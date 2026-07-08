鍾美美將赴美留學駁「鈔能力」猜測 用BU錄取書重新定義自己

鍾美美將於2027年正式入學波士頓大學。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鍾美美回應赴美留學傳聞，強調錄取波士頓大學係正常申請。

鍾美美回應赴美留學傳聞，強調錄取波士頓大學係正常申請。 重點二： 他自13歲暴紅後拒絕百萬簽約，選擇先完成學業與自我成長。

他自13歲暴紅後拒絕百萬簽約，選擇先完成學業與自我成長。 重點三：面對家庭創傷與流量壓力，他持續存錢準備近三百萬學費。

前言：六年過去，當年那個因為模仿老師而被記住的男孩，已經站在另一條人生軌道的起點上。相比「被波士頓 大學錄取」這件事本身，或許更值得關注的是：在流量最洶湧的年紀，這個曾經被全網圍觀的少年，是如何一步步長成今天的模樣。

2026年6月22日，19歲的鍾美美在社交平台發布視頻，回應外界關於自己被波士頓大學（BU）錄取並將於2027年入學的消息，評論區裡，有人為他送上祝福，也有人質疑：一個靠模仿老師走紅的網紅，為什麼能進入美國知名大學？面對關於「鈔能力」、「人脈資源」的猜測，鍾美美選擇公開回應：本次錄取經過正規申請程序完成。消息傳開後，人們再次想起6年前那個突然出現在互聯網裡的男孩，事實上，一路走來，他一直目標堅定地經營著自己的人生。

鍾美美在13歲時迅速走紅。（取材自南方娛樂網）

精準模仿老師 暴紅

據觀察者網刊出微信 公眾號「視覺志」文章指出，鍾美美的走紅始於2020年5月一條時長不過一分多鐘的視頻，在網上流傳開來。視頻裡，這個後來被大眾熟知為「鍾美美」的男孩，本名鍾宇升，穿著並不合身的毛坎肩，對著鏡頭模仿老師上課——從抱臂環視教室的沉默威懾，到翻開作業本時眉間一閃而過的煩躁，再到訓斥學生時那種混合著疲憊與無奈的語調起伏。

鍾美美模仿教導主任鍾主任。（取材自南方娛樂網） 鍾美美模仿老師走紅。（取材自微信） 鍾美美模仿老師走紅。（（取材自南方娛樂網）

沒有道具，沒有布景，僅憑一串精準到令人恍惚的肢體語言和口頭禪，他就把中國基礎教育課堂裡最日常的場域，纖毫畢現地復刻了出來。視頻迅速在網上流傳開來，很快，「鍾美美模仿老師」成為網路熱議話題。短短數周時間，其粉絲量從三位數飆升至百萬量級，「鍾美美」成了現象級話題。

當時13歲的鍾美美沒有想到，這段隨手拍下的畫面，改變了他此後的人生。短短幾個月時間，他從黑龍江鶴崗一個普通家庭的孩子，變成擁有數百萬關注者的網路紅人。

不想被搾 拒百萬簽約金

隨後，各路MCN機構、經紀公司聞風而動，電話從全國各地打來，開出的條件對於一個普通工薪家庭而言，極具誘惑力。最為人所知的一個數字是：有人提出一年100萬（人民幣，下同）的簽約費。然而，鍾美美拒絕了這個足以改變家庭經濟狀況的報價，給出的理由是：「有可能廣告商給我100萬，他後期掙1000萬，剩下的全是他的」。

這句話在當時的輿論場激起過一陣驚嘆，但驚嘆背後真正值得思索的，是一個尚在讀初中的孩子，已經本能地察覺到了流量經濟中那條隱形的剝削鏈條。

他緊接著又說：簽約可能耽誤學習，而「學習好了未來可能賺1000萬，一個億」。這帶有少年人特有的、對數字的天真想像，其中隱含的價值排序卻異常清晰——他把自己人生的長期期權，看得比眼下的現金結算更重要。

在後來的採訪中，鍾美美還講過一句話：「我不想成為工具人」。彼時「工具人」一詞尚未像後來那樣被泛化使用。流量看似屬於自己，卻又隨時可能被平台、資本和市場重新定義。這句話從一個13歲少年嘴裡說出來，有種天然的抵抗意味。

一個人的價值究竟來自關注度，還是他真正擁有的能力？對於很多成年人而言，這都是一個複雜的問題。而鍾美美第一次面對它時，還只是一個初中生。事實上，沒有任何一個13歲的孩子能夠預知人生會走向哪裡，但從後來的軌跡看，那次拒絕並不是偶然。

它更像是一種本能。一種來自普通家庭成長經歷中的謹慎，一種對現實處境的清醒認知，也是一種對未來仍然保有想像力的倔強。母親的支持當然至關重要，但做出這個判斷的，終究是他自己。

他始終沒有完全把自己定義成一個網紅。鏡頭讓他被看見，但從暴紅的第一天開始，他就在努力思考，如何不被鏡頭定義。流量給過他捷徑，而他選擇了一條更慢的路，一場本可能被寫進「傷仲永」劇本的成名，在鍾美美這裡，第一次出現偏離軌道的跡象。

不輕鬆的童年 成長代價

如果說2020年的暴紅讓鍾美美被公眾看見，那麼此後的6年，則是他重新認識自己的6年。流量能夠迅速改變一個人的生活，卻無法抹去一個人的來處。在後來接受採訪和參加節目時，鍾美美逐漸講述過自己的成長經歷，在他被外界熟知的幽默、機靈和成熟的背後，隱藏著另一段並不輕鬆的童年。

他曾公開談及自己遭受家暴的經歷。在他的描述裡，父親脾氣暴躁，經常對家人實施暴力，小時候的他總覺得自己不被喜歡，「爸爸不喜歡我，總打我，發出聲音就是一種錯誤」。聲音，這個讓鍾美美成名的東西，在他的童年裡，卻是需要被壓抑、被藏匿的危險存在。

這種恐懼並不只屬於他一個人。母親曾遭受嚴重傷害，甚至被打到骨折，父母離婚後，生活也沒有立刻恢復平靜。鍾美美回憶，父親仍然不斷騷擾家人，最嚴重的時候，一晚上會撥打數百個電話。長時間的驚恐和壓抑，讓他和妹妹直到今天依然害怕突如其來的敲門聲。

在綜藝節目裡談到這些往事時，他曾忍不住落淚。那一年，他說自己長這麼大，「好像很久沒快樂過了」。這句話曾讓很多觀眾沉默，因為它來自一個總是在鏡頭前逗別人笑的人。

鍾美美參加節目。（取材自微博） 鍾美美在綜藝節目「無限超越班」裡穿著成套粉色西裝，呈現出不同的時尚風格。（取材自微博）

喜劇天才內心 擠滿悲劇

人們習慣了把鍾美美視為一個喜劇天才，喜劇的內核，往往擠滿了悲劇。那些暴紅的視頻裡，他總能精準捕捉老師的神態和情緒；綜藝節目中，他也總是反應迅速、表達得體。但很少有人意識到，許多過早成熟的孩子，往往都擁有極強的觀察能力。

鍾美美模仿老師走紅。（取材自南方娛樂網）

當一個孩子長期生活在充滿不確定性的環境裡，他必須學會察言觀色，學會從成年人細微的表情和語氣裡判斷危險是否即將到來，這種能力後來成為他的表演天賦，也成為他理解世界的一種方式。

成名帶來的喧囂與家庭內部的隱痛，在鍾美美身上構成的一種近乎荒誕的分裂感，或許比單純的困苦更難消化。一個少年在公共領域被賦予極大的存在感和話語權，回到私人領域，卻要面對某種深刻的、持續的不安全感。他比大多數同齡人更早地理解了世界的複雜：掌聲和傷害可以同時發生，熱鬧和孤獨可以互不抵消。

而成長的另一面，則是學業。在很多人的刻板印象裡，成為網紅似乎意味著另一條人生路徑：拍視頻、接廣告、直播帶貨，把流量迅速變現，但很多人不知道的是，鍾美美始終沒有放棄校園生活。

在被定義為網紅之際，鍾美美沒忘記充實自己。（取材自微博）

2022年中考結束後，彼時15歲的他考入哈爾濱市第三中學國際部。此後幾年裡，他陸續公開過自己的學習成績：語文108分（120分制），位列班級第一；數學101分；英語80分；理綜125.5分。他從未把自己包裝成所謂的「學霸」，接受採訪常坦言自己文化課成績普通，也會因為考試壓力焦慮。

沒放棄學業 投資自己

對於一個長期處於公眾視野中的少年而言，一邊維持正常學業，一邊面對網路討論和社會關注，本身就是一種額外負擔。他需要證明自己不僅是鍾美美，也是鍾宇升。而這種證明，持續了很多年。

在被定義為網紅之際，鍾美美沒忘記充實自己。（取材自微博）

隨著年齡增長，他對於學習和未來的理解也在發生變化。2024年的一次採訪中，17歲的鍾美美談到自己感興趣的專業方向，答案出乎很多人意料。他說自己喜歡史學、地質學等學科，自己想學的是「非功利性的東西，全憑喜好」。

這句話放在鍾美美的人生經歷裡，有著特殊意味。從13歲開始，他的人生就不斷面對各種功利性的選擇：簽約還是讀書？成名還是成長？賺錢還是學習？每一個問題背後都對應著現實利益。可在這些選擇之外，他卻始終保留著一種對於知識本身的興趣，這種興趣未必能夠帶來立刻可見的回報，卻構成了一個年輕人精神世界的重要部分。

他比同齡人更早意識到責任的存在。在多次採訪中，他都提到自己的家庭，保護媽媽和妹妹，讓姥姥姥爺過上更好的生活，是他反覆提及的願望。

2022年，15歲的鍾美美客串電影「人生大事」，隨後參演電視劇「放學以後」。表演依然是他熱愛的事情。2025年，18歲的鍾美美與母親共同成立文化傳媒公司。從13歲到19歲，從突然暴紅到即將遠赴海外求學，鍾美美逐漸學會與過去相處，與流量相處，也與自己相處。

鍾美美客串電影「人生大事」。（取材自微博） 經歷家暴恐懼之後，鍾美美學會和過去的自己相處。（取材自微博）

學費近300萬 早已預存

回看過去6年，鍾美美始終處於一種微妙的位置。他既屬於互聯網時代，又試圖超脫互聯網時代。他因流量獲得關注，卻沒有把全部人生押注於流量。

事實上，對於美國高校而言，本科錄取本不僅僅考察考試成績。學術表現、社會實踐、個人經歷、領導力以及申請材料中的個人特質，都會成為綜合評估的重要組成部分。但比錄取資格更受關注的，是另一組數字。

根據學校公布的信息，波士頓大學（BU）本科生一年學費約7.3萬美元，加上住宿、保險和生活支出，總費用接近9.8萬美元，折合人民幣約69萬元。四年本科讀總花費接近300萬元。對於絕大多數普通家庭而言，這都是一個不小的數字。

對此，他給出了直接回答。「大家知道我家庭出身非常普通，甚至有些陰影。這些年通過網路掙的錢，除了自己和家裡的基本開銷，我都存作學費」，因為，「我深知我必須為自己的成長買單」。

鍾美美曾在上節目時透露，他正在存學費。（取材自微博）

這句話實際上也透露出一種貫穿他成長經歷的價值觀。從拒絕百萬簽約，到堅持完成學業；從面對家庭創傷，到承擔家庭責任；從網路走紅，到申請大學，鍾美美似乎始終在強調一件事——人生最終需要自己負責。

作為同樣在青春迷茫中成長的同齡人，鍾美美說過一段話，既像自我暗示，也像自我確認：「朝著心中那個方向努力奔跑，摔倒、爬起、繼續……相信總能抵達想要去的遠方。就算並不那麼成功，在追逐夢想的路上，也已經成為更好的自己」。

對鍾美美而言，波士頓大學的錄取從來不是答案。如果一定要為這張錄取通知書賦予某種意義，那麼它絕非一個少年抵達了哪裡，而是他終於有機會擺脫外界賦予的標籤，重新定義自己。

鍾美美用BU錄取書重新定義自己。（取材自微博）