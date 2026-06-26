年輕人集體拋棄打卡出片 旅遊「興趣班」更火

NBA球星溫班亞瑪在少林寺上了短期進修班。（取材自鳳凰周刊）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 年輕人厭倦傳統打卡旅遊，轉向上課式旅行追求出品與體驗。

年輕人厭倦傳統打卡旅遊，轉向上課式旅行追求出品與體驗。 重點二： 造紙、扎染、陶藝、拳擊等興趣班旅遊，成為新的社交貨幣。

造紙、扎染、陶藝、拳擊等興趣班旅遊，成為新的社交貨幣。 重點三：旅遊業從販賣風景轉向販賣專注感，提供短暫角色扮演。

當世界成了一個巨大的橫店，每個景點都在上演一遍又一遍的翻拍的時代，遠方也被祛魅了。當打卡已經統治地球，年輕人開始尋找新的旅行價值與新社交貨幣 ，興趣班式旅遊和沉浸式足浴就在這個縫隙裡應運而生。

在2026年的端午假期，不少人發現朋友圈的畫風有點不對，年輕人好像集體拋棄了網紅打卡，幹起一件反常的事：花錢上課。在他們眼裡，被無數次打卡的景點愈來愈不重要，過去旅遊最大的成就是出片，現在旅遊的最大成就是出品，於是紛紛擠爆各種「旅遊興趣班」，學造紙、染布、捏陶和功夫並曬成品，更重要的是，相較大陣仗出門旅遊的花費更少，雲南的造紙課，只要花一張紙起步30元（人民幣，下同）就能收穫心靈的療癒。

據鳳凰周刊報導，以前的旅行計畫是由網紅打卡點和美食必吃榜所組成，現在打開年輕人的旅行攻略，密密麻麻的旅行to-do list已經變成了「課表」。對去泰國 的遊客來說，最搶手的課非「奶奶廚房」莫屬，老師帶你逛一趟本地菜市場挨個認香料後回到廚房，親手做出冬蔭功、綠咖哩、芒果糯米飯、泰式炒河粉等經典泰餐，人均200塊左右包所有食材和項目，連吃帶玩，怎麼看怎麼划算。

學造紙、染布成流行

上興趣班不想捨近求遠 ，國內的興趣班同樣多到上不完。

李周的精神老家雲南騰衝，她每一、兩年都要去一次，以前無非泡溫泉、喝咖啡，但最近她朋友圈裡的客棧老闆們，都開始推新項目「造紙」。在高黎貢山腳下的古法造紙工坊裡，遊客要做的就是親手從紙漿中抄出一張完整的紙，然後像小學生上手工課一樣，滿院子找花找葉子做素材，一小時後就能收穫一張網紅花瓣紙。而Cos21世紀蔡倫的代價，是一張紙起步30元。

在騰衝以北的大理，滿大街都是白族扎染。以前它們只作為遊客的旅遊紀念品出現，如今也紛紛開設起體驗班，浸泡時間不同讓布料呈現出深淺不一的藍，就像是開盲盒。若想摸到匠人的門檻，可以去湖北恩施手搓一個面具，恩施儺戲用的木質面具就是儺面，從選材、鑿坯到打磨、彩繪，製作一張儺面的完整工序約兩到三天，這個時間不會給打工人請假帶來困難，難度也剛剛好。

手工興趣班上累了，還可以試試體育課。清邁的Lanna Muay Thai是「泰囧」裡王寶強學拳的取景地，一日體驗大概450泰銖，約人民幣100元。曼谷、普吉的很多俱樂部和酒店配網球場，請一位本地持證教練上私教課，價格只有國內的一半；或是去武當山修個速成的仙，NBA球星溫班亞瑪去年夏天在少林寺上了個短期進修班，今年就進了總決賽。

旅遊爆改上班，原因是傳統的旅遊太無趣了。美食街是同一條美食街，不管飛到哪個城市，鑽進那條「必打卡的本地小吃街」，迎接你的永遠是同一套全國連鎖的「地方特產」：轟炸大魷魚、手打老酸奶、齁甜奶茶，國潮護手霜等等。旅拍也是同一套，泉州滿街都是頭戴簪花的「蟳埔女」，山西清一色「晉商大小姐」，北京人人都是格格，洛陽、西安則被漢服占領。

販賣空間變成販賣體驗

20多年前有一首歌曾經發出靈魂一問：神祕北極圈阿拉斯加的山巔，誰的臉，出現在海角的天邊？這個問題如今有了答案：是中國遊客。冰島，這個總人口才30多萬、比中國一個縣城還空曠的國家，每到極光季，黃金圈、塞里雅蘭瀑布、黑沙灘、冰河湖等地全都飄蕩著熟悉的鄉音，舉目望去都是來看極光的中國遊客，找個外國人都費勁。

挪威的特羅姆瑟，是中國人的第二個後花園。這裡的網紅打卡點是Fjellheisen山頂，藍調時刻會擠滿遊客，每個在這裡出片的人手裡都拿著一盞小提燈，男星李現也不例外，這些小提燈全都是跟隨中國遊客飄洋過海來到這裡的。

北歐太貴，平替也應運而生。位於俄羅斯摩爾曼斯克的捷里別爾卡，是一座北冰洋邊的小村莊，聰明的人很快發現了商機：這裡位於北極圈以內，能看到極光，而且比北歐便宜。劍橋的河邊，用中文寫著「小紅書最火的遊船」，連船上的導遊，如今都已經學會用中文朗誦詩歌。

過去很長時間裡，旅遊業賣的是風景，遊客購買的是一個地理坐標，但互聯網和社交媒體改變了這一切，今天，世界上絕大多數風景都已經提前被看過了，於是旅遊業開始從販賣空間轉向販賣體驗。來都來了，報個班吧。

專注體驗 也是角色扮演

站在實用主義角度看，這些興趣旅遊多少有點不划算。花幾千塊機酒錢跑到景德鎮學陶藝，回家後大概率再也不會碰第二次拉坯機；去武當山練劍的人，一個禮拜能挽好劍花就不錯了。從結果看，絕大多數人都沒有真正掌握一門技能，但年輕人還是趨之若鶩，因為興趣班賣的是一種愈來愈稀缺的狀態：專注。

在辦公室裡，人永遠同時開著十幾個窗口，微信在響，郵件在催，工作群在標註，短視頻隔幾分鐘還要刷一下。但當一個人坐在陶輪前，手稍微一抖陶坯就歪，力道輕一點重一點都不行，那一、兩個小時裡，他被迫只盯著眼前這團泥。這種狀態叫心流，這個詞來自心理學家米哈里契克森米哈伊，在他看來，人最幸福的時刻，是全神貫注、連自己和時間都忘掉的那一刻。

今天的大多數成年人都活在高度固定的社會角色裡：上班是運營，開會是產品經理，寫代碼是程序員，做報表是會計，處理的事愈來愈專業也愈單一，很容易被自己的職業定義。而興趣班，提供了一次短暫的「越獄」，它允許成年人短暫換一個劇本，區別只在於，小時候扮演的是超人和海盜，長大後扮演的是陶藝師、製茶人和武當弟子。

這些身分當然都是臨時的，但重要的是，那幾天裡，人獲得了一種久違的體驗：暫時不用做自己。比起按小時計費的心理諮詢，比起請年假在家躺著、照樣被工作群標註，這已經是打工人能買到的、性價比最高的一種「暫時消失」。

當然，消失是有期限的。陶藝學徒第二天就得退房，主理人三天後照樣回去做報表，武當弟子下山以後要面對的不是江湖恩怨，依舊是周一早上的晨會。

到景德鎮學陶藝。（取材自鳳凰周刊／圖源：小紅書「記得喝水」）

中國網友分享「世界的盡頭全是同胞」。（取材自小紅書）

白族扎染，用針和細線將布料按圖案綑紮，放入板藍根染缸反覆浸染。（取材自鳳凰周刊／圖 源：小紅書「倚竹聽風」）

外國人在廣西的cooking class接受軍事化管理學烹飪。（取材自鳳凰周刊／圖源：小紅書）

去湖北恩施手搓一個面具。（取材自鳳凰周刊／圖源：小紅書「怎麼還沒醒」）

多地街頭和景區滿是穿古服打卡的民眾。（取材自鳳凰周刊）

劍橋河邊的看板上，用中文寫著「小紅書最火的遊船」。（取材自鳳凰周刊）

中國網友去冰島，打卡黑沙灘上全是中國遊客 ，除了圖中這位同旅行團的朋友是巴西人，也是「冰島黑沙灘上唯一的非中國人」。（取材自鳳凰周刊）

李現在挪威Fjellheisen山頂拿小提燈打卡。（取材自鳳凰周刊）

造紙體驗。（取材自鳳凰周刊／圖源：小紅書「不繫舟」）

在高黎貢山腳下的古法造紙工坊裡，工人砍樹皮、蒸樹皮、捶紙漿。（取材自鳳凰周刊／ 圖源：小紅書「倚竹聽風」）