銅佛失竊20年 如何現身觀復博物館？

2026年7月4日，觀復博物館創始人馬未都（圖中白髮者）現身場館。（取材自澎湃新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海口五公祠失竊銅佛疑在觀復博物館現身，引發文物同一性爭議。

海口五公祠失竊銅佛疑在觀復博物館現身，引發文物同一性爭議。 重點二： 觀復稱2005年自廈門合法古玩市場購得，並等待官方鑑定結果。

觀復稱2005年自廈門合法古玩市場購得，並等待官方鑑定結果。 重點三：案件凸顯早年古玩市場灰色交易與文物登記追索制度漏洞。

海口一尊疑似失竊銅佛，究竟如何轉手到觀復博物館，至今尚未有定論。若海口這尊佛像真是五公祠丟失後20年才上傳文物信息平台，那麼可能還暴露了中國文物市場信息登記體系不健全，導致文物追索法律障礙的漏洞。

海南海口五公祠佛祖廟內被盜的一尊國家一級文物宋代銅佛像，26年後，疑出現在北京觀復博物館展廳裡，近日因網民爆料引發熱議。觀復博物館創始人、知名收藏家馬未都強調，館內佛像是2025年合法購自福建廈門古玩城，且初步比對兩尊仍有差異，目前等待鑑定結果；國家文物局和公安部則已介入調查。

觀復博物館這尊佛像來源，也讓輿論關注到早年廈門古玩交易背後不為人知的灰色地帶，而這樁在當時非常隱祕的交易，至今留下許多待解謎團。

五公祠坐佛 失竊26年重現

據澎湃新聞報導，爭議源自近期有網民發帖，把觀復博物館展廳裡的一尊「古代銅羅漢像」，和2000年4月海南海口五公祠失竊的「鑄銅普庵祖師坐像」擺在一起對照，並稱尺寸、重量、殘損特徵均高度相似。失竊26年後，這尊銅佛疑出現在觀復博物館的展廳裡，面對突如其來的爭議，由馬未都創辦的觀復博物館，被推上風口浪尖。

2026年7月2日晚，觀復博物館發布聲明，稱該銅佛是2005年觀復博物館廈門館開館之際，由該館在廈門市合法古玩市場徵集文物展品，購得一件古代銅羅漢像。該館一位管理人員表示：「該銅羅漢像一直在公共展覽區陳設，到現在都是如此」。

那麼，觀復博物館是如何從廈門古玩市場購得這件和「鑄銅普庵祖師坐像」高度相似的銅佛呢？澎湃新聞進行調查。

海口五公祠位於瓊山區海府路，是為紀念唐宋時期貶謫海南的五位名臣而建，是全國重點文物保護單位。據五公祠失竊檔案描述，該被盜佛像為銅質，普庵祖師坐像，高約1.3米，重約100公斤，頭頂有洞，右下殘。

2000年4月30日凌晨，犯罪分子剪斷東側垃圾屋鐵門掛鎖，經由垃圾道進入，撬開五公廟及佛祖廟門鎖，盜走佛像。2003年，當地法院審理認定兩名當班人員因嚴重失職致國家一級文物被盜且無法追回，構成失職罪，一審均判處有期徒刑二年、緩刑二年。2004年，五公祠做了一件複製品，至今仍擺放在原處。

觀復博物館稱，館內佛像是2005年該館在廈門合法古玩市場徵集文物展品所購得「古代銅羅漢像」。一位在廈門經營古玩生意多年的馬姓古玩商人稱，「僅從時間節點分析，銅佛應該是從白鷺洲古玩城購買的」，20多年前，廈門能做百公斤銅佛生意的古玩店，絕大多數集中在白鷺洲古玩城。

古玩市場藏灰色地帶

觀復博物館在聲明裡聲稱，這尊銅羅漢像是「在廈門市合法古玩市場徵集文物展品」，在業內人看來，這句話的意思就是「從古玩市場購買」。「馬未都先生早年很喜歡來廈門買東西，20多年來，他從白鷺洲古玩城時期便開始在廈門購買藏品，他2020年前基本上每年至少要來廈門一次」，上述馬姓古玩商人稱。

白鷺洲古玩城在2009年之前是廈門唯一的大型古玩城。彼時，古玩城規模只有100多個商戶，其中70多家店鋪擁有正規審批手續，由此成為福建乃至南方古玩市場的重要集散中心。

在廈門經營多年的古玩商戶張晴回憶說，彼時古玩城生意特別好，廣東、台灣，乃至日本、歐美的藏家都紛紛到此「淘寶」，周末人擠人，店鋪門口、走廊上全是地攤，瓷器字畫玉器老家具文房四寶鋪開，「生意最好的時候一個賺過幾十萬（人民幣，下同）」。此後因白鷺洲古玩城面臨拆遷，古玩商戶悉數分流，如今廈門已擁有八座古玩城，但生意冷清，大不如前。

多位資深當地古玩商人認為，可能正是早年大進大出、魚龍混雜的市場生態，才讓古玩交易的背後隱藏著不為人知的灰色地帶。

「古玩市場本質上就存在灰色地帶，早期大家都叫『鬼市』，交易時間通常是凌晨，天亮即散，主要流通的就是盜掘、盜竊所得的文物」，馬姓古玩商人說，「古玩交易基本上是沒有發票的，也不會開具收款收據，這類憑證在圈子裡沒有實際作用，古玩從業者本身具備鑑定能力，根本不需要外部專家介入，入藏建檔也只是自行記錄購買信息」。

長期形成缺乏規範的運作模式，一定程度也給部分盜贓文物的洗白提供溫床。廈門一位古玩從業者表示，20多年前，當地古玩市場中部分涉及文物的交易行為尚存模糊地帶。後來，伴隨文物保護法律法規體系的完善與監管力度的持續加強，此類違規交易空間目前已被大幅壓縮，相關經營活動已納入規範化軌道，不少資深藏家已逐漸淡出公開市場。

隱祕交易 估百萬成交

這尊疑似五公祠失竊的「普庵祖師坐像」，早年究竟是通過誰的手，最終流向觀復博物館呢？廈門多位資深古玩人士講述了其核心交易細節。

報導指出，這尊銅佛最早是由三個人合夥購買，其中兩人為福建籍古玩商，另一人為廣東籍古玩商，最終轉賣給了觀復博物館。

「這尊佛像當年的成交價應該在100萬左右，中間的介紹人是一位姓羅的古玩商，至今仍在廈門經營古玩店」，廈門一名資深古玩商稱，該羅姓古玩商一直是馬未都在廈門的圈中好友。起初，這樁交易在廈門古玩界極為隱祕，僅有少數實力藏家交易結束後才知曉此事，因此羅姓古玩商還「得罪」了不少老主顧。

至於這尊銅佛是從哪裡流入廈門，如今眾說紛紜，有人說是從海南直接抵達廈門，也有人稱三名古玩商是從廣西購買得來，由於時間久遠，多位古玩商人無法確定上述說法。

雖然身處輿論中心的觀復博物館及時回應，積極配合調查，但交易流程是否合法合規，亦有待解謎團。

第一家非國有博館

作為新中國第一家非國有博物館，觀復博物館只在上海和廈門設立分館。據廈門一位已退休的機關幹部稱，身為創始人的馬未都，早年選擇在廈門鼓浪嶼創建觀復博物館分館，「既有個人情感淵源，也有市場考量」。

20世紀80年代，馬未都曾到鼓浪嶼小住近一個月，對這座島嶼有深厚情結，一直想在此做文化項目，認為「緣分得來不易」。此後鼓浪嶼管理部門自2000年起多次主動接洽，2005年正式邀請觀復博物館入駐菽莊花園閒置的舊建築（壬秋閣、眉壽堂），作為「全島博物館」計畫的一部分。

2005年10月，觀復博物館廈門館在鼓浪嶼菽莊花園內正式對外開放。在其運營13年間，該館常年展出古代陶瓷、家具等文物，累計接待遊客逾千萬人次。2014年雙方簽署新一輪合作協議，約定十年品牌合作目標、首輪合作期三年。

2018年首輪合同期滿，因鼓浪嶼遊覽區管理處對館舍另有規畫安排、不再續約，經協商未果，觀復博物館廈門館於同年8月20日停止對外開放、21日起終止運營，藏品封存並擇機調展至北京館等處。此後該民辦非企業單位長期未按規定接受年度檢查，福建省民政廳於2023年1月依法對其作出撤銷登記的行政處罰。

依據「中華人民共和國文物保護法」及「博物館條例」，博物館並非所有藏品都需向文物局報備，備案主要針對「文物藏品」。特別是對於觀復這類非國有博物館，設立時需提交藏品目錄與來源說明，後續新增文物也須持續補報，以確保藏品來源合法、流轉有據，接受行業監管與年檢。

那麼，觀復博物館廈門館在其運營期間，所徵集的銅佛是否在所屬地文物部門完成報備？福建省文物局一位工作人員明確表示：「觀復博物館的屬地在北京，觀復博物館廈門館曾經是它的分館，目前已經處於註銷狀態」。福建一位文物系統退休的幹部也稱，觀復博物館廈門館特殊的「分館掛靠」運作模式，非嚴格意義上的法定管轄權轉移，其藏品實質歸屬於北京總館統一收藏管理、巡迴展出。

故此，觀復博物館各分館的文物多由觀復博物館統一徵集、定級、建檔並向屬地文物局報備，廈門館更多是「展出場館」而非獨立收藏單位。因此業務指導、藏品備案、年檢等均通過屬地文物局渠道進行，地方文物部門只負責場地展覽備案，不重複做藏品業務管轄。

等待司法認定

而當前，首要在於文物同一性的司法認定。上述馬姓古玩商人站在行業角度指出核心所在：既然進入了法律和追繳程序，海南方面就必須提供失竊時的影像資料、證人證言等確鑿證據，從法律邏輯上死死扣合「這尊羅漢像就是當年五公祠失竊的那尊普庵祖師」的結論。

他指出，早期由於基層文物保護意識相對滯後，許多單位在文物被盜後，往往缺乏高清的影像紀錄，取證難度極大；但「只要公安部門確認該文物為被盜文物，觀復博物館必然無法留存」。

而馬未都也對館內佛像來源給出最新說明。據紅星新聞報導，7月4日晚，馬未都在其多個社交平台帳號發布視頻公開回應，稱2005年觀復博物館廈門館籌辦期間，在廈門白鷺洲古玩城徵集文物時在合法商戶發現了這尊佛像，「我告知商戶，我們購買以後，一定會在博物館長期展出。賣家是清楚這個後果的，也告知我們這個佛像來路清晰，保證合法」。

「在這之後，我們仍不放心，進行將近半年的全方位調查，沒有發現任何報案紀錄，也沒有看到網路及新聞媒體報導丟失的新聞」，馬未都說，「充分調查後，我們在2005年底斥巨資購買，四個人押車運回北京展出，至今已經過去20年了」。他並稱，政府部門也已組織專家隊伍對觀復博物館內佛像作了鑑定，「其鑑定結果我們也在等待上級公布」。

馬未都同時指出，海口五公祠丟失佛像是在2021年6月1日才上傳至公安部和國家文物局共同指導建立的中國被盜（丟失）文物信息發布平台，距離丟失時間已有20年。在將平台報案信息以及海口方面提供的信息和觀復博物館內佛像作了對比後，馬未都表示丟失佛像照片與館內佛像間存在身高、腰間束帶、左腿裂紋等多處不同。

「儘管這樣，我們依然接受最終的鑑定結果。我認為，無論是什麼結局，最終都是一個圓滿的結局」，馬未都強調。

五公祠佛像失竊大事記

2000年

海口五公祠佛祖廟內普庵祖師銅像被盜。當時，該銅像正在申報一級文物。

2003年

海口市美蘭區法院一審判決，兩名值班安保人員因失職罪，各獲有期徒刑二年、緩刑二年。

2005年

觀復博物館廈門館開館之際，在廈門市古玩市場征集文物展品，購得一件古代銅羅漢像。

2021年6月1日

中國被盜（丟失）文物信息發布平台公布該銅像被盜信息。

2026年7月1日

海口市文化廣電體育局文物保護與利用科工作人員，發現網絡信息稱觀復博物館展出銅像與失竊文物相似。隨後，向相關部門報告並與館方取得聯繫，核實工作啟動。

2026年7月2日

北京觀復博物館表示，已向國家文物局、北京市文物局上報，申請上級主管部門主持勘驗鑑定。

(中國新聞組／整理 資料來源／封面新聞)

海口市五公祠。（取材自封面新聞／圖片來源：海口市人民政府）

觀復博物館展廳裡的「古代銅羅漢像」，被指疑似五公祠失竊的「鑄銅普庵祖師坐像」。（取材自澎湃新聞）

曾作為觀復博物館廈門館「眉壽堂」，已改為菽莊花園附屬展示區。（取材自澎湃新聞）

北京觀復博物館收藏的一尊佛像被網友指與此前海南海口五公祠被盜的一尊宋代佛像高度相似。（取材自中國新聞周刊）

2021年，被盜銅佛像被錄入「中國被盜（丟失）文物信息發布平台」。（取材自澎湃新聞）

網友發布的對比圖，左為被盜銅佛像，右為觀復博物館「古代銅羅漢像」。（取材自澎湃新聞／訪者供圖）

2026年7月4日，為配合相關部門核驗，「古代銅羅漢像」展覽區域臨時關閉近兩小時。（取材自澎湃新聞）

馬未都有「京城第一收藏家」之美譽。（取材自新京報）

觀復博物館創始人馬未都與海口文保領域工作人員握手告別。（取材自封面新聞）

觀復博物館工作人員給佛像拍照，稱「留個底」。（取材自封面新聞）

7月4日，涉事佛像仍在北京觀復博物館展廳出口處展出，但佛像前多了一份「聲明」立牌，內容為7月2日觀復博物館通過網路渠道的回應。（取材自封面新聞）