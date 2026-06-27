內需疲弱、外銷獨撐 中國需要經濟成長新引擎

中國今年第一季GDP增長5%，但進一步檢視拉動經濟的「三駕馬車」（消費、投資、出口），消費復甦不如預期。圖為消費者在超市選購水果。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國首季GDP成長5%，但消費、投資走弱，出口靠新三樣與高科技產品撐場；同時房市低迷、貿易摩擦升高，讓中國亟需尋找新的成長引擎。

中國今年第一季GDP增長5%，達官方全年增長目標區間高位。但進一步檢視拉動經濟的「三駕馬車」（消費、投資、出口），消費復甦不如預期、投資動能持續放緩之際，出口在「新三樣」（指電動車、鋰電池與太陽能電池）、半導體等高技術產品帶動下維持強勁成長，成為支撐經濟的重要力量，使中國經濟長期存在的內外需失衡問題再浮上檯面。

今年前4個月，中國經濟呈現明顯的「出口強、內需弱」格局。出口在1月增長8%，2月大幅提高至36%，雖然3月一度轉為-0.7%，但4月回升至9.8%；消費復甦力道則明顯不足，社會消費品零售總額增速從1-2月的2.8%，降至3月的1.7%，4月進一步滑落至0.2%；投資方面面臨更大挑戰，固定資產投資增速1-2月為1.8%、3月為1.7%，4月走跌至-1.6%。

從最新統計數據來看，稀土 、積體電路、汽車及高科技產品等出口增速持續提升，顯示中國出口結構正朝高附加價值產品轉型。

與各國貿易摩擦升高

針對當前中國經貿情況，國防安全研究院副研究員林雅鈴分析，近幾個月中國出口表現強勁，部分原因可能與伊朗戰事有關，海外廠商擔憂未來原物料成本上漲，因此提前備貨、囤積零組件所致。這波出口增長能否持續，仍有待進一步觀察。

隨著中國產品出口全世界，與各國的貿易摩擦也有升高趨勢。中華經濟研究院第一所副所長吳佳勳說，根據中國貿易救濟資訊網統計，2025年各國涉及對中國的反傾銷、反補貼等案件已達100多件，高於往年，不僅來自歐美先進國家，印度等新興市場也是主要發起國。

消費方面，中國國家統計局坦言，擴大消費面臨一些制約因素，居民消費能力和意願還需進一步增強，並指問題在於市場供給還不能完全適應居民消費升級需要。

房地產熄火 民眾悲觀

林雅鈴則認為，關鍵在於民眾信心，房地產占中國民眾資產很大比重，房市低迷除拖累經濟成長，也讓民眾對未來經濟景氣、就業及收入前景轉趨悲觀，並且更傾向儲蓄而非消費。

針對前4月投資下降，官方說明，扣除房地產開發投資後的項目投資保持增長。其中，算力網、新一代通訊網建設加速，資訊傳輸、航空運輸、飛機製造、積體電路、資訊服務及鋰電池等相關產業投資保持較快增長。

吳佳勳分析，中國政府近年力推以新興產業取代房地產，成為新的經濟成長動能，但恐怕短期內難以達成。製造業投資從投入到產生效益往往需要數年時間，而房地產下滑對投資、消費與就業的影響卻是立即發生，加上高科技產業吸納就業的能力有限，難以填補房地產留下的缺口。

外部因素也不能忽略，高盛研究首席中國經濟學家閃輝日前發布報告，未來幾個月，中東持續的貿易干擾、低收入石油進口國需求下降，以及家庭實質收入減少，都可能拖累經濟活動。高盛預估，中國第二季實質GDP成長率將降至4%。此外，今年中國出口部門與國內消費之間的落差進一步擴大。

摩根士丹利5月中對2026年中國GDP增長預測調高至4.8%，理由是與全球AI及綠色能源轉型相關的出口動能強於預期。但也同時警告，中國國內經濟仍疲弱，而且復甦情況愈來愈不均衡。

對於中國下半年經濟政策走向，林雅鈴認為，若經濟表現不如預期，除刺激消費政策，官方也可能會著眼於增加財政擴張，增加專項債、推動固定資產投資。吳佳勳提到，「十五五規畫」出現一項值得關注的轉變，即強調「投資於人」而非僅是投資產業，研判會有更多資源投向醫療、教育和養老等公共服務領域，這類政策若能落實，將比單純的消費補貼更有助於解決內需問題。

北京積極推動經濟轉型，然而，無論是半導體、AI或「新三樣」，短期內都難複製或替代房地產過去對投資、就業及消費的帶動效果。如何找到新的成長引擎，將是中國經濟下半年乃至未來數年最大的挑戰。

今年以來，中國出口亮眼，但內需仍疲弱，內外需失衡問題再度浮上檯面。圖為民眾在江蘇揚州山姆會員店採購。（新華社）