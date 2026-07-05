習近平「超級幕僚長」蔡奇 把關忠誠新血助完成2大業 曾訪台灣讚這事

中共中央政治局常委蔡奇2025年3月28日在中國北京人民大會堂出席與全球商界領袖的會議。（路透）

紐約時報 5日報導，中國國家主席習近平 準備在2027年底尋求延續總書記任期，眼前一大考驗是補上高層新血，同時確保大權不被稀釋。多年親信蔡奇正是習近平最倚重的幫手。蔡奇6月初接掌中共 中央黨校，將協助物色、審查未來高層人事，打造能為習近平完成「2個大業」的新班底，這兩個大業分別是把中國推向科技強權，以及將台灣納入北京控制。

70歲的蔡奇早年曾展現較開明形象，1990年代與2000年代在福建、浙江任官時，刻意經營親民作風。2012年他訪問台灣，曾稱讚台灣便利商店眾多，也曾經營微博、回應民怨，吸引數百萬粉絲。但被習近平調往北京後，他刪除微博帳號，轉為強硬落實習近平路線，並於2014年協助成立中央國家安全委員會。

蔡奇與習近平淵源深厚，早在習近平於福建、浙江任職時便已共事。近年蔡奇被視為習近平核心圈最具影響力的官員之一，身兼中共中央政治局常委、中央書記處書記、中共中央辦公廳主任等要職，負責高層文書、會議、安全與出行安排，幾乎總是隨侍習近平左右，成為他身邊大權在握的「超級幕僚長」。

曾任拜登政府國家安全會議中國事務資深主任、現為哥倫比亞大學學者的葛維茲（Julian Gewirtz）指出，「能代表習近平發言」是中國精英政治中極罕見的資產，而蔡奇正擁有這項資產。他認為，蔡奇掌管中央黨校，意味著他可能是少數能替習近平整理官員背景資料的人之一。

如今，蔡奇督導黨務的角色，可能讓他在挑選官員時擁有發言權。這些官員未來將協助習近平實現2大目標：把中國打造成科技超級強權，以及將台灣納入北京控制之下。

研究中國精英政治的加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚則表示，習近平進入執政第二個10年後，愈來愈要求部屬嚴格照他的意思辦事，而蔡奇正是負責落實這件事的人。

蔡奇擔任北京市委書記期間，曾以住房安全為由驅離大量所謂低端人口，強硬作風引發批評。

紐時指，習近平2018年取消國家主席任期限制，為長期掌權鋪路，外界普遍認為他短期內不太可能指定接班人。不過，中共中央委員會約有200名正式委員，若依年齡慣例，其中超過2/3明年都將退休，迫使習近平必須大規模補上高層空缺。

研究中國領導人的國立政治大學教授寇健文表示，像習近平這樣的政治強人步入晚年，不安全感與不信任感可能上升，但他對新部屬又不像過去那麼熟悉，建立信任將更困難。

中共中央黨校旗下報紙《學習時報》前編輯鄧聿文也說，經歷解放軍高層清洗後，習近平在21大前的人事甄選上會更加謹慎，確保未來黨政幹部思想與他完全一致。