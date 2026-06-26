年輕人愛上「足浴按摩」 最低50元解壓標配

足浴店有專屬按摩師。（取材自21世紀經濟報導）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國按摩足療市場規模達七千億元，年輕人已成消費主力。

中國按摩足療市場規模達七千億元，年輕人已成消費主力。 重點二： 足療業態從平價到高端分層明顯，品牌競爭加速升溫。

足療業態從平價到高端分層明顯，品牌競爭加速升溫。 重點三：年輕人追捧足浴因高性價比、低壓放鬆與健康需求。

除了近來在朋友圈很流行的「旅遊興趣班」，另一個讓這屆年輕人欲罷不能的「情緒避難所」，是「按摩足療」。從50元（人民幣，下同）到花上1000元，曾經被視作長輩專屬的按摩足療，正成為年輕人的解壓標配和社交新寵。從7000億足療賽道市場規模碾壓新茶飲，年輕人成絕對主力來看，中國年輕人正愛上足浴按摩，比喝奶茶更瘋狂。

據21世紀經濟報導指出，最近，山東企業華夏良子衝刺港股「足療第一股」的消息，讓按摩足療賽道突然站到聚光燈下。

據公開數據，2025年，中國按摩足療行業市場規模達7000億元，體量遠超同期3749億元的新茶飲市場和518億元的電影市場。不僅如此，行業增長勢頭還在持續走強，艾瑞諮詢預計2026年按摩足療市場規模將突破7300億元，用戶數接近2.5億。這意味著約每五個中國人中，就有一人體驗過按摩足療。

在當下，按摩放鬆不再是老舊、土氣的養老式消費，而是年輕人熱門的解壓方式。華夏良子的數據顯示，20到30歲的年輕人成為最大消費群體，00後也已經加入「按腳大軍」。艾瑞諮詢數據也顯示，2025年，按摩足療主力為90後，占比高達38.7%，00後占比也達到14.8%。

足療賽道加速分層，從平價到高端全面開花，頭部品牌各領風騷，價格梯度清晰：平價王者鄭遠元，被稱為 「修腳界蜜雪冰城」，49元起就能修腳泡腳，門店直接開到9418家，遍地都是；中高端龍頭華夏良子，全國門店超400家，169元基礎足道、259元爆款指透、549元全身推拿，業務火到德、美、加等海外市場，累計服務超3億人，年接待5000萬人次，日均13萬人打卡，人氣爆棚。

高端網紅賽道更瘋狂，曲水蘭亭、有馬空間人均千元以上，曲水蘭亭上海虹橋店高達1520元，照樣被年輕人擠爆。小紅書 「有馬空間」 話題瀏覽量上千萬，年輕人砸千元泡一整天，洗浴中心風頭正勁，成為了很多年輕人的心頭好。

性價比高 滿足吃飽放鬆

從無人問津到年輕人瘋搶，足療爆紅絕非偶然，精準踩中當代年輕人痛點。

第一個原因是「性價比高」：比蹦迪、K歌、喝酒都省錢。去酒吧開個卡座大幾百，KTV唱完還要吃夜宵，而按摩足療，幾十塊就能舒服一小時，不窮不裝，剛好夠爽。從「泡吧」到「泡腳」，邊按摩邊吃免費水果零食、投屏看電影，契合社恐需求。而且足浴店的餐飲精緻度，愈來愈像五星級酒店。

二是「零壓放鬆」：身體爽+心裡爽，還不怕受傷。按摩完腰不酸了、腳不腫了，被人伺候的感覺也特別解壓。不像劇烈運動，又累又容易拉傷，主打一個「溫柔回血」。足浴店提供私密空間，享受被專業技師服務帶來的「被照顧感」，在關燈靜音下，能脫離社交壓力，實現「焦慮清零」的心理重置。

三是「健康覺醒」：要泡枸杞，也要泡身體。刷短視頻、熬夜、打遊戲後，一體檢，脂肪肝、頸椎病、糖尿病提前找上門；久坐、熬夜、低頭導致的頸椎病和腰酸背痛更普遍存在。按摩足療，就成了入門級健康補給套餐。按摩比健身更易堅持、比醫療理療更低門檻。

四是「花樣變多」：不是老式修腳店了。現在的按摩足療店不僅有精油SPA、泰式拉伸、日式指壓，而且裝修輕奢化，影音娛樂好看，還能邊按邊吃水果喝奶茶、拍照打卡。年輕人愛的新潮+解壓，它全都有。

報導指出，如今的按摩足療，早已撕掉 「中老年專屬」 的舊標籤，成了集解壓、養生、社交、打卡於一體的年輕人新寵。從50元平價修腳到千元奢享水療，都精準接住當代年輕人的情緒焦慮與生活需求，千億賽道持續擴容，足療爆紅，從來都是年輕人需求的必然結果。

山東足浴龍頭衝刺IPO，日接13萬客的華夏良子，能順利拿下「足療第一股」 嗎？只要年輕人瘋足浴的熱潮擴大，值得拭目以待。

在足浴店裡一邊按摩一邊享用美食。（取材自小紅書）

年輕人體驗足浴店的網上打卡。（取材自21世紀經濟報導）

足浴店的按摩服務。（取材自21世紀經濟報導）

足浴店供應的食物，被不少網友形容精緻度已與星級酒店不相上下。（取材自21世紀經濟報導）