鎖邊先鋒隊沙漠種玫瑰 女大生休學1年

塔克拉瑪干沙漠，「鎖邊先鋒隊」進行植樹活動。（取材自新京報／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 塔克拉瑪干沙漠南緣完成三千餘公里綠色阻沙防護帶合龍。

塔克拉瑪干沙漠南緣完成三千餘公里綠色阻沙防護帶合龍。 重點二： 年輕志願者組成鎖邊先鋒隊，投入沙漠種樹治沙與助農。

年輕志願者組成鎖邊先鋒隊，投入沙漠種樹治沙與助農。 重點三：女大生休學一年參與種玫瑰，讓治沙兼具生態與增收效益。

人類過度開發、汙染等行為，正劇烈破壞自然環境，與此同時，愈來愈多人加入生態復育的行列。因為他們的齊心合力，讓沙漠迎來玫瑰盛放，看近乎絕跡的朱䴉群飛，已不再只是夢。

地處塔克拉瑪干沙漠南緣的新疆維吾爾 自治區和田地區，是中國風沙危害最嚴重的地區之一，歷經40餘年治理，全長3046公里的沙漠綠色阻沙防護帶在2024年11月實現全面「合龍」。

這條環沙漠綠色生態屏障建成，離不開20餘年來5萬餘名大學生投入西部計畫志願服務的支持。幾名年輕志願者更組建了「鎖邊先鋒隊」在塔克拉瑪干沙漠種樹、助農，有學生為此休學一年，他們一天內就種下30畝沙地的玫瑰，成為當地生態治理的新生力量。

「鎖住」流沙 保住土地

據新京報報導，2024年8月，26歲的沈嘉楠從溫州商學院畢業，從家鄉來到四、五千公里之外的和田，成了西部計畫志願者、共青團和田地區委員會的聯絡員。而真正讓他「把這件事當事業做的」，是組建「鎖邊先鋒隊」。去年，依託北京援疆「華夏同心，鎖邊有我」項目，他和同事們一起組建了這支隊伍，核心成員只有五個人，任務就是在沙漠裡種樹。

和田地區地處塔克拉瑪干沙漠南緣，防沙治沙，是當地生態治理的「一號工程」。而鎖邊，就是在沙漠邊緣用植被築起一道綠色屏障，把流沙牢牢固定住，藉在沙漠邊緣種樹「鎖住」流沙，保住賴以生存的土地。

種樹比想像中難。在沙漠裡挖坑，「旁邊的沙子會往裡滲，你得反覆挖。因為樹埋淺了不行，風會把沙子吹掉，根露出來就栽不活了」，沈嘉楠算過，他種過的地「至少三、四十畝」。沙棗、梭梭、紅柳，還有將盛放在於田縣的沙漠玫瑰，「我還種過兩米高的蘋果樹，看著它們在沙漠裡扎根的樣子，我覺得特別有成就感」。

「不適應這裡的環境和氣候，我總是生病，和田地區的醫院幾乎都去過。但我的馬斯洛需求金字塔是倒過來的，我覺得精神先富足了，物質差一點也沒關係」，他說。真正讓「鎖邊先鋒隊」被大眾看到的，是一檔名為「種地吧」的綜藝，沈嘉楠主動說服節目組來拍攝先鋒隊的故事，播出後，他提交了續簽第三年的工作申請，理由很直白：「我希望留在這裡，看著這支隊伍走上正軌」。

浪漫玫瑰 成生存根本

西部計畫志願者馬曉群，也是「鎖邊先鋒隊」的隊員，她是復旦大學馬克思主義學院研究生。去年8月，馬曉群決定休學一年，成為西部計畫志願者隊伍中的一員，在和田工作內容主要集中在青年活動。比如，她負責「陽光巴郎」青少年之家項目，輔導村裡的孩子寫作業、上普法課，每個月還辦「愛心生日會」給孩子慶生，某次看到一個小朋友激動地哭了，說自己的夢想就是到北京的天安門看一看，「讓我感受到了自己在和田工作的價值」。

今年春天，馬曉群參與了「鎖邊先鋒隊」的植樹活動。她在沙漠裡種下沙棗苗，蹲在沙地上挖坑、填土、壓實，再把滴灌帶鋪設到位，「播種這件事簡單到純粹。因為你做了，它就能活下去。我可能寫不出驚天動地的論文，但我種下的玫瑰，一定會發芽」。

3月，馬曉群加入於田縣奧依託格拉克鄉的30畝沙漠玫瑰種植志願活動中。24小時內，先鋒隊共完成了2萬餘株沙漠玫瑰優質苗木的栽種，3公里滴灌帶的鋪設，30畝沙地的玫瑰將在花季綻放。

於田縣有超過千年的玫瑰種植歷史，在當地，沙漠玫瑰既是治沙的屏障，也可製成花茶、果醬、香水和玫瑰花饢，成為一項為農戶增收的特色產品。馬曉群被這種反差打動了，她說：「過去我一想到玫瑰，總覺得是浪漫的象徵。但在這裡，這不僅是浪漫，更是農民生存的根本」。

志願者回鄉直播助農

西部計畫志願者麥爾普海·阿塔伍拉的家鄉就在新疆和田地區策勒縣，去年她從寧夏北方民族大學畢業，選擇回到家鄉，在策勒縣團委負責西部計畫志願者聯絡工作。由於流利的普通話和表達，麥爾普海進了共青團策勒縣委員會打造的助農直播品牌「團團巴扎」直播間，兼職當起助農主播。

第一次被拉上直播台時，麥爾普海賣的是全國農產品地理標誌產品——策勒紅棗，流量意外地好，且直播間人數相比之前高了不少。最讓她印象深刻的，是賣白菜，白菜在冬天的地裡放一夜就會被凍住，農戶不方便拉到集市，她就和志願者們直接到地裡直播，讓附近居民來挑、現場抱走，賣出200多單，幫當地農戶解決了白菜滯銷。

「困難也有」。助農直播間難以破圈、當地農產品難以解決物流運輸問題、新媒體帳號運營人力不足等，讓麥爾普海清楚和田地區與其他城市的差距，她說，「這些年我見證著和田地區的發展，不能說一下子變得跟一線城市一樣。比如，開進策勒縣的連鎖餐飲店愈來愈多，走進這個地方感受南疆人文的遊客愈來愈多，這就是在變好」。

馬曉群準備帶回上海的「鎖邊先鋒隊」紀念明信片。（取材自新京報／受訪者供圖）

沈嘉楠和皮山縣塔吉克民族自治鄉小朋友在一起。（取材自新京報／受訪者供圖）

「鎖邊先鋒隊」在於田沙漠種玫瑰。（取材自新京報／受訪者供圖）

麥爾普海在直播。（取材自新京報／受訪者供圖）

西部計畫志願者為維吾爾族兒童舉辦生日會。（取材自新京報／受訪者供圖）