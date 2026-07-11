青島嶗山也有泰山「同款」 為了阻驢友違規穿越

嶗山景區曾為打擊驢友違規穿越修補更換加裝了隔離網。（取材自嶗山風景區官方圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 嶗山被指出現與泰山相同的滾筒式刀片網設施。

嶗山被指出現與泰山相同的滾筒式刀片網設施。 重點二： 景區稱刀片網僅在高山非開放區域，未影響遊覽區。

景區稱刀片網僅在高山非開放區域，未影響遊覽區。 重點三：環保部門稱未查到相關審批與環評手續引發質疑。

泰山景區那條長達135公里的「刀片網」的爭議還沒完，兩天後，千里之外的青島嶗山，又被網友扒出同款。7月2日，有山東網友發帖稱，青島嶗山風景區也布設了同款設施。嶗山九水管理處工作人員提到的設置目的和功能與泰山有些相似，都稱「刀片網」僅布設在景區高山非開放區域，與正常開放的遊覽區無任何交叉點。而和泰山尚未提出「刀片網」公開審批事件同被質疑的，是相關環保部門目前未查詢到該滾筒式刀片網的審批手續。

根本攔不住 網友喊拆

據上游新聞報導，在社交平台上，該名山東網友發圖表示，青島嶗山風景區存在與泰山同款的滾筒式刀片網，並發問「嶗山刀片網不該拆了嗎」。該網友在評論區提及，此舉投入了資金，但刀片網「根本攔不住任何人」。

評論區意見也分化明顯：有人認為「大好河山不該畫地為牢」，並稱不僅是泰山和嶗山，鐵絲網早已是全國多個景區的「標配」；也有網友表示支持，「嶗山每年都有不少穿越野線被困的驢友，救援勞民傷財，私自進山也容易引發火災」。

其實，嶗山對驢友非法穿越的治理由來已久。早在4年前，嶗山風景區就公開發文表示，驢友非法穿越一直是景區管理的重點、難點，此類行為破壞自然環境，損壞景區基礎設施，也存在護林防火和人身安全隱患。彼時，嶗山風景區就針對此類違規穿越打出了治理「組合拳」，針對非法穿越行為充分發揮了「技防、人防、物防」結合優勢，其中「物防」一項，是指更換隔離網、檢修了護林防火設施，包括加裝鐵蒺藜2000餘米，更換隔離網100餘米。

據文章所述，嶗山景區九水管理服務中心當時就查處兩起有驢友欲破壞隔離網進入非遊覽區域的非法穿越案件，事件配圖正是驢友正在穿越「刀片網」，與網帖圖片中綠色圍欄上架設的滾筒式刀片隔離鐵絲網頗為相似。據記載，僅某一護林防火期內，該中心就查處「驢友」非法穿越20餘起，累計罰款2700餘元（人民幣，下同） 。

7月3日，嶗山九水管理處工作人員表示，管理處日常管護的景區核心遊覽區內並未設置網傳「刀片網」，強調景區所有遊客密集區域及常規遊覽區域，絕對不會布設該類設施，遊客在正規步行道遊玩全程安全無隱患。「刀片網」僅布設在景區高山非開放區域，屬於普通遊客無法抵達的地帶，與正常開放的遊覽區無任何交叉點。

審批、環評 統統沒有

網友議論的另一個焦點是這座「刀片網」是否經過審批，是否經過環境影響評估，以及對動物生存環境造成的影響。

中國新聞周刊報導指出，風景名勝區內具體設施項目的落地，除遵循規畫外，通常還需經過專家論證，探討項目建設的必要性與設施類型，並制定詳細規畫或專項實施方案。其中，項目建設的環境影響評價論證較為關鍵，針對建設項目可能存在的生態問題，一般需要由環保部門出具相關環境影響評價意見或審批文件，充分評估並論證工程建設是否會對其中的資源保護造成影響。在這一過程中，最主要的還是環保部門。

對於嶗山風景區架設滾筒式刀片網是否經環境影響評估一事，青島市生態環境局嶗山分局工作人員表示，環保部門目前未查詢到對相關刀片網的審批手續。該工作人員表示，按常理，景區在施工或布設前「應該有最起碼的備案」。目前，嶗山分局未收到過相關項目的申請。

景區官方發文提到，此前為防止驢友違規穿越，加裝了2000米鐵蒺藜。（取材自上游新聞／網路截圖）

山東網友稱嶗山也有泰山同款「刀片網」。（取材自上游新聞／網路截圖）