中醫把脈一學就會？號稱「行走的CT」假宣傳真詐騙

圖為中醫針灸示意圖。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中針聯合教育借免費直播引流，宣稱速成把脈與治病賺錢。

中針聯合教育借免費直播引流，宣稱速成把脈與治病賺錢。 重點二： 魏永勤等以行走的CT話術賣高價課程，吸引學員下單受騙。

魏永勤等以行走的CT話術賣高價課程，吸引學員下單受騙。 重點三：專家指涉無證行醫與虛假醫療廣告，應多部門聯動嚴管。

中國的教育等培訓機構產業近年在嚴格「雙減」政策規範下被大力整頓，但仍有教育諮詢公司號稱能迅速培養出「一指把脈」的中醫，心理諮詢機構則以各種奇葩課程近似「洗腦」學員，相關亂象仍然頻傳。

隨著注重中醫養生人群愈來愈多，中國中醫理療市場已現萬億級（人民幣，下同）新藍海，一些機構動起「歪腦筋」，藉推出「中醫技術速成課」免費直播課，以不花錢就能學會把脈、治病還能賺錢、改變命運等虛假宣傳，吸引大批民眾參加最終受騙。這些機構打出一摸就能診斷疾病的「行走的CT」等離譜話術，仍有許多害者深信不疑。學者認為，這類公域引流私域變現模式隱蔽性強，建議多部門聯動監管。

免費講座、筆記拉客

據新京報消費研究院近日調查發現，一家名為「青島中針聯合教育諮詢有限公司」（以下簡稱「中針聯合教育」）的機構，就通過公域免費直播，以免費贈送筆記為由，將消費者引流至私域或線下，繞開平台監管，以免費講座推介各種所謂的中醫脈法及調理手法課程，利用消費者學習中醫的熱情變現。

據調查，該機構在短視頻平台名為「中醫世紀」的直播間裡，由主播免費教授「極簡把脈」並免費提供由魏氏脈道創始人魏永勤所寫的「臨床中醫速成魏氏脈道一針通」筆記。魏永勤稱自己這套技術嘔心瀝血七年閉關所出，只需要號氣血的多與少即可，掌握了標準就會把脈，稱「魏氏脈象氣血診斷法」是「一學就會、一看就懂、一用就靈，雙手變CT」，文中售賣的「魏氏脈道實戰班」收費高達12989元（人民幣，下同）。

魏永勤並通過在直播中安排「學員」上台把脈，「學員」們把魏氏摸脈比喻為「行走的CT」。魏永勤還稱有學員開店靠調理近視掙錢，讓80%的顧客摘掉眼鏡，「推脈就能把近視弄好，又收了2萬，你想不想跟老師學？」。

有意思的是，魏永勤在講解把脈推脈技巧解決弱視、近視等視力問題時，有觀眾問為何魏老師還戴著眼鏡，這個問題她及助理均未回答。

報導指出，簡單易學、能快速治療眾多疾病是這些課程宣稱的優勢，恰好踩中觀眾的需求。而免費授課的最終目的是賣課，在助理一次次喊出「名額有限」「又賣完了」等直播術語中，一些可能還在猶豫不決的觀眾或倉促下單。

授課「神醫」起底沒認證

掌握如此「神技」的「安老師」魏永勤、王隆究竟是何許人也？該機構稱魏永勤是魏氏脈道整體醫學第四代非遺傳承創新人，榮獲國醫專家委員會「首席專家」稱號，還獲河北大學中醫學院授予「中醫匠人」榮譽稱號，已不坐診，目前以傳授技術為主。

但據新京報核實，並未查詢到國醫專家委員會任何資料。河北大學中醫學院則表示，「是打著學院旗號騙人的，學院已經在2025年發表過嚴正聲明，此事的背後主導者已經被抓」。

所謂「顧問」、「中醫匠人」背後的助推機構，均出現了「中域教育」，中域教育創始人是李騰飛，該機構並稱已有近500萬學員在平台上學習。在企查查搜索發現，青島「中域教育」在2023年到2025年間，曾多次被法院列為限制高消費企業。另一家李騰飛控股的「中域集團」被列入經營異常名錄。兩家公司法定代表人李騰飛在2023年至2025年也曾多次被限制高消費。

中域教育此前已多次因虛假宣傳、無證經營中醫培訓被多地監管部門處罰，2021年曾被青島市南區市場監督管理局罰款90萬元。該局人員表示，中域教育經營過程中存在一些違法行為，市場監管局進行調查取證和依法處罰，2022年上半年開始，該公司不再以公司名義接收新學員和新客戶。

目前，該機構「林杏藝術學堂」、「江澄未來」、「杏藝興趣」、「江橙風雅」四個聽課小程序均顯示因違規已暫停服務，原因是「存在欺詐行為」。

應多部門聯動監管

北京中醫藥大學衛生健康法學教授鄧勇指出，借中醫養生之名，行虛假醫療宣傳與非法行醫之實，混淆調理與診療界限，嚴重透支中醫藥行業公信力；公域引流、私域變現的模式隱蔽性強，跨平台、跨地域運營，加之話術打擦邊球、主體資質不明，導致監管取證、定性、溯源難度大。

從法律層面看，講課人未出示醫師資格與執業證書，卻開展脈診斷病、手法調理，屬於無證非法行醫；宣稱治癒近視、消除結節等，構成虛假醫療廣告，違反廣告法及中醫養生保健服務規範，非醫療養生服務嚴禁宣傳治療功效。都構成了非法行醫。中域平台作為培訓服務提供者，以「教授中醫調理方法」為藉口放任不管，應當承擔連帶責任。

針對此類亂象，鄧勇建議監管層面多部門聯動，開展穿透式監管，壓實短視頻與社交平台責任，封禁違規帳號、切斷引流鏈路，嚴厲打擊無證行醫、虛假宣傳、偽造資質等行為，強化行刑銜接，對構成犯罪的主體依法追究刑事責任。

圖為民眾參觀中醫經絡圖。示意圖，與新聞內容無關。（中新社）

有觀眾在直播課上質疑為何魏老師還戴著眼鏡。（取材自新京報）

魏永勤（右）在直播授課「魏氏摸脈」，並打出「行走的CT」宣傳。（取材自新京報）

中醫正對患者進行針灸治療示意圖。（新華社）

6月8日，「安老師」給記者發送的多個聽課平台已顯示因違規暫停服務。（取材自新京報）

民眾在中醫園區參觀各類中草藥的功效。示意圖，與新聞內容無關。（中新社）