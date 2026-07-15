廣西橫州「毒蛇出逃」 一場水患衝擊養蛇場

洪災中的廣西橫州雲表鎮。（取材自封面新聞／當地居民供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣西橫州洪災沖毀養蛇場，網傳約800至900條毒蛇外逃，引發社會恐慌。

廣西橫州洪災沖毀養蛇場，網傳約800至900條毒蛇外逃，引發社會恐慌。 重點二： 有村民疑遭毒蛇咬傷身亡，救援現場也傳出多起送醫與抓蛇事件。

有村民疑遭毒蛇咬傷身亡，救援現場也傳出多起送醫與抓蛇事件。 重點三：養殖戶與專家指出多數外逃可能是野生蛇，並提醒洪水中應一律按有毒對待。

前言：混沌的洪水中毒蛇出沒，廣西橫州這一輪洪災中所面臨的麻煩，遠超想像。一夜之間，養蛇戶要面臨蛇大批量溺死在養殖棚裡，全行業虧損嚴重，還要承受「「養殖蛇外逃咬人」在產業發展疑慮傷口上灑鹽，讓這個規模預期500億元的產業，又可能在風雨中飄搖。

颱風「美莎克」帶來的連續強降雨近日讓廣西多地成了重災區，當地的毒蛇養殖場也遭到洪水沖毀，雲表鎮統計，從被沖垮養殖場出逃的蛇約800條至900條，已有村民被蛇咬傷後送醫不治，也有專業人士下水抓蛇，兩天就抓了兩、三千條。「養殖蛇外逃咬人」又將當地養殖蛇場推上了風口浪尖，儘管養殖蛇業者喊冤，稱咬人的可能是野外毒蛇，而非他們養殖場外逃的蛇，專家也說這情況罕見，好不容易轉型的養蛇產業又撞上 輿論槍口。

眼鏡蛇漂水面 咬死村民

據鳳凰網「暴風眼」報導，在緊張的洪水救援信息中間，最讓人頭皮發麻的，是「洪水裡漂著眼鏡蛇」的照片和短視頻，在各個群裡和社交平台瘋傳。有災民親屬說，附近村的養蛇場被洪水沖垮，蛇群四散逃進山林。蛇患恐慌持續蔓延，網友們線上接力轉發互助信息，急求血清，並傳遞專治蛇毒的接診電話。

洪水中露出的蛇頭。（視頻截圖） 村民驅趕水裡的蛇。（視頻截圖） 被居民打死的蛇。（取材自微博）

網傳毒蛇出逃的養殖場，主要為橫州市雲表鎮鄧圩村養殖戶李某的私人小型養蛇場，地處六藍水庫下游低窪行洪地帶。其他毒蛇養殖場也處於風險中，網傳地方政府通知顯示，羅村梨頂片區一農業生態公司場區被洪水沖擊淹沒，場內飼養眼鏡蛇約1000條，存在毒蛇外溢風險，提醒人們嚴防毒蛇竄出傷人。

災民被蛇咬傷甚至咬死事件近日已傳出數起。7月6日晚，雲表鎮一名四、五十歲的女子被蛇咬傷，因道路被淤泥沙石堵死、通訊中斷，輾轉送醫離世。一名雲表鎮村民7月7日清理水退後垃圾時，右手食指被一條「頭扁、黑色」的蛇咬了，他用嘴吸了血水，後被救援隊接出來送醫打了血清，整個右手仍腫著。另有一名被毒蛇咬傷患已休克八小時。

村民被蛇咬後右手腫脹。（取材自極目新聞）

蛇患恐慌 養殖戶闢謠

這場隨著洪水一同擴散的蛇患恐慌，將所有矛頭都對準了當地養蛇場。但在當地養殖戶眼中，事情的真相遠非傳言那般。

微微（化名）是2010年入行，她名下蛇場總存欄量1萬多條，早年以眼鏡蛇、水律蛇為主營品種，三年前又新增了寵物蛇。蛇場坐落在校椅鎮清水村，選址特意挑了高地，此次暴雨，蛇場完好無損。她很清楚養蛇行業的防逃底線有多嚴，場裡要設置多重門禁，每條蛇都單獨飼養在封閉箱體中；一間約九平方米的養殖棚僅放100條蛇，每個獨立隔間都有小門緊鎖，洪水湧進場區，房門會被水壓死死頂住，根本來不及開啟。

微微覺得棚裡的蛇大多會活活淹死在封閉箱內，外逃的可能性比較小。「洪水後野外出現的蛇大多是原生野生蛇，並非養殖蛇出逃」，她說。

橫州鎮的養殖戶許平，看著這些滿天飛的傳言也壓著一肚子火，他的場子全場存欄同樣在1萬條左右，眼鏡蛇、水律蛇兩個品種占了八成以上。他表示，洪水過後野外出現的蛇，並非全是人工養殖，山裡本就棲息著大量野生蛇，洞穴被大水淹沒後，野生蛇會本能向高處逃竄，普通人分不清野生蛇與養殖蛇，把帳全算在養殖戶頭上，並不客觀。

即便真有蛇逃出去，他表示，也活不了多久，因養殖場常年投餵冷凍死食，這些蛇完全沒有自主捕獵的能力，到了野外找不到食物，最終只會被自然淘汰。他還透露，蛇雖能下水，卻扛不住長時間洪水浸泡，不是體力不夠，是洪水裡水面開闊，蛇找不到落腳換氣的地方，持續缺氧就會死亡，正常情況下，蛇在水裡最多撐1小時左右，超時基本都會溺亡。

情況罕見 都按有毒對待

中國新聞周刊引述黃山學院生命與環境科學學院教授呂順清表示，蛇和人一樣，是用肺呼吸，除海蛇外，它們不能長期在水裡面生活。不管是有毒蛇還是無毒蛇，它們在水裡的第一選擇是想辦法上岸，比如轉移到一些林子裡或者自己的棲息地去。它們在水裡只是因為被洪水沖走，並非它們主動想要待在水裡。

跑到居民家的蛇。（視頻截圖） 洪水中疑似毒蛇。（取材自微博）

因此，蛇在水裡的應激反應首先是針對水的，它首要考慮的是趕緊逃離水這種不好的環境，而不是攻擊人。人類的體形大，在蛇的眼中並不是食物。毒蛇的毒液就像子彈一樣珍貴，它們不會把毒液浪費在人類身上。 除非人類主動去挑逗、抓捕它，讓它感覺到生存受到嚴重威脅、跑不掉了，它才會做出警戒或攻擊反應。只要你不去抓它、不理它，各走各的路，它在水中絕對不會主動去攻擊人。

呂順清表示，現在的養殖場大都是高密度「抽屜式」養殖，一層一層分開投餵，有一定規模的養蛇場通常會同時養殖多種蛇類，比如毒蛇中的眼鏡蛇、尖吻蝮，以及無毒的滑鼠蛇、王錦蛇等，都有可能在同一養殖場內分區飼養。因此在出逃的蛇群中，確實不能排除有毒蛇混雜其中的可能性。

非專業人士在渾濁洪水中幾乎無法準確分辨水律蛇和眼鏡蛇，千萬不要用民間傳說的「看頭型是不是三角形」來判斷是否有毒，這是不準確的，例如劇毒的銀環蛇就不是三角頭。建議普通人一律按有毒對待，保持距離。

蛇蛋。（取材自鳳凰網／受訪者供圖）

村民在洪水中抓蛇。（取材自封面新聞）

村民在洪水中抓蛇。（取材自微博）