我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

年輕人愛上「足浴按摩」 最低50元解壓標配

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
足浴店有專屬按摩師。（取材自21世紀經濟報導）
足浴店有專屬按摩師。（取材自21世紀經濟報導）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國按摩足療市場規模達七千億元，年輕人已成消費主力。
  • 重點二：足療業態從平價到高端分層明顯，品牌競爭加速升溫。
  • 重點三：年輕人追捧足浴因高性價比、低壓放鬆與健康需求。

除了近來在朋友圈很流行的「旅遊興趣班」，另一個讓這屆年輕人欲罷不能的「情緒避難所」，是「按摩足療」。從50元（人民幣，下同）到花上1000元，曾經被視作長輩專屬的按摩足療，正成為年輕人的解壓標配和社交新寵。從7000億足療賽道市場規模碾壓新茶飲，年輕人成絕對主力來看，中國年輕人正愛上足浴按摩，比喝奶茶更瘋狂。

據21世紀經濟報導指出，最近，山東企業華夏良子衝刺港股「足療第一股」的消息，讓按摩足療賽道突然站到聚光燈下。

據公開數據，2025年，中國按摩足療行業市場規模達7000億元，體量遠超同期3749億元的新茶飲市場和518億元的電影市場。不僅如此，行業增長勢頭還在持續走強，艾瑞諮詢預計2026年按摩足療市場規模將突破7300億元，用戶數接近2.5億。這意味著約每五個中國人中，就有一人體驗過按摩足療。

在當下，按摩放鬆不再是老舊、土氣的養老式消費，而是年輕人熱門的解壓方式。華夏良子的數據顯示，20到30歲的年輕人成為最大消費群體，00後也已經加入「按腳大軍」。艾瑞諮詢數據也顯示，2025年，按摩足療主力為90後，占比高達38.7%，00後占比也達到14.8%。

足療賽道加速分層，從平價到高端全面開花，頭部品牌各領風騷，價格梯度清晰：平價王者鄭遠元，被稱為 「修腳界蜜雪冰城」，49元起就能修腳泡腳，門店直接開到9418家，遍地都是；中高端龍頭華夏良子，全國門店超400家，169元基礎足道、259元爆款指透、549元全身推拿，業務火到德、美、加等海外市場，累計服務超3億人，年接待5000萬人次，日均13萬人打卡，人氣爆棚。

高端網紅賽道更瘋狂，曲水蘭亭、有馬空間人均千元以上，曲水蘭亭上海虹橋店高達1520元，照樣被年輕人擠爆。小紅書 「有馬空間」 話題瀏覽量上千萬，年輕人砸千元泡一整天，洗浴中心風頭正勁，成為了很多年輕人的心頭好。

性價比高 滿足吃飽放鬆

從無人問津到年輕人瘋搶，足療爆紅絕非偶然，精準踩中當代年輕人痛點。

第一個原因是「性價比高」：比蹦迪、K歌、喝酒都省錢。去酒吧開個卡座大幾百，KTV唱完還要吃夜宵，而按摩足療，幾十塊就能舒服一小時，不窮不裝，剛好夠爽。從「泡吧」到「泡腳」，邊按摩邊吃免費水果零食、投屏看電影，契合社恐需求。而且足浴店的餐飲精緻度，愈來愈像五星級酒店。

二是「零壓放鬆」：身體爽+心裡爽，還不怕受傷。按摩完腰不酸了、腳不腫了，被人伺候的感覺也特別解壓。不像劇烈運動，又累又容易拉傷，主打一個「溫柔回血」。足浴店提供私密空間，享受被專業技師服務帶來的「被照顧感」，在關燈靜音下，能脫離社交壓力，實現「焦慮清零」的心理重置。

三是「健康覺醒」：要泡枸杞，也要泡身體。刷短視頻、熬夜、打遊戲後，一體檢，脂肪肝、頸椎病、糖尿病提前找上門；久坐、熬夜、低頭導致的頸椎病和腰酸背痛更普遍存在。按摩足療，就成了入門級健康補給套餐。按摩比健身更易堅持、比醫療理療更低門檻。

四是「花樣變多」：不是老式修腳店了。現在的按摩足療店不僅有精油SPA、泰式拉伸、日式指壓，而且裝修輕奢化，影音娛樂好看，還能邊按邊吃水果喝奶茶、拍照打卡。年輕人愛的新潮+解壓，它全都有。

報導指出，如今的按摩足療，早已撕掉 「中老年專屬」 的舊標籤，成了集解壓、養生、社交、打卡於一體的年輕人新寵。從50元平價修腳到千元奢享水療，都精準接住當代年輕人的情緒焦慮與生活需求，千億賽道持續擴容，足療爆紅，從來都是年輕人需求的必然結果。

山東足浴龍頭衝刺IPO，日接13萬客的華夏良子，能順利拿下「足療第一股」 嗎？只要年輕人瘋足浴的熱潮擴大，值得拭目以待。

在足浴店裡一邊按摩一邊享用美食。（取材自小紅書）
在足浴店裡一邊按摩一邊享用美食。（取材自小紅書）

年輕人體驗足浴店的網上打卡。（取材自21世紀經濟報導）
年輕人體驗足浴店的網上打卡。（取材自21世紀經濟報導）

足浴店的按摩服務。（取材自21世紀經濟報導）
足浴店的按摩服務。（取材自21世紀經濟報導）

足浴店供應的食物，被不少網友形容精緻度已與星級酒店不相上下。（取材自21世紀經濟...
足浴店供應的食物，被不少網友形容精緻度已與星級酒店不相上下。（取材自21世紀經濟報導）

精華 FAQ

  • 因為它兼具省錢、放鬆與社交屬性，幾十元就能享受一小時服務，還能在安靜私密空間吃水果、看電影，滿足年輕人對低壓解壓的需求。

  • 公開數據顯示，2025年中國按摩足療市場規模達7000億元，遠超新茶飲與電影市場；預估2026年將突破7300億元，用戶數接近2.5億。

  • 平價有鄭遠元，49元起即可修腳泡腳；中高端有華夏良子，基礎足道169元起；高端則有曲水蘭亭、有馬空間，人均千元以上仍吸引年輕人。

上一則

四駐台機構發聲挺台 環時社評：合夥替台獨撐腰？門都沒有

下一則

曾擔任香港議員 「獵人書店」負責人觸犯國安條例被捕

延伸閱讀

長島非法按摩店激增 5年查逾230家 被捕多數為華女

長島非法按摩店激增 5年查逾230家 被捕多數為華女
中國年輕人瘋搶「老破小」 有人買8套 靠租金付房貸

中國年輕人瘋搶「老破小」 有人買8套 靠租金付房貸

老字號銷售降、新面孔成新寵...上海端午節粽子兩樣情？

老字號銷售降、新面孔成新寵...上海端午節粽子兩樣情？

韓式養生中心Wi Spa 10次入場券限時優惠320元

韓式養生中心Wi Spa 10次入場券限時優惠320元

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元