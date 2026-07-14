全身是寶…跨足抗癌藥物、醫美 廣西蛇產業料破500億元

工作人員在取蛇毒。（取材自廣西日報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣西蛇產業由食用轉向藥用研發與精深加工。

廣西蛇產業由食用轉向藥用研發與精深加工。 重點二： 商品蛇年產量逾3000萬條，規模居全球最大。

商品蛇年產量逾3000萬條，規模居全球最大。 重點三：洪水外逃事件暴露風險，業者盼勿衝擊轉型。

洪水與傳言雙重夾擊下，養殖戶的焦慮，根植於廣西橫州綿延數十年的養蛇生計。外人只看見洪水過後四散的蛇，卻少有人知曉，這門產業早已走過一輪翻天覆地的命運轉折。廣西蛇產業在轉向「養殖—藥用研發—精深加工」模式後，依靠抗癌藥物、醫美原料等高附加值產品，如今產業規模有望突破500億元（人民幣，下同），此次蛇外逃事件也暴露了人工養殖蛇暗藏的風險，養蛇戶只希望產業未來發展不要受到影響。

年產3000萬條 全球最大

據極目新聞報導，這場蛇出逃意外，讓不少網友長了見識：原來廣西是全國最大的蛇類養殖基地，而橫州（原橫縣）則和靈山、扶綏一起，被稱為廣西三大養蛇縣。

公開資料顯示，全國蛇類共209種，廣西已記錄106種，種類居全國前列。廣西屬亞熱帶季風氣候，氣候溫暖濕潤；喀斯特地貌廣布，洞穴石峰多，為蛇類棲息隱匿創造了天然環境。同時，這裡河湖密布，森林植被茂盛，蛙、鼠等蛇類天然餌料資源充足，適合各種蛇類繁育成長。

20世紀80年代開始，廣西部分農民為了增收，開始嘗試人工養蛇，最初以零散庭院養殖為主。當時，養殖蛇主要是用於食用，當地人很早就有捕蛇、吃蛇的傳統，認為蛇肉具有滋補價值。

至20世紀90年代，廣西的養蛇技術和養殖規模不斷升級。2011年前後，廣西蛇類養殖業迎來發展高峰期，僅靈山縣便湧現了40多家持證養蛇場、3200餘戶養殖戶，年出欄量高達156萬條，當時流行的說法是：「種十畝地，不如養一屋蛇」。據廣西日報2020年報導，當時廣西全區蛇類存欄量近2000萬條，占全國總量的70%，繁育單位（戶）逾1.4萬個，從業人員近3.7萬人。

不過，這一產業很快迎來了一場重大調整。2020年2月24日，十三屆全國人大常委會第十六次會議審議通過了「關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定」。隨著這道「史上最嚴野生動物禁食令」的出台，廣西的蛇養殖產業遭遇寒流，當地開始推動廣西蛇產業向大健康產業轉型。

2024年10月，廣西林業局發布了「廣西壯族自治區人工繁育陸生野生動物物種名錄（第一批）」，將烏梢蛇、舟山眼鏡蛇、孟加拉眼鏡蛇、金環蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、銀環蛇、尖吻蝮蛇等10個人工繁育成熟物種納入藥用開發範疇，為產業注入了新的生機。不吃蛇肉了，而是將蛇製成藥材出售，養殖戶們有了更大的發展空間。

橫州市百合鎮百順養殖合作社負責人鄧周言表示，自己進入這一行有十多年，最初他自己上山抓蛇回來飼養，如今養殖場裡有兩三千條，主要是滑鼠蛇和眼鏡蛇，一年半賣出一批。蛇的飼料主要是冰凍小雞，由外地養雞場淘汰的。

「我們本地人不吃蛇，有蛇販來收活蛇，以前能賣到八九十元一斤，一年利潤有二三十萬元。這兩年行情差點，也能賣到三四十元一斤」，鄧周言說，蛇乾、蛇毒、蛇膽都是藥材，但要專門的人和設備來製作，「一般人弄不好」。

結合生物科技 身價更高

據廣西日報2025年報導，在多方推動下，滑鼠蛇、眼鏡蛇、銀環蛇等藥用品種漸成當地養殖主力。品種結構調整後，當地的養殖蛇數量不降反增，全區商品蛇年產量由2020年的2000萬條，增長至2025年的超3000萬條，持續鞏固全球最大蛇原料基地地位。全區原本有3萬餘家「小散亂」養殖場，經洗牌精簡至300餘家規模化養殖企業。

5000條起養量、不低於500平方米的養殖蛇房及配套設施、500米居民隔離帶、2000米水源防護等硬指標，構築起蛇養殖產業的新門檻。規模化養殖有助於提升蛇的品質和藥性，保護生態環境，降低社會成本消耗。

養殖蛇除了藥用外，還擠進了日化品賽道中。據廣西日報，不少企業則憑藉蛇油護手霜、面霜等爆款產品，在消費市場掀起生物科技與傳統養生融合的新浪潮。產業模式的升級，也讓廣西蛇產業的經濟價值明顯上升。

廣西野生動植物保護協會藥用蛇專業委員會主任委員楊培生認為，在傳統的「養殖—餐飲」產業鏈條中，廣西蛇產業基本上以初級加工收益為主，產業規模只有數十億元；但在轉向「養殖—藥用研發—精深加工」模式後，依靠抗癌藥物、醫美原料等高附加值產品，產業規模有望突破500億元。

這次橫州養殖場的蛇逃出一事，對當地蛇養殖產業有著什麼樣的影響，暫時還難下定論。鄧周言說，百合鎮的地勢較高，包括他家在內，鎮上養殖戶這次沒有遭遇洪災，但雲表鎮養殖場蛇出逃的事還是給他們提了個醒，要進一步加強防護。他還表示，這兩年活蛇價格下滑，今年他能否賺到錢不好說，希望這次的事不會讓當地的蛇養殖產業再受打擊。

人工飼養的眼鏡蛇。（取材自廣西日報）