裝水電、做裝修…「全女維修隊」崛起 獨居族群新選擇

木蘭工作室成員陳寧在工作室展示使用工具，工作室內的桌子都是她們自己訂製組裝的。（取材自潮新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國多地出現全女維修隊，承接裝修、修繕與家電清洗。

中國多地出現全女維修隊，承接裝修、修繕與家電清洗。 重點二： 獨居女性追求安全感與尊重，成為女子維修隊主要客群。

獨居女性追求安全感與尊重，成為女子維修隊主要客群。 重點三：女性從業者以專業、溝通與流程服務，突破性別偏見。

誰說女性不能拿電鑽？中國多地興起的「全女維修隊」女成員，換上工裝洗空調、修電燈、通水管。 面對「怎麼來了個女的」、「妳真的會修嗎」的質疑，她們以不斷增加的訂單證明：「用成果說話」。

中國獨居女性群體持續壯大，社會傳統觀念隨之不斷更新，家電維修、家居改造等以往由男性主導的行業，迎來了愈來愈多女性從業者。

「全女維修隊」近年陸續在廣州、成都、杭州、上海、深圳、昆明及蘇州等多個城市落地生根。她們曾是程序員、產品經理、媒體從業者，在就業不景氣環境下，如今手握電鑽、電錘，打破職業領域的性別偏見，滿足獨居女性對於安全、可信服務的需求，也為傳統維修行業探索出全新的發展路徑。

女白領改扛工具箱

綜合BBC（英國廣播公司）、大公報報導，15年前，當黃女士大學畢業進入互聯網行業時，從沒想過自己有一天會靠電鑽和扳手謀生。40多歲的她，原本已經在互聯網公司做到管理層，如今在氣溫超過35攝氏度的南方夏日，她背著幾公斤重的工具箱，穿梭於工地之間。她蹲下檢查牆角滲水點，又拿起鐳射測量儀記錄尺寸，再和客戶討論燈光布局。她的工裝褲上沾滿灰塵和水泥。

黃女士曾相信，只要持續學習、努力工作，就能一直留在互聯網這個行業。但近年來，行業「內卷」、企業將降本增效以及人工智能快速發展，讓這種穩定感逐漸消失。當公司進行組織架構調整、部門被撤銷時，她第一次認真思考：如果離開互聯網，自己還能做什麼？

她的叔叔和舅舅們大半輩子都在工地工作，打地基、蓋房子、裝水電、做裝修。小時候，長輩們最常說的一句話是：「好好讀書，以後就不用像我們一樣這麼辛苦 。她照著這條路徑考上大學，成為家人口中的白領。她曾以為，讀書的意義，就是離開工地。沒想到，20多年後，她又回來了。

今年5月，她成立了「鏘鏘女工」，承接家庭裝修、舊房翻新、家電維修和清洗等業務。 短短兩個月，團隊已經吸引20多位全職和兼職女性加入，其中一半以上是20多歲的年輕人，不少人曾在互聯網、媒體、設計等行業工作。

黃女士並不是唯一看見這條路的人。在蘇州，28歲的Chris早已開始為離開白領工作做準備。真正改變她的，是一套老房子，為了改造自己的家，她跑遍市場尋找團隊安裝智慧家居，不是報價過高，就是沒人願意接零散工程。最後她索性自己上網查資料、學接線、改電路，慢慢發現：「其實也沒有那麼難」。

完成裝修後，她考取電工證，與另外兩位女生成立了「她居小匠」，開始承接智慧家居和電路改造。第一條宣傳貼發出一天，就吸引超過2000關注者，一個月內接到十幾個訂單。她說，如果以後全職做這個行業，收入其實和現在差不多，「更重要的是，沒有那麼大的壓力，反而開心很多」。

善於觀察問題是優勢

獨自拎著約十斤重的工具包上門，「95後」維修工小克熟練地架起梯子、貼好防塵膜，動作俐落地拆解空調；周樂旻則輪番使用電鑽、鉗子，不到十分鐘便修好一把損壞的門把手。這些看似尋常的作業場景裡，一處特別的細節是：在崗的維修人員全都是女性。

「滇滇女工」是一支活躍在廣州、昆明兩地的女子維修隊伍，現有成員約20人。創始人小錘本職做互聯網營銷，創辦維修隊的初衷源於一次不甚愉快的裝修經歷。當時她希望按照自身生活習慣設計新家，卻多次被施工人員否決。這件事讓她意識到，即便女性擁有經濟能力和獨立生活空間，有時依然難以掌握話語權。此後，她便攜手建築學專業出身的合夥人，在昆明組建了「滇滇女工」。去年，團隊正式將業務拓展至廣州。

在大眾固有印象裡，維修工作是專屬於男性的行當，而這群女性從業者正用實際行動打破這樣的刻板認知。「滇滇女工」資深維修師傅周樂旻坦言，體力是女性入行面臨的第一道門檻，「不過體力可以通過健身訓練逐步提升」。好在當下日益輕便的電動工具，也能幫助女性更快上手作業，提升工作效率。

「女性普遍思維細緻，善於觀察問題，這是我們相對突出的優勢」，周樂旻說。真正難以逾越的，是行業沿襲已久的「師徒傳承」壁壘，「即便考了電工證，沒有師傅傳授經驗，還是不容易上手」，小錘說，而全女維修隊的興起，正逐步鬆動這一行業壁壘。

女子維修隊試圖帶來的，並不僅限於從業者性別的轉換，更是整套服務模式的全面升級。小錘運用互聯網運營思維重構服務體系：團隊除一線維修人員外，還配套設立客服、售後、公關等中後台崗位，搭建起流程清晰的接單、報價、回訪服務體系，契合都市年輕人追求省心、便捷的消費訴求。

在周樂旻看來，女性從業者的加入也帶來全新的思維模式，同行之間的良性競爭，會倒逼傳統從業者補齊服務短板，進而推動整個行業提質升級。這群年輕女工還善用互聯網，運營多個社交媒體帳號，記錄日常工作點滴，同時分享基礎維修技巧，許多人正是通過線上渠道了解到這支特殊的隊伍。

獨居女性撐起新市場

讓這些全女團隊快速成長的，是一群過去很少被注意到的客戶。幾乎所有受訪團隊都提到，她們九成以上的客戶是女性，多數是單身獨居或女性合租。許多人第一次聯繫她們時，最先確認的問題不是價格，而是：「確定是女師傅上門嗎」？

一位獨居女性客戶說，她願意選擇女師傅，很大原因是安全感，「她們在臥室工作時，我也可以很放心地在客廳專注我的事情」。她還發現，女師傅會主動把家具包好、防止弄髒，完工後恢復原位，再把地上的水漬擦乾淨，「最重要的不是修好了燈，而是沒有那種被敷衍的感覺」。

據統計，到2030年，中國獨居人口可能達1.5億至2億，其中數千萬級別的都市獨居女性，催生出對安全、私密生活服務的強烈需求。

小錘說，目前「滇滇女工」65%的客戶為女性，其中約一半為獨居人士，追求安全感是她們選擇女子維修隊的重要原因。需求集中在一二線發達城市，─以廣州和昆明為例，廣州的訂單量明顯更多，「一線城市給女性提供更多工作機會，租房市場更友好，市場需求也更大。

黃女士也發現，年輕一代客戶對居住空間有著比過去更細緻的要求，「對很多年輕人來說，哪怕一點點生活細節，都代表著自己對生活的一種態度」，她認為，全女團隊最大的優勢未必來自技術，而是願意花更多時間與客戶溝通，解釋每一項材料、每一筆費用和每一個施工方案。這種需求正隨著中國城市生活方式改變而增加。

如今，這樣的女子維修隊伍在各地正遍地開花：川渝有「強記女工」，杭州有「木蘭女工」，上海、深圳、青島等城市也出現不同規模的女性維修隊。

「妳會洗空調？」偏見依舊存在

即使市場有需求，偏見依然存在。

32歲的劉夢媛曾在通訊行業工作近十年。轉行後，她經常背著沈重的工具箱穿梭於深圳各個小區，每當保安看到她，都會露出懷疑的神情，問道：「妳會洗空調嗎？」。開始她也會介意，但她說，當自己變得堅定，別人的評價就不再重要了。

她成立的「甄記女工」如今已有八名員工，很多女師傅身材矮小，只有一米六左右，但身上都有一種共同特質，「就是有一種想證明自己能幹的韌勁」。一次，她派出兩位年輕女師傅上門清洗四台空調，由於拆卸時間較長，客戶父母一直站在旁邊質疑：「到底會不會弄？專不專業？」。幾個小時後，四台空調全部清洗完成，老人臨走前卻改口說：「還是女生洗得比較乾淨，下次還找妳們」。

類似經歷幾乎每個團隊都遇到過。黃女士也曾因為找不到願意收女徒弟的老師傅而苦惱，「很多師傅默認妳堅持不下來」。最後，她透過家族資源邀請退休老師傅擔任顧問，帶領年輕女性學習技術。搬運建材、攪拌水泥等高體力工作由男性協助完成，像測量、施工細節、設計和整理則由女性負責。

「我們不是為了證明女生比男生厲害。」她說，「只是想讓大家知道，原來女生也可以做這些事情」。

在廣州，32歲的周師傅曾在一家網路工程公司工作。長期跟隨工程隊外地施工時，外出施工時，她常常是整個工程隊唯一的女性，因外表偏中性，同事總說「沒把她當女生」，這讓她更容易融入團隊，也讓她逐漸意識到，自己始終在適應一個不是為女性設計的工作環境，工地上的粗口、黃段子和男性之間習以為常的玩笑，讓她始終感到格格不入。

強調專業和尊重

今年4月，她與幾位女性夥伴成立了「星星合作社」，主營水電維修、燈具安裝、空調清洗等。成立不久，每月已收到上百次諮詢。「很多人覺得我們是在強調性別」，她說，「其實我們更想強調的是專業和尊重」。

美國密西根大學社會學助理教授周韻表示，這並非維修行業獨有的現象。近年來，愈來愈多中國年輕女性希望進入網約車司機、外賣員等傳統上由男性主導的職業，這些人中不少女性認同「女性支持女性」的理念，「這在某種程度上反映出一種深層的不安全感」。在一個女性安全無法被視為理所當然的社會裡，她們更希望在日常生活和工作中獲得安全感和尊重。

「滇滇女工」的成員來自各行各業，背景各不相同，但她們在人生不同的階段做出相同的選擇：拿起維修工具，踏入這個傳統印象中鮮少出現女性身影的行業，重拾內心的價值感與歸屬感。

「我需要工作有意義。」28歲的小克畢業後任職財務崗位，幹得不錯，也進過大廠，但複雜的人際關係、說不清的職場氛圍讓她十分困擾，她從小動手能力強，去年6月辭職後，刷到「滇滇女工」招收學徒的信息，決定從學徒做起，如今小克已經能每周獨立出工兩三次，雖然收入比之前少了將近一半，工作內容也更辛苦，但每當靠自己動手解決了一個又一個問題，總能讓她更感到自信和滿足。

女師傅在客戶家維修馬桶。（取材自微信公眾號「看客inSight」）

全女維修隊女性工作人員在清洗空調之前，先把空調下方的牆壁貼好防護罩。 （取材自新周刊／受訪者供圖）

木蘭女工合影。（取材自微博）

女師傅在維修汽車。（取材自小紅書）

女師傅在客戶家中安裝油煙機煙管的底座。（取材自微信公眾號「看客inSight」）

全女維修隊成員為學員們上家具安裝課程。（取材自潮新聞）

「強記女工」全女維修團隊。（取材自小紅書）

女師傅正在客戶家維修洗衣機。（取材自微信）

全女維修隊在客戶家換燈。（取材自潮新聞）

工作室的工具牆。（取材自潮新聞）

木蘭女工部分成員合影。（取材自潮新聞／受訪者供圖）