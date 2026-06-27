中國重押AI產業 十五五經濟隱憂

中國重押AI產業，圖為人形機器人「天工」。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國將AI列為十五五重點，但供給擴張快於需求。

中國將AI列為十五五重點，但供給擴張快於需求。 重點二： AI晶片與伺服器帶動上游暴增，應用端商業化仍不足。

AI晶片與伺服器帶動上游暴增，應用端商業化仍不足。 重點三：內需疲弱與資本空轉並存，AI恐難成經濟良性引擎。

2026年被中共 領導層定為「開局之年」，政治層面要開展新理念、新格局；經濟層面則力拚成績，其中AI產業被寄予厚望。但中國AI產業最大問題在於政策與資本投入過快，與實際需求出現落差。中國另一隱憂是外銷獨撐經濟，凸顯內需不振。

中國AI產業在政策與資本推動下快速擴張，官方數據顯示，2025年AI核心產業規模已突破1.2兆元(人民幣，下同)。中國國務院 2025年8月公布「人工智慧+」行動，在‌智慧製造、智慧醫療、智慧交通等重點行業深化落地，工信部預計，到2030年中國AI相關市場規模將達1.4兆美元，成為十五五時期（2026-2030年）推動中國經濟最重要引擎。

‌然而，專家示警，當前部分AI產業已出現供給端擴張快於需求端的現象，若商業化落地、內需市場及應用場景未同步跟進，部分被快速推升的產業恐遭遇嚴峻挑戰，包含資本空轉與泡沫化風險。

中國AI產業成長明顯分化，上游硬體與核心技術層增速顯著高於應用端。AI晶片與伺服器成為主要拉動力量。中商產業研究院預測，中國AI晶片2026年市場規模預計達3813.9億元，若以國際數據資訊（IDC）發布中國國產AI晶片在市場占比約41%計算，2026年中國國產AI晶片規模約1564億元。AI伺服器方面，預估2026年‌中國AI伺服器市場規模約‌2859至3500億元。若按‌35%年均複合增長率‌，2030年規模約1.2至1.5兆元‌。

長期偏重供給 缺埋單者

在這些數字光環背後，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊認為，中國AI產業最大問題在於政策與資本投入過快，與實際需求出現落差。部分被快速推升的「風口」，技術尚未成熟卻已被政策推向市場，形成無效供給。他強調，科技產業仍須回到應用與市場需求，並依賴內需支撐產業鏈，中國長期偏重供給端政策，透過補貼、園區建設與引導基金堆疊產業規模，相對需求端刺激不足，使高科技產能缺乏埋單者，在消費動能偏弱下尤為明顯。

宏觀數據也顯示市場的失衡情況，中國統計局5月數據顯示，今年前四個月高技術製造業利潤年增44.8%，其中電子專用材料、光纖與光電子器件等AI上游產業利潤分別大增601.7%、347.6%與51%。但汽車、專用設備及家具等與民眾消費相關產業則普遍下滑，顯示動能集中於上游。

粵開證券首席經濟學家羅志恒也向第一財經指出，中國經濟正處於新舊動能轉換階段。AI帶動的新產業屬高度資本與技術密集型，對就業吸納有限，使勞動力難以有效轉入新興產業。他並指，居民收入與消費增速放緩，使AI效率提升未能轉化為消費擴張，進一步影響內需循環。

他認為，AI提升「做蛋糕」效率，也加劇收入分化與議價能力下降。數據顯示，中國第一季居民可支配收入增速與消費支出增速均放緩，未能跑贏GDP增速。若不能同步優化「分蛋糕」的財稅與分配機制，供需失衡恐由短期問題轉為長期結構性困境，讓AI產業空有產值，卻無法轉化為經濟循環的良性動力。

資本空轉 新創倚賴補貼

資金結構方面，劉孟俊指，中國AI新創企業仍高度依賴政府補貼與國有資本支持，存在「資本空轉」現象。相較美國等成熟市場依賴機構投資人篩選，中國則高度以官方「引導基金」為主，投資決策帶有明顯政績導向，商業判斷能力不足，導致資金效率偏低。

中國算力基礎建設亦存在類似問題。一名半導體學者向本報系聯合報表示，中國各地智算中心快速擴張，但部分地區透過設備串聯與系統堆疊提升帳面算力，短期可形成產值，但在能耗效率與維運成本上壓力較大，且目前AI應用仍處早期階段，商業化尚未完全展開，算力投資回報仍需時間驗證。

至於新興應用，具身智能與低空經濟被中國地方政府視為重點，但商業化能力亦受質疑。Frost & Sullivan中國區首席顧問王煜全稱，目前部分人形機器人展示仍停留在預設動作與有限場景控制，本質上屬高度程序化的自動化系統。他直言，跳舞與行走只是預先編排的「自動化」，並非具備環境理解與自主決策能力的AI機器人，若僅能執行預設動作，更接近音樂盒而非AI代理，難稱具備AI時代核心優勢。他分析，人形機器人產業化關鍵在於對複雜環境的「自主性」（autonomous）理解與決策能力，但目前模型仍難真正理解物理世界。

低空經濟 缺乏可行性

至於低空經濟，他直言「低空哪有經濟」，認為其在中國缺乏基本市場與物理可行性。相較美國擁有遼闊低密度住宅與逾7000個民間機場，中國人口高度集中於城市高樓，且空域受軍事與行政嚴格管制。在此條件下，飛行器密度與安全限制使其難以形成規模商業市場，多仍停留在概念階段。

另有半導體專家指，在太空等極端環境中，人力難以介入，未來可能成為AI與機器人較具潛力的應用場景。

中國投注大量資金和資源，全力發展AI產業，也是未來五年（十五五規畫）的重中之重。然而這波AI「風口」，究竟是新一輪成長曲線，還是被政策與資本提前推高的產業幻象，最終仍取決於需求端能否真正接住供給擴張。否則看似輝煌的「風口」，恐怕難逃泡沫化的處境。

在北京人形機器人創新中心具身智能機器人數據與訓練基地大廳門口，人形機器人做出「比心」姿勢。(新華社)

AI產業已成為中國未來五年經濟發展的重要引擎，但專家示警可能泡沫化的危機。圖為民眾觀看機器人舞蹈。 （新華社）