個短視頻，裡面講述的正是這位老門將沃齊尼亞堅韌頑強的職業生涯。

女友對小馮說，她是被視頻封面上那張痛哭流涕而又寫滿滄桑的臉吸引才點擊視頻的。她知道這個老門將在世界盃上連續零封強隊，但他的媽媽卻因為沒有錢辦理簽證，無法到現場親眼目睹兒子的比賽。看完這個兩分多鐘的短視頻後，小馮的女友居然有點鼻子發酸。

小馮發現，身邊很多不看足球的同學，今年或多或少都能聊幾句世界盃的話題，尤其是女同學的發言一點也不少。這些女同學全都是通過小紅書了解到世界盃的。

在互聯網上，女網友們也在改變著世界盃的打開方式。在時尚賽道，一些博主圍繞參賽隊球衣展開「十大最美球衣」評選，還有一些視頻曬出各隊球星的定妝照。此外，哈蘭德的髮型、庫拉索隊球員的紋身、球星隨身帶的背包，都成了熱門話題。還有今年缺席世界盃的義大利，也形成世界盃時尚的討論話題，「沒有義大利，世界盃的時尚就少了點味道」，網友「白羊座的門徒」說。

家居、美食甚至寵物賽道也都在以世界盃的方式表達自己。「世界盃我的夢中情房」話題下方，網友「簇擁烈日的花」對著一組世界盃氛圍的客廳布置照片說：「太有氛圍感了，我一個女的也喜歡」。

趣味視頻流量大漲

女性用戶看球的增多，也讓小紅書上的內容呈現出不同於體育平台的情調，情緒類的世界盃視頻瀏覽量更高。比如維德角40歲老門將的故事、日本隊前鋒小川航基從落選到進球的職業生涯逆襲、15萬人口的小國庫拉索為世界盃而狂歡的場景，無不打動人心。

傳統的互聯網體育社區裡，關於技戰術打法的論戰常充滿火藥味。但在小紅書上，這樣的鄙視鏈卻非常少。男球迷會認真給女球迷講解規則，女球迷則更關注球星顏值、球衣時尚、球員故事。這樣的體育社區裡，交流多了，罵戰少了。

其中，首場比賽裁判員的趣味素材，被網友冠以「世界盃100級英語聽力測驗」，並製作出表情包，引發全網熱傳；更有網友用甄嬛傳、K-pop、二次元等方式花式解鎖世界盃，把硬核足球知識變成全民趣味熱梗。

比如當前最熱的「用甄嬛傳視角看世界盃」，很多網友在製作筆記內容時都說，這個視角是為平時不看球的女球迷服務的——衛冕冠軍阿根廷就是中宮皇后、法國就是囂張跋扈的華妃、巴西是失寵的甄嬛、英格蘭是心比天高的齊妃、德國是深藏不露的麗嬪……。

在維德角的老門將貢獻神撲的視頻下方，男球迷會驚呼「反應怪物」，女粉絲則留言「他的護膝好可愛哪裡買」，在小紅書上這種不同的視角並不相悖。願意聊球的可以繼續聊球，關注運動周邊的也不乏同好交流。

儘管小紅書長期被視為女性用戶占比較高的平台，但在今年世界盃期間，使用小紅書看球、聊球的男性用戶也並不少見，其中以00後年輕男性更為突出。今年讀大三的男生王昊開玩笑地說，小紅書的轉播一般都是三個人解說，很熱鬧，且頁面能更方便地看到首發陣容和比賽數據，而且點開就直接進入比賽直播，「很清爽」。

正如王昊所說，數據顯示，用小紅書觀看世界盃的球迷中，70%以上的用戶選擇原因是「無廣告」，一半用戶則是因為「多路解說和女主播解說可以切換」。

承接「碎片化」觀賽需求

本次美加墨世界盃由於時差原因，多數比賽在清晨至上午進行，Z世代的年輕人習慣晚睡，凌晨4、5點起床看世界盃是煎熬的。小紅書恰好承接了這種「碎片化觀賽」需求。除了各平台都會推出比賽集錦之外，小紅書博主們會製作大量世界盃精彩瞬間的切片，一至三分鐘的視頻切片，就能補上凌晨世界盃最受關注的那一刻。

數據顯示，世界盃開賽當日，小紅書足球相關內容發布量達到6月初的10倍，內容結構進一步專業化，球隊球員深度分析、賽場戰術拆解等硬核足球內容占比持續提升。大量賽事衍生二創內容出圈走紅，近一周內平台累計誕生1057個世界盃相關熱點。足球與世界盃相關搜索量環比5月增長了75倍。

球迷小賈描述他的世界盃觀賽日常時間表，每天早上醒來上廁所先看看昨天比分，吃早點時用精彩回放當「電子榨菜」，上班路上坐地鐵看看視頻博主們做的戰術分析、人物故事、趣味二創。通勤、休息的時間縫隙全都被小紅書上的世界盃視頻塞滿。比賽場上值得關注的內容，一點不少地看到了，其餘平淡的「垃圾時間」也不占用生活。

在這屆世界盃的碎片化傳播中，AI也正在發揮作用。在小紅書上，可以用千問搜索比賽相關內容，還可以分析、預測比賽勝負，由此成為一些購買足彩用戶的參考。

變「一起玩」線上互動

如果說傳統的體育視頻平台更看重的是賽事播放效果，小紅書就正在把世界盃轉播變成一種「我們一起玩」的線上互動。

中國傳媒大學的女生小熊平時也喜歡踢足球，今年世界盃期間，她發現常用的小紅書增加了一個功能，只要你在世界盃的頁面上標註自己的主隊，就會被自動拉入到球隊的圈子裡。她所在的阿根廷球迷圈如今已經有了121萬成員。

這個球迷圈子，類似於早期的貼吧模式，球迷可以在上面發帖，也可以回覆別人的帖子。圈子裡還有一些子欄目，比如「賽事討論」及「梗圖大賞」等。在阿根廷球迷圈裡，「梗圖大賞」幾乎被梅西的圖片刷屏。在有35.8萬成員的法國球迷圈裡，有人曬了自己家穿著姆巴佩球衣的小狗，還有人把法國隊主教練德尚做成表情包。

球星入駐小紅書開設帳號，也拉近他們與粉絲之間的距離。貝林漢、姆巴佩等球星都在小紅書上開設帳號，姆巴佩賽前空降評論區回覆「簽名照給中國粉絲」，網友驚呼「活人馬甲」；小紅書通過這種雙向互動的方式消解球迷與明星之間的距離。

搭圈看球聊戰術

數據顯示，小紅書「球迷圈子」上線一周多，已有310萬用戶組建球隊、球員粉絲圈，百人以上圈子共345個，阿根廷、葡萄牙球迷圈成員均突破35萬。另有420萬球迷通過專屬頭像、球迷卡等表達支持與熱愛，小型球迷社群自發形成。到小組賽結束，已經有超1000萬用戶加入球迷圈子，球迷圈子數量1390個。

小熊說，自己因為沒有喜愛的俱樂部主隊，所以平時不怎麼看歐洲的聯賽，但世界盃賽場上，她是阿根廷的球迷，世界盃期間既然小紅書有比賽直播，那直接用小紅書看更方便。不過小熊說，她雖然加入了阿根廷球迷圈，但並沒有在線上過多交流，平時也是以瀏覽為主。因為她更喜歡看戰術分析，更喜歡跟隊友在線下聊比賽內容。

和小熊一樣，年輕球迷線上在圈子裡互動，線下也在尋找「看球搭子」。世界盃期間，「世界盃看球搭子」成為小紅書熱門詞彙。不過有女球迷調侃：「本來為看球來，結果加了五個穿搭搭子、倆宵夜飯搭子」。

女球迷小徐覺得，以前看世界盃似乎是男生的事情，無論是線上還是線下，女生都顯得有些格格不入。但現在，小紅書給大家提供不同於其他平台的觀賽場景。也許這裡的專業性沒有那麼強，沒有那麼多技戰術的唇槍舌劍或詳實的歷史資料。但她更喜歡這種動情的、直觀的觀賽方式。

在過去半個多月的時間裡，小徐通過小紅書把自己帶進世界盃的氛圍裡，從「梅西粉絲」這種程度的「偽球迷」開始更深入地了解足球，認識了庫拉索的首都，知道維德角在哪裡，學會越位的規則，讀懂日本足球騰飛的奧祕。

正如一位網友所說，「看球跟踢球一樣，都是一種生活。足球本來也不是高高在上只能被欣賞的運動。讓更多的人接觸足球、了解足球就是最好的普及」。

維德角40歲老門將沃齊尼亞的故事視頻讓不少人看了感動不已。（取材自小紅書）

小紅書網友分享不同於體育平台的情調，圖為自己布置的情緒類看球空間。（取材自小紅書）

網友分享自己布置的看球房。（取材自小紅書）

網友分享自己布置的看球房。（取材自小紅書）

​有網友用甄嬛傳花式解鎖世界盃。（取材自小紅書）

網友kuso哈蘭德的髮型。（取材自小紅書）

庫拉索隊球員的紋身也是網友關注焦點。（取材自小紅書）

網友分享穿著姆巴佩同款球衣的寵物狗。（取材自小紅書）

網友用AI製作的腦洞片「馬桶世界盃」。（取材自小紅書）

「來小紅書看世界盃直播」宣傳看板。（取材自潮新聞）

小紅書網友整理出維德角門將的全身穿著，供其他球迷選購參考。（取材自小紅書）

小紅書成了年輕球迷觀看世界盃足球賽的主要平台。（取材自潮新聞）

姆巴佩在小紅書開帳號與球迷互動。（取材自小紅書）

網友分享自己穿著球星C羅7號戰袍版球衣看球。（取材自小紅書）