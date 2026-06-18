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「義烏製造」藉AI征服世足 周邊訂單爆增

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商家展示手捧足球的尖叫雞。（中新社）
商家展示手捧足球的尖叫雞。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃帶動義烏周邊商品爆單，商戶借AI與原創設計提升效率與附加值，形成從設計、打樣到出海的完整供應鏈優勢。

早在2026年世界盃足球賽開幕幾個月前，來自浙江義烏的助威服、應援旗、吉祥物等周邊產品已「踢」進比賽，成為「最強氛圍組」。海關數據顯示，今年一季度，義烏體育用品及設備出口額達28.3億元（人民幣，下同），同比增長12%。有商戶表示，今年世界盃相關訂單量預計較往屆增長20%到30%，有商家訂單更是暴漲五倍。商戶不僅從「賣產品」轉變為「賣設計」在AI（人工智能）助力下，義烏生產全鏈條「接住」世界盃流量更效率大升。

據大公報報導，本屆世界盃，義烏商戶溫從見拿下FIFA（國際足聯）官方授權球迷服供應商資質，訂單覆蓋50多個國家，單筆最大訂單約30萬件。他的接單秘訣就是原創專利。

「賣產品」變「賣設計」

「以前是完全按客戶的思路做，被客戶牽著鼻子走。現在我們是堅持原創，讓客戶按我的思路走」，他說，為了本屆世界盃，他一次性申報了40餘款海外外觀設計專利，產品溢價可達20%，「知識產權就是訂單的護身符」。愈來愈多商戶意識到知識產權的重要性，截至2026年1月，義烏國內有效註冊商標總量已達23萬件，通過馬德里體系及歐盟註冊的國際商標也突破2500件。

「今年是首次三國聯辦，以前只有32強，這一屆有48強，參與的國家更多，範圍更廣，帶來的相關效應肯定更大」，主營足球已經20多年的義烏商戶吳曉明，對世界盃訂單變化的最大感受就是「有設計專利就有資格和客戶談價格」。

他說，「早年的世界盃生意，拚的就是低價。大家都在做通貨與仿款，看起來量不少但實際利潤少得很。現在我們有了自己的創新設計，就有溢價空間，客戶也願意為獨一無二的產品買單」。

最快兩天落地生產

「世界盃讓我們又爆單了，這幾天還有客戶讓我們趕緊出貨」，義烏商戶周玲玲拿著一款身著世界盃球衣的「尖叫雞」玩具滿臉笑容地說，「現在客戶會指定顏色、球衣號，甚至要求做某位球星的同款配色。定製訂單占比明顯提升，產品附加值也隨之提高。如果沒有AI介入，我們根本接不住」，如今靠AI輔助，當天就能根據客戶需求確認樣品效果圖，「以前要一周多才能出單的，現在基本兩天就能落地生產」。

在義烏商戶王文偉的店鋪內，印有足球、國旗等元素的世界盃主題穿戴甲十分吸睛，很難相信這些潮流裝飾品出自這位「60後」大叔的創意。「這一系列產品深受女球迷的喜愛。有位哥倫比亞客戶已經採購三次，每次都是100多箱」。他說，現在只要輸入需求，AI幾秒內便能生成多款設計圖，研發效率大幅提升。

AI工具的使用貫穿於義烏生產製造全鏈條。設計師與AI協作，快速生成多款效果圖並確認後，效果圖參數便自動同步至數字化打樣系統。「確認的樣品數據會同步觸發後端響應，自動計算原料需求、聯動供應鏈系統進行原料採購或調度、生成生產工單並排期」，周玲玲說。

隨着世界盃鳴哨開賽，義烏商戶們也進入了新一輪的「備賽」。義烏商戶張穎說，「世界盃賽程愈往後，追加訂單愈多，這時候比拼的就是出貨速度」。

對此，義烏商戶駱添樂已做好準備，「7月20日凌晨決出冠軍後，我們會立刻趕製一批身披奪冠球隊國旗的紀念玩偶。我有信心這批新品當天就可送到客戶手中」。如今的義烏，通過數字化圖紙共享、模塊化分工製造，構建起設計、打樣、面料、生產、物流出海的完整鏈條，造就獨一無二的「義烏速度」。

店舖負責人給線上客戶拍攝足球護腿板樣品照片。（中新社）
店舖負責人給線上客戶拍攝足球護腿板樣品照片。（中新社）

義烏國際商貿城賣地足球主題帽子。（新華社）
義烏國際商貿城賣地足球主題帽子。（新華社）

「小商品之都」義烏的商戶陳紹美展示各類世界盃紀念足球。(中新社)
「小商品之都」義烏的商戶陳紹美展示各類世界盃紀念足球。(中新社)

外籍採購商在店舖查看足球樣式。（中新社）
外籍採購商在店舖查看足球樣式。（中新社）

精華 FAQ

  • 主因是當地商戶結合原創設計、專利保護與AI工具，能快速回應客製需求，並在設計、打樣與生產各環節同步提速，形成完整供應鏈優勢。

  • 過去多靠低價與仿款競爭，如今擁有設計專利後可直接和客戶談價格，產品溢價可達兩成，訂單更穩定，也讓知識產權成為接單關鍵。

  • AI可在幾秒內生成多款設計圖，並把確認後的參數同步到打樣與供應鏈系統，自動觸發採購、排產與物流，大幅縮短出貨時間。

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