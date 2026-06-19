白領高管瘋28萬元「督導班」 療癒或洗腦？

「家排」現場，學員向「代表」下跪，表示與心結和解受訪者供圖。（取材自紅星新聞）

今年以來有多位消費者向媒體反映，稱名為「全民幸福社」機構涉嫌利用環環相扣的培訓課程，對參與者實施「心靈操控」、「斂財」，吸引白領高管、老闆、教師等行業人士參加，有學員年收入5萬元（人民幣，下同）已在該機構花費約20萬元「學習」。學員表示，該機構稱藉心理諮詢課程幫求助者找心結及問題解決方式，但動輒要他們嘶吼、下跪、跳豔舞、奔跑甚至挨罵，還要他們「感召」引進新學員否則不准離開，有學員報警但未被立案。

據紅星新聞「深潛工作室」調查報導，「全民幸福社」號稱在全國有50多家合作機構、5000多個「分院」（代理），多門線下課程分「初級班」和「高級班」，有的上面還有「導師班」，再往上是「成就專業級心理學導師的全方位修行之旅」的「傳承班」。想做平台導師，還得上價格28萬元的「督導班」。

自稱「心理學黃埔軍校」

2025年1月19日，「00後」小學教師張女士往「全民幸福社」帳號充值3萬元學費，報讀「舞動之道」、「幸福心理學」等課程，學費不斷增加，課程內容卻愈來愈「奇怪」，課程導師說張女士感到困惑是因「家族中有一名流產的女嬰」，這個「看不見的小妹妹」一直在她身邊，只有上完全套課程，「小妹妹」才能安心離開。

最神祕的是張女士經歷過的「家庭系統排列」。主講導師身穿古風長衫，黑髮披肩，反覆向學員強調一種被稱為「系統」的力量，稱人必須「無條件地向系統給的角色臣服」，否則都會「付出代價」，而她作為導師就是「系統」的「嘴替」，學員家人如果反對學習，多半是因為做過虧心事，「怕你學明白了」。

全民幸福社助教並稱：「每五個心理諮詢師裡面，至少就有一位在這裡（全民幸福社）受過培訓。這裡也被稱為『心理學行業的黃埔軍校』」。學員來自教師、企業職員、家庭主婦、老闆等多個行業。

學員A女士年收入約5萬元，學習四、五年花費了約20萬元，近日又報了「排列高級班」，全場學員高舉雙臂，搭出一條「星光大道」，讓她在一聲聲「加油！恭喜！」中穿過。

K先生的孩子因心理問題入院治療，希望找到與孩子溝通的方法。導師為他做「家排」時，「代表」K先生的學員突然說：「不確定這孩子是誰的」，要他報名排列高級班探究。K先生說，他確定孩子是親生的，懷疑這門課在給人「洗腦」，這些人會不會是「托兒」？

多名上過正式課的「老學員」很積極與新學員分享，稱上了這兒的課，生活變好了，家庭和睦，在這裡借錢、刷信用卡「學習」理所當然。若對「入行」有興趣，就要報名「分院」正式課程、面試並繳納36500元，新學員可獲20%學費分成，具備一定條件後可繳納25萬元升級為「學院」，拿30%的分成。

「全民幸福社」廣東省相關負責人桑某稱，「分院」要成立公司，與「全民幸福社」是「合作」關係，掌握「全民幸福社」的「專業」，就能「秒殺市面上那些科班出身的（諮詢師）」。

「教練技術」精神控制

暗訪中，桑某及多名助教表示，「翱鷹總裁班」是正宗的「教練技術」課程，該班三階段連報3萬7800元，「適合淨資產1000萬元以上的人士（專家、教授學者、社會知名人士）」。

楊女士（化姓）曾是一名企業職工，該機構稱花20多萬元上「督導班」就有機會成為「平台講師」，此後她又上了「教練技術」，但給楊女士的感受是「一言難盡」：無休止地嘶吼「我是一個有擔當有責任的女人！」直到教練滿意為止。身穿西裝的教練針對學員「痛點」劈頭蓋臉指責：「你裝模作樣！你不夠投入！你太理智！就活個腦袋吧你」。

教練認為楊女士「太嚴肅」，讓她和幾個女學員穿上艷麗的裙子扮演「舞孃」，不停地跳舞、在教室裡奔跑，直到精疲力盡。教練還讓兩名學員扮演「服務者」，為所有人張羅飯菜，但不讓他們自己吃飯，然後學員們圍著他倆坐成一圈，為他倆洗腳，向他們下跪，表示「感恩」。

楊女士說，到了第三階段，學員們被關在一個屋子裡，熬通宵打電話感召「海星（新學員）」，招不到「海星」不許離開，教練會痛哭流涕，整個團隊都被連帶指責，有學員為招到「海星」，還給「海星」墊付了學費。

近年來，「教練技術」爭議不斷。熟悉「教練技術」的人士稱，教練技術起源於美國，課程通常伴隨著嚴厲的苛責和挑剔、痛苦的反思和懺悔。2018年，深圳眾鼎商學院被查獲，成為國內破獲首例以「教練技術」為名，通過非法有害培訓實施精神控制的新型傳銷案。

今年1月，張女士的父親張先生以全民幸福社「涉嫌虛假宣傳」向廈門當地警方和市場監管部門投訴。警方認為，該機構屬於正常收費授課，暫未發現詐騙行為。思明區市場監督管理局則表示，現有證據不足不予立案，經調解，機構退還張女士2萬6000元。

「全民幸福社」社交媒體帳號發布的活動。（視頻截圖）

「家排」現場，學員向「代表」下跪，表示與心結和解。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

學員在導師的引導下痛哭。（取材自紅星新聞）

「教練式排列」課的海報。（取材自紅星新聞）

「教練式排列」現場，正在做家排「代表」的學員。（取材自紅星新聞）

「全民幸福社」的教具「小物件」。（取材自紅星新聞）

深圳「教練之道」成長課，導師正在講課。（取材自紅星新聞）

現場報課的學員在「加油」、「恭喜」聲中穿過「星光大道」。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

一名「翱鷹班」學員在社交平台上發布的課程現場照片。（取材自紅星新聞）