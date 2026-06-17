電視劇「主角」火了…秦腔重回大眾視野 傳承找到新路

「主角」電視劇拍攝時，周存仁（同超飾）教青年時期憶秦娥（劉浩存飾）秦腔的武戲功夫。（取材自新京報／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 電視劇《主角》熱播，帶動秦腔重回大眾視野並吸引年輕觀眾。

電視劇《主角》熱播，帶動秦腔重回大眾視野並吸引年輕觀眾。 重點二： 同超、王星媛等受訪者分享學戲艱辛與舞台傳承的信念。

同超、王星媛等受訪者分享學戲艱辛與舞台傳承的信念。 重點三：民營劇團與文化從業者強調創新行銷，盼秦腔走向更廣舞台。

精采的戲曲唱段等為陝西這片熱土塑造出獨特的文化符號，通過電視劇「主角」，觀眾得以深度挖掘秦腔背後的故事，品味獨特的陝西文化魅力。「主角」更為古老的秦腔吸引了大批年輕觀眾，為秦腔傳承注入青春活力。

2026年5月，電視劇「主角」在央視熱播，這部劇改編自作家陳彥茅盾文學獎獲獎同名小說，講述了秦腔名伶憶秦娥近半個世紀的藝術人生。原汁原味的唱段、打磨到位的細節、動人心弦的故事情節，讓不少觀眾直呼「上頭」，在央視單集最高收視率達4.487%，在西安本地峰值高達15.1%，相當於每10台開機電視有1台在播放。這部電視劇將秦腔這個古老劇種重新拉到大眾視野，也為秦腔傳承探索了新路徑。

秦腔，這門發源於黃土高原、承載三秦地域文脈、積澱深厚文化底蘊的古老劇種，早已深深鐫刻在西北大地的文化基因之中，它是陝西人的根。新京報採訪了四位與秦腔息息相關的人，講述唱秦腔的人還在等待的「主角時刻」。

同超殺青時和劉浩存合影。（取材自新京報／受訪者供圖）

秦腔 像身體裡流的血

講述人：同超，63歲，一級演員，西安演藝集團青年團藝術指導

我1963年出生在陝西省西安市高陵縣（現高陵區），1975年12歲時考上縣裡的高等戲校，那時戲校只收60個學生，7000人報考。學戲苦得很，腿功、把子功、毯子功這些基本功對柔韌性、耐力要求很高，剛開腿的時候教室裡鬼哭狼嚎的。飢餓是最難扛的，一天只有兩頓飯，全是稀飯和棒子麵發糕，半夜餓得不行，幾個男生溜到廚房偷吃的，和電視劇裡憶秦娥小時候一樣。

對我來說，這些都不是最苦的事。真正苦到骨子裡的是另一件事——在我上戲校的第二年，久病的母親去世了，臨終前她向父親要了5元（人民幣，下同，約0.73美元）放在我的手心裡，含著眼淚跟我說：「娃呀，我娃好好學，一定要學個把式」。把式在陝西話裡，就是要學到最好的意思，母親希望我能成為主角。

那年我13歲，為完成母親的遺願，我每天早上5點起床，晚上12點睡覺，一天三趟功。14歲時，我「倒倉」了，進入青春期，嗓子變得嘶啞，唱不了戲，老師也不願意教我。我不服，就跟著同學學。我知道，一旦失敗就只能轉行幕後或改演武醜行當。

17歲時，嗓子出來了，那時正好青海湟中縣（現湟中區）要成立秦腔團，我考上了。1990年，我進了西安市五一劇團，李愛琴老師是團長。1996年，她一招一式給我排「清風亭」，我演主角張元秀，他是一位以賣豆腐為生的善良老漢，與妻子在清風亭拾養棄嬰後，含辛茹苦撫養13年，最終因養子考上狀元忘恩負義拒認二老而悲憤身亡。

這部戲排出來參加陝西省傳統戲調研，拿了一等獎。過了兩年，就有人寫文章了：「同超是秦腔舞台上的一個活老漢，真把老漢演活了」。

「主角」開拍時，劇組找到我，導演組看我的形象、氣質、身材都特別適合周存仁這個人物，張嘉譯老師立馬和我簽了合同。周存仁是「存字輩」裡的武戲宗師，對戲藝極致較真，在動盪的年代甘心隱於劇團做雜役。劇裡讓周存仁最難受的，是焚燒戲服和大師兄苟存忠去世。我在演這兩場戲時也特別難過，燒戲服的時候，我感覺這是在燒我周存仁，燒我同超，燒我們秦腔，燒我們西北老百姓的靈魂。秦腔就是我們身體裡流的血。

還有苟存忠死在舞台上那場戲，苟存忠用生命給憶秦娥上了最後一堂課——戲比天大。

我從1994年就開始帶學生，帶了32年了。我帶學生從來不打不罵，十遍八遍我都教，但娃下去必須給我好好練，吃不了苦，在舞台上就成不了主角。我12歲學戲，現在63歲，精神得很，我還要繼續為秦腔奮鬥。

2026年5月26日，孟真的劇團在鄉下演出。（取材自新京報／受訪者供圖）

劇團 撐著也要演下去

講述人：孟真，甘肅人，40歲，大晟劇團負責人

我有一家將近100人的民營秦腔劇團，專門給農村的老百姓演出。我們劇團的演出95%都在甘肅、陝西、寧夏的農村。很多人以為秦腔是陝西獨有的。其實甘肅的甘派秦腔，武打戲、花臉臉譜、煙火絕活都很有特色。

今年從大年初三到現在，我幾乎沒有休息過，一個月能演50場左右。劇團是我在2024年拿出所有積蓄創辦的。我打小就喜歡秦腔，過年時村裡高音喇叭裡放的都是秦腔，每次廟會，奶奶都會帶我去看。奶奶的命運很坎坷，我覺得她的一生就跟這些戲裡的人物很像，長大後每次看秦腔，就好像看到奶奶在村口等我回家。

初中畢業時，我想學秦腔，但是老家人覺得學秦腔沒什麼前途。大專畢業後我在北京、上海都打過工，這裡沒有人唱秦腔。2007年大年三十，我在北京，拿著MP3聽秦腔，捂著被子哭了出來。我太想家了，聽到秦腔好像能離家近一點。

後來我回到老家創辦勞務公司，2024年決定創辦「大晟」劇團，諧音於「西遊記」裡的「大聖」，我和妻子說：「給我三年時間，我一定讓劇團活下去」。當時很多演員演三四個小時的戲只能拿幾十元，但我給他們按天算，最低一天兩百元，高的四、五百元，從不拖欠。現在演員將近100人，「80後」占七成，「90後」十多個，最小的只有16歲，是個翻跟頭的武生。

去年我投資近200萬元排新戲「青天海瑞」、100萬元排「潞安州」，排新劇目演員工資要提高，請編劇、導演也要花錢。這兩部戲推出後好評連連。我又在音響設備上砸了300萬元。但這些投資對民營劇團來說就是天文數字，我把房子賣了，把以前搞工程的機械也賣了，跟朋友借錢，現在負債三、四百萬元，撐著也要演下去。

距離我和妻子說的「三年之期」還有一年時間，我希望先讓劇團存活下來，有機會再到大城市的舞台上去展示，讓更多人知道秦腔。

2026年4月，西安演藝集團青年團在天津演出，王星媛在「楊門女將」裡飾演穆桂英。（取材自新京報／受訪者供圖）

2026年4月，西安演藝集團青年團在甘肅天水伏羲廟表演，一個孩子坐在家長肩膀上觀看。（取材自新京報／圖源：西安演藝集團青年團）

2026年4月，西安演藝集團青年團在天津演出，王星媛在「白蛇傳」裡飾演白素貞。（取材自新京報／受訪者供圖）

演員 上台就是穆桂英

講述人：王星媛，22歲，西安演藝集團青年團演員

我2004年出生，母親是三意社的秦腔演員王瑛，父親是戲曲導演。我三、四歲時就被母親帶到了三意社的後台，聽著秦腔長大。小學畢業後，我吵著鬧著要學戲，父親不同意，但我非要學，他妥協了，我當時根本不信他們說的苦。到了戲校，我傻眼了。每天早上6點練早功，跑圓場、喊嗓子，一個囫圇覺都沒睡過。哭得最慘的是腿功，學戲磕磕碰碰，身上青一塊紫一塊。

「主角」裡很多人對憶秦娥勒頭的那段戲印象深刻，在台上她差點吐出來，下台後她直接暈了過去。我第一次勒頭是在16歲，排「白蛇傳」，當時差點吐出來。後來排「楊門女將」，早上沒吃飯，老師給勒得太緊了，不到5分鐘就蹲下狂吐。每個角色都要勒頭，只是步驟不一樣，旦角頭上還要戴七星額子，有的很沉，摘下來後一宿都睡不好，頭是麻的。

老師說，戲曲表演有「四功五法」：唱、念、做、打四項基本功，手、眼、身、法、步五種技法，一切都是為了給角色服務。我問過媽媽，這一切的苦，她是怎麼堅持下來的？她說，秦腔是她生命裡最熱愛的東西，是一種無法割捨的情感，她小時候聽到別人唱戲就喜歡上了，不顧我姥姥反對，一個人從渭南跑到咸陽學戲。

後來當我站上舞台中央的時候，才真正理解母親的心情。從2022年開始，我參加了上百場演出，大部分演的是主角。我最喜歡的角色是穆桂英，每一次演出完，老師都會告訴我哪裡不足，這樣慢慢練下來，就像電視劇裡說的那樣：穿上這身行頭，往舞台上那麼一站，心裡裝的是千軍萬馬，我不再是自己，我就是穆桂英。

我們去甘肅鄉下演出的時候，場場爆滿。台下烏泱泱全是人，甚至有人爬到電線杆子上看戲。秦腔對他們來說是精神食糧。當我出國演出時，我感覺到秦腔是一種情懷。身在異國他鄉，無論你走多遠，板胡聲一起，你就知道，那是來自家鄉的聲音，它就是陝西人的根。

底層社會的聲音革命

講述人：陳拾（筆名），陝西人，41歲，文化旅遊從業者

很多人不知道，清代乾隆年間四大徽班進京、京劇出現之前，北京的戲曲界是秦腔的天下。當時山西和陝西的商幫在全國各地建了無數山陝會館，每一座會館裡，必有一座戲台。秦腔要的就是一個「破」——把嗓子吼破，把胸腔吼破，把天也吼出個窟窿來。到了明朝末年，秦腔成了一種在底層社會迅速蔓延的聲音革命，人們需要一種能把堵在胸口的那團東西吼出去的聲音。秦腔就是那個出口。

到了乾隆44年，那個在「主角」電視劇裡頻頻提到的人物魏長生出現了，他帶著「滾樓」進京，北京城的戲園子從早到晚擠滿了人，當時北京城裡流傳一句話，叫「聽了秦腔，肉酒不香」。

秦腔在北京和崑曲打了個擂台，史稱「花雅之爭」，但沒幾年，紫禁城下了一紙禁令，不僅禁止秦腔戲班演出，還強制藝人改行或離京。官方的罪名是「淫戲」，但其實這個罪名根本站不住腳，秦腔裡透著一股子北方人的血性，他們恐懼這種血性。被逐出京城的秦腔一度退回了「地方戲」的身分。200多年後，秦腔被列入國家級非物質文化遺產名錄。

我上初中時，陝西媒體「華商報」上連載了陳彥的小說「裝台」，「主角」出版後我也很快讀了，沒想到能改編成這麼好的電視劇。這部劇我最喜歡的細節就是對於鼓的描繪——胡三元說自己不僅是司鼓，更是一台戲的靈魂；花彩香說他的鼓「能敲到麻筋上」。

我覺得未來想將秦腔傳給年輕人，必須年輕化、形式創新。最近短視頻平台搖滾版的「范進中舉」很火，年輕人紛紛二創。就像電視劇「主角」一樣，演員妝造漂亮，戲曲聽著好聽，人們自然會去探究背後的文化。秦腔是屬於大地的藝術。去看看鄉下的演出，能感受到什麼叫生命的迸發力。

我常常想起上個世紀90年代我在寶雞農村看過的一場戲。那是雪後的原野，喇叭音質很差，聽不清唱什麼，但那些黝黑粗糙的百姓臉上，表情如痴如醉，他們早就把唱詞爛熟於心，去聽的不僅是故事，更是忠孝節義、恩怨情仇，是天地之間、山河之上的共鳴。

今年4月，西安演藝集團青年團在甘肅秦安縣演出，王星媛在「楊門女將」裡飾演穆桂英。（取材自新京報／圖源：西安演藝集團青年團）