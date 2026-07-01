AI害了短劇？200萬崗位遭清空

AI短劇畫面。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI短劇快速崛起，壓縮真人短劇市場並衝擊約200萬個就業崗位。

AI短劇快速崛起，壓縮真人短劇市場並衝擊約200萬個就業崗位。 重點二： 製作流程被電腦取代後，演員、燈光、攝影等大量從業者失業轉行。

製作流程被電腦取代後，演員、燈光、攝影等大量從業者失業轉行。 重點三：許多短劇演員改做擺攤、直播或外賣，仍盼保留演戲與創作機會。

真人短劇已經沒落了？實際上，還留有一點市場，但規模甚小，小到為真人演員保留進組機會的難度等於「通過高考 直接上清華大學」；於是，有些「霸總專業戶」為了生計，只能擺攤賣菜、直播或送外賣，但心裡念著的是「我依然想演戲」。

中國短劇在海內外市場熱播，外界聚焦引入AI（人工智能 ）之後，中國短劇無論在技術和速度上都顛覆著整個產業鏈。據英國BBC報導，AI可以生成資方想要的任何圖片和模樣，觀眾看起來也完全接受了這個市場轉向，但這直接衝擊的是短劇產業約200萬個就業崗位。當片場從巨大的影棚壓縮到一台電腦上，中國短劇正面臨著加劇的產業失業潮。

以往大片場 今1台電腦

00後表演系科班出身的劉思思，經常擔任短劇女主角，兩年來都是劇組捧著片酬搶訂她的檔期，一個月拍六部戲是常態。但就在今年春節後不久，她的片量腰斬，因為市場不再需要真人演戲。三個月前，像她一樣的當紅短劇演員，片酬可從日薪5000元（人民幣，下同，約738.63美元）起跳到2萬元不止，如今日薪降到1200元都很難找到演出機會。「我很難不去想我竟然被AI這樣的東西取代了」，劉思思說。

行業數據顯示，僅僅一年，AI內容竟占據近四成的頭部流量位置。3月，抖音母公司字節跳動推出Seedance 2.0，改寫了短劇行業生產要素：真人演員不再被需要，編劇和導演的角色模糊了，布景變成了一台電腦，半個小時就能搞定的產品，整個燈光、攝影、道具組全部下崗。片場從巨大的影棚壓縮到一台電腦上，完成一部劇，所需人手從四、五十人減少到四、五個人，製作時間從三個星期縮短到一個星期。

黎順明和趙承乾同樣是當紅短劇演員，前者所屬的湖南秦九網絡科技有限公司全部演員下崗，100多人失去工作，後者的公司近500位演員也在一個月內全部離職。而這僅僅是中國數百家短劇公司中的一兩家而已，報導稱，放眼整個產業，數以萬計從業員集體失業，連帶著燈光、攝影等技術人員也不再有組可進。

有短劇演員說，演員不是那麼好當的。但在AI時代，有些人認為，能保有一份演員的工作就已是萬幸；示意圖。(取材自小紅書)

真人感情 賣不了錢

去年，中國舉國上下陷入短劇狂熱。據北京大學國家發展研究院發布報告，短劇興起拉動了203萬個就業崗位，僅2025年就吸引就業69萬人，這些崗位大部分來自製作部分，也就是演員、製片、場記、燈光、攝影等。

報導認為，在AI效率衝擊下，真人被放上天秤和電腦競爭生產效率，並徹底輸了。對於整個短劇製作部門來說，短平低價市場線依賴的是以「快」為整個行業的基調。短劇的活力依賴效率，而AI遠超人類，能輕鬆突破拍攝上的限制，讓觀眾快速感到「爽了」。

「人類一敗塗地」，在劇組擔任製片的呂金說，「這些用直觀的視覺衝擊去調動情緒的東西，AI完勝人類」。在短劇裡，這些視覺奇觀就意味著毒藥、奇幻世界、水晶宮殿、或者3萬斤白菜、100克拉大鑽戒等，這些好萊塢大片團隊都要砸錢去做的場景，AI算力幾百塊人民幣、半小時內就能生成。「眼淚、接吻，這些是很重要的人類情感，但在3萬斤大白菜的場景面前，這些感情賣不了錢」，呂金認為。

匆匆入行 匆匆被AI掃出門

這幾年的短劇泡沫，許多人匆匆入行，但還沒有摸清行業風氣就被AI掃地出門。

27歲的趙承乾是平面模特，三年前成為短劇演員，今年春節前，他和太太才商量著短劇行情如此好，好好做就能快速在長沙安家；僅半個月他想法大改，認為「人是幹不贏AI的」，同時推出的真人短劇播放量達不到AI短劇的十分之一，說明行業對於真人短劇的投入斷崖式降低。他於是快速轉行，但中國就業環境翻天覆地，以前走秀，兩套衣服800元一天，現在800塊要走起碼八套衣服，「而且你不幹有的是人幹」。

趙承乾已經是他公司500多位演員裡「跑路」最快的一批。更多人抱著僥倖心理，以為觀眾會逐漸回歸真人劇，漫長的等待裡，市面上的職缺被快速占領，大部分人只好轉去做「團播」，勞工剝削和性剝削都相對嚴重，薪水還並無保證。

AI短劇製作公司人員正在製作AI畫面。(取材自小紅書)

打不過AI 就加入它

「真人能拍的東西，AI照樣能做、甚至做得更好」，去年就帶團隊轉型完全做AI短劇的劉先生說。在下崗潮裡，只有劉先生這樣很早就轉向AI的公司沒有受到負面影響，他經營一家規模可觀的短劇公司，現在是AI短劇導演，主營出海業務，但僅兩個月，中國的AI劇市場已趨於飽和，他所在的公司已經在放眼海外。

黎順明2025年畢業時，短劇行業籠罩在巨大的狂熱裡，他成為一個頭部公司的演員部成員，月薪2萬起跳，還有豐厚的提成。但後來他去做AI劇，每天給AI餵文字材料。

「我搞不明白，為什麼AI興起之後，我們要教會AI我們人類的情緒和文化，然後我們人類還想去消費這種被AI吐出來的東西。我也想不明白，為什麼第一個被AI取代的會是我們」，黎順明說。

也有網友在網上吐槽，稱圖中這樣AI短劇裡的人物，就是很詭異的非生命體，看了會有生理上的不適。(取材自微博)

霸總變賣菜郎 他從戲約滿檔到無戲拍

3個月前，短劇男演員許鵬還是個「霸總專業戶」，曾沒日沒夜拍戲，誰也沒想到，從浙江橫店片場到菜場，他經歷了人生最突然的一場「殺青」。看著飆升的播放數據與不斷增長的粉絲數量，他一度堅信這條路能走一輩子，但沒想到AI虛擬人進場，真人演員退場，拍戲說停就停了。現在，他一邊擺菜攤掙錢，一邊準備拍攝原創真人短劇，並開辦演員培訓機構，一天打兩份工，只為撐起自己的夢想。

「豆芽便宜了，圓蔥1塊5一斤…」潮新聞報導，上午8點不到，有力、字正腔圓的叫賣聲，已經在山東青島一處集市裡響起來，叫賣的人正是許鵬，有人買，他就彎腰把一袋豆芽遞給顧客，收兩塊錢一斤，沒人認出他是拍了8年戲的演員。

收款時，許鵬低頭看了一眼手機，App彈窗跳出消息，兩年前他參演的古裝短劇「滄月星瀾」終於開播了，他一改以往霸總形象，演了個反派，但點進去，App提醒他「開通會員可看全集」，可他並沒有會員。

2026年3月，許鵬拍完最後一部短劇，收拾行李離開浙江橫店，回到山東農村老家。沒有接到劇組邀約，一個演員的職業生涯就這樣按下了暫停。他先試著在青島李村夜市擺攤，賣鮮榨橙汁，橙子現切現榨，小杯15元（人民幣，下同），大杯20元。可是生意剛有起色，第十天夜市整體改造，生意暫停了。隔幾天回去，榨汁設備被偷。後來，他拉著爺爺種的菜進了集市，大蔥、豆芽、圓蔥…聚光燈下的霸總歲月，好像一下子離他遠去。

許鵬是科班出身的演員，畢業於中央戲劇學院。早年在「且試天下」、「一念關山」等熱門長劇裡客串過配角，但戲紅人不紅。2025年，短劇賽道風口驟起，資本大量湧入，各地劇組遍地開花。聽粉絲的勸，許鵬也轉向演短劇，憑藉紮實的表演功底和外形條件，他一連拿下多部短劇男主角。

那段日子，凌晨4點化妝，5點進組，一天16個小時是常態。最忙的時候，連續7天每天只睡2、3個小時。「導演講戲的時候，明明看著對方在說話，我卻聽不清內容，整個人都處在麻木的狀態裡」，他說，熬到雙眼通紅、頭腦發沉，他至今對這段過於疲勞的拍攝經歷印象深刻。

許鵬曾試過擺攤賣鮮榨橙汁。(取材自潮新聞)

虛擬演員進場 真人退場

許鵬並不認可自己演過的大多數短劇，他覺得這些戲大多是迎合市場需求，自己主要是想掙點錢，再就是必須讓導演滿意。

「拍戲時，前一秒還是普通上班族，下一秒就能掏出存有80億元的銀行卡」，他說，很多劇情離譜到連演員們都難以接受，更讓他煎熬的，是短劇追求強衝突、快節奏，要求放大表情、爆發情緒。許鵬表演風格細膩內斂，即便內心牴觸這類博眼球的短劇，他仍在橫店一部接一部地拍，因為那是他唯一的舞台。

但是，行業也迎來巨大變化。AI短劇技術快速應用，操作者輸入「霸總」、「虐戀」等標籤，幾分鐘內生成完整劇本，虛擬數字人能完成整部影片製作。而且，成本也在不斷降低，一部AI短劇數日便能完成，成本不到真人拍攝的十分之一。據中國網絡視聽協會發布「微短劇創作指引」，2026年第一季度，全行業上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95%。

許鵬也刷到不少AI短劇。虛擬數字人五官精緻，表情切換迅速，哭戲、發怒、深情告白一氣呵成。觀眾們也在彈幕裡密密麻麻刷著，「演技和真人一樣絲滑」。他感慨，數字演員不會疲憊，不會NG，不需要凌晨四點起來化妝，也不會對任何表演產生自我懷疑。而他，曾經一遍遍琢磨微表情，為一場哭戲反覆醞釀情緒。

因為虛擬數字演員的衝擊，許鵬從檔期滿滿到無戲可拍，只用了一個月。手裡群演、特演的微信群，愈來愈安靜。身邊的同行陷入類似困境後，有知名演員公開喊話「最近很空，有劇找我」，有人輾轉劇組試戲屢屢碰壁，也有人徹底放下拍戲，轉行直播、外賣、開店。

短劇「滄月星瀾」宣傳海報。(取材自微博)

不當霸總了 小攤撐起夢想

得知他回老家賣菜，有親戚表示不解，也有粉絲找過來合影。許鵬說，演員只是一份職業，沒戲拍就換一份工作謀生，靠雙手踏實賺錢，沒有過不去的坎。褪去熒幕上的「霸總」光環，他成了一個普通的夜市攤主。每天備貨出攤，算下來月收入幾千元。

表演還是許鵬的熱愛。他想自編自導一部接地氣的原創真人短劇，還打算在家鄉開辦免費短劇訓練營，向熱愛表演的普通人教授專業技巧。但拍攝需要幾十萬乃至上百萬資金，對如今擺攤賣菜的他而言，這筆錢無疑是最大的阻礙。好在最近許鵬用手機拍下自己削橙子、在夜市吆喝的日常視頻意外走紅，一名投資人輾轉聯繫上他，認為「踏實做事的人，拍出來的作品不會差」，決定為他的原創短劇注入資金，並扶持他開辦演員培訓機構。

為此，許鵬高興了好幾天。他計畫白天打理培訓班，晚上繼續守著夜市攤位，一天打兩份工。他說，想把演員培訓班辦好、把短劇拍攝完成，努力成為家鄉人的驕傲。

曾引起爭議的AI演員。(取材自微博)