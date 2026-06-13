「綠了全世界」 中國奇蹟震碎老外三觀

廣西南寧道路兩旁種植的黃花風鈴木、洋紫荊等花卉競相綻放，為城市增添春意。（中新社）

前言：綠化帶鋪就的 「花路」 ，中國民眾已是尋常見，可到了外國網友的眼裡，便成了難得一見的 「大世面」，成了老外眼中的奢侈品。中國的城市綠化帶，一開始就「肩負重任」；而這「綠了全世界」的中國綠化奇蹟，正徹底震碎老外三觀。

最近，國外相關網站上被一個「中國奇蹟」集體刷屏，走紅的不是風景名勝，而是看上去再普通不過的中國街景：道路中央開滿月季，立交橋上鮮花開成瀑布，高架兩側爬滿三角梅，連綠化帶裡都能長滿鬱金香、玫瑰。不少國外網友驚艷之餘也帶著疑問：「這不可能是真的！這一定是AI生成」、「中國的綠化帶這麼漂亮是怎麼做到的？」。其實，中國的綠化帶增長速度在全球早已斷層第一，是主導世界變綠的重要力量，更是不專屬於富人的城市公園。

普通街景 被誤認富人區

據「金錯刀」微信 公眾號報導，這些中國人覺得平平無奇的街景，被分享到國外網站後，看得評論區的老外們直接懷疑人生：「這些花是真的還是塑料的」、「中國的綠化帶這麼漂亮是怎麼做到的」、「這真的是公路？不是富人區入口」。

中國城市綠化帶在海外社交平台持續走紅出圈，國外網友驚嘆中國城市街道的整潔美麗，稱讚中國綠化規畫精細、養護到位、市容環境優美。

南韓網友也忍不住「借圖發揮」。前段時間，一張開滿木棉的街景在南韓社交媒體上瘋傳，有人說這是首爾街頭，還拿來炫耀南韓的城市建設。結果很快被尷尬地扒出來：照片的真實拍攝地，其實是廣州黃埔區的科學城。

南韓網友貼出一張開滿木棉的街景照片，一度被誤認是首爾街頭，後來被扒出真實拍攝地在廣州黃埔區的科學城。（取材自微信）

然而，令國外網友們羨慕嫉妒恨的街景，在中國只是日常生活的背景板。對大部分中國人來說，開滿花的綠化帶真的不算稀奇。

北京粉色月季 打卡聖地

今年春夏，全國各地綠化帶美出了新高度。比如最近開竅的北京，因為綠化帶上開滿了粉色月季，被年輕人稱為「通勤路上的5A級景區」，條條道路宛如流光溢彩的 「月季花環」 ，國貿橋區、四惠橋、五棵松橋等地標成了 「月季打卡地」。

成都的高架橋上，被三角梅和有 「花中皇后」 美譽的月季塞滿，開車像鑽進一條條花廊；杭州的綠化帶，更是因為過於出片，被調侃「比我婚禮現場布置得還好看」。

重慶一棟寫字樓外牆上盛開的三角梅吸引市民拍照。（中新社）

再比如，5月15日上午，中國國家主席習近平在中南海迎接前來舉行小範圍會晤的美國總統川普時，兩國元首邊走邊談，不時駐足觀賞園中蒼勁挺拔的古樹和各色月季。大公報引述外媒報導，川普對中南海的月季花大加讚賞： 「這些是我見過最美的月季花」。隨後來訪的俄羅斯總統普亭，也邂逅了北京月季。

澳洲網友盛讚北京月季花帶是 「上帝打翻的調色盤」 ，德國網友驚嘆工程與美學的完美融合。還有網友稱讚中國城市街道的整潔美麗，，綠化規畫精細、養護到位、市容環境優美。

北京市朝陽區四惠橋附近拍攝的月季花。（新華社）

深圳撒錢 龜背竹當主力

「金錯刀」文中指出，過去很長一段時間，它都是南方人「凡爾賽」的重災區，比如財大氣粗的深圳，就把動輒500元（人民幣，下同，約74美元）一株的「文藝網紅」龜背竹，直接變成了綠化帶的主力隊員。別的地方的綠化帶只負責卷顏值，深圳則是順手把「水果自由」也安排上了，筆架山附近，菠蘿蜜結得密密麻麻；公園旁邊的樹結滿荔枝，行道樹上掉芒果，也都已經不算什麼新聞。

廣州人也早已習慣了被花海包圍，每到花期，高速路上的宮粉羊蹄甲早已綿延幾百米，黃花風鈴木更是組團出道，簕杜鵑把天橋兩邊都染成紫紅色。

福州有名的景觀樹羊蹄甲花朵盛開，市區「花道」一片春意盎然。（中新社）

被稱為「花市」的昆明，就更不用說了。大飛燕、繡球花，放在北方花店裡動輒幾十元一支，到了昆明，則像不要錢一樣，在綠化帶裡開成一片。

而今年，一向被吐槽「土味審美」的北京，也突然卷出了新高度。往年的北京綠化，主打一個量大管飽，滿街的大紅色月季；今年則是玩起了莫蘭迪風，街邊的月季換上淺藍、粉紅、鵝黃等清新淡雅的顏色，讓立交橋秒變莫奈花園。四環路還計畫打造「月季不斷線」的景觀，讓通勤路也變成賞花路線。

道路綠地率 訂量化標準

在這背後，中國對綠地率、綠化覆蓋率、綠帶寬度、植物配置等方面，早有嚴格的規定，其中包括，主幹道道路綠地率應大於20%，居住用地綠地率不應小於30%。

報導認為，老外會對中國綠化帶集體破防的原因，並不是因為歐美沒有漂亮的街區，比如美國灣區的綠化就舉世聞名，但問題在於，很多地方的乾淨整潔，是專屬於富人區的奢侈品。

首先，很多國家雖然也有道路景觀要求，卻很少像中國這樣，對城市道路綠地率、綠帶寬度、植物配置等形成明確量化標準。美國、英國和日本都在政府法規中對公路景觀有要求，但都沒有中國「城市道路綠地率至少20%到40%」的硬性規定。

其次，綠化工程是一項長年累月的開支，而歐美人力成本高，後期修剪、澆灌、換花，樣樣都是錢。因此，漂亮草坪、樹蔭街道，往往和中產高端社區牢牢綁定。根據美國林業局調查，低收入街區比高收入街區的樹冠覆蓋率低15.2%，地表溫度也高出1.5℃。

再加上，不少發達國家城市建設早，道路空間早已定型，很難重新擠出綠化帶。中國反而享受了城市化的「後發紅利」，能在道路規劃和城市建設中，留出足夠的綠化空間。

不過，中國綠化帶能發展到今天，靠的也不只是簡單地撒錢，而是標準、技術、產業和養護共同作用的結果。

雲南省昆明市教場中路、盤龍江畔的藍花楹競相綻放，吸引眾多市民和遊客乘坐藍花楹觀光巴士前來打卡拍照。（新華社）

景觀裝飾 也是基礎建設

很多人以為，中國綠化帶這麼卷，只是城市之間的「顏值軍備競賽」。但事實並非如此，中國從一開始，就沒有把綠化工程當成單純的景觀裝飾，而是視為國家基礎設施建設的一部分。

四川成都二環高架永豐立交橋三角梅迎來盛花期，宛若駛入「空中花廊」。（中新社）

一方面，它們是給城市降溫的「氛圍組」。中國大城市的熱島效應愈來愈明顯，利用道路綠化改善道路環境已成當務之急。這時候，道路兩側的綠化帶，就成為了給城市緊急降溫的毛細血管。

另一方面，它們也兼職城市的「消音棉」。茂密的植物，能通過枝葉和樹幹，對聲波進行反射和吸收。資料顯示，喬灌木搭配密植時，10米寬林帶可附加降噪1到2分貝，30米寬林帶可降噪3到5分貝，50米寬林帶可降噪5到7分貝。

而根據央視新聞報導，「城市道路綠化設計標準」、「園林綠化工程項目規範」等政策，都詳細規定了城市綠化、道路綠化的布局、植物種類到後續管理的種種細節，相當於給綠化帶建設提供了「標準答案」。

同時，幾十萬園林綠化從業者長期活躍在一線，負責種植、修剪、澆灌、病蟲害防治和景觀維護。中國綠化帶能長期保持「在線營業」，靠的正是這套龐大的園林系統。

科技+育種 確保繁花似錦

如果說標準化和產業基礎決定了中國綠化帶的下限，那麼科技和育種，則決定了它的上限。中國綠化帶早已告別了「聽天由命」，而已經進入智慧養護的新階段。

前不久，北京園林綠化局就曾展出園林機器人，可用於自動注藥和智能噴撒，將園林養護成本降低了70%左右。在北京的各大公園綠地和古樹區，高清攝像頭和AI防病蟲害系統也已經成為「標配」，通過監控畫面就能精準識別病蟲害。

在北京的各大公園綠地和古樹區，高清攝像頭和AI防病蟲害系統也已經成為「標配」，通過監控畫面就能精準識別病蟲害。（取材自微信）

而在科學育種方面，廣州街頭隨處可見的簕杜鵑，就是一個典型例子，很多人以為簕杜鵑天生就是勞模，隨便往橋上一種，就能全年營業。其實簕杜鵑原本嬌弱怕冷，天氣轉涼時動不動就不再開花。為了讓它成為綠化帶的主力軍，廣州收集了近400種簕杜鵑，又歷經20年，讓園林專家不斷篩選、培育，這才把習慣了躺平的它，訓練成了廣州街頭的常駐門面。

廣州市人行天橋上繁花似錦，各花色簕杜鵑鬥豔爭輝。（新華社）

北京四環的月季花環也一樣。根據新華社報導，北京四環路月季花環全長將達到65.3公里，預計栽植各類月季71.3萬株。這背後，是合計50萬米的灌溉管道，和滴灌、噴灌結合的智能灌溉系統，減少了60%的人工澆水作業。

看似尋常的花花草草，考驗的卻是整個國家的綜合能力。強大的工業能力，讓中國能讓花卉苗木像工業品一樣規模化生產；精細到頭髮絲的道路綠化標準，也讓每一片綠地都有章可循。加上愈來愈精細的智慧養護，讓「繁花似錦」成為每個中國人的日常。

把富人特權 變平民日常

而綠化帶的作用，也還遠遠不止於此。

報導指出，中國綠化最大的亮點，是又一次發動了強大的工業能力，把發達國家少數人才擁有的「特權」，變成了普通人的日常。

早在2019年，美國太空總署（NASA）就曾指出：過去20年地球正在變綠，而中國是最重要的推動者之一。其中，中國的綠化帶是主導世界變綠的重要力量，增長速度在全球斷層第一。

中國植被面積只占全球的6.6%，卻貢獻了全球植被葉面積淨增長的約25%。這意味著，中國不僅僅把自己家變成了「公共花園」，更是順手「綠了全世界」。

這些年，中國早已經成為了全球環保的排頭兵，忙著植樹造林、修復草原、治理沙地。到2025年，中國的森林覆蓋率已經達到25.09%，森林蓄積量達到209.88億立方米。

這些數據轉換成現實，就是科爾沁沙地開始長出了樹叢，塔克拉瑪干沙漠邊緣也開始沁出綠意。20多年前黃沙漫天的毛烏素沙地，正在慢慢變得「名不副實」，綠化率高達80%，即將變成人類歷史上第一個被植樹造林消滅的沙漠。

毛烏素沙地種樹造林現況。（新華社） 20多年前黃沙漫天的毛烏素沙地，如今綠化率高達80%。(取材自微博)

通勤路上 處處花海盛開

中國的「綠色革命」，不僅改變了全世界的荒漠和山川，更是正在改變每一個普通人的生活。不只是綠化帶，愈來愈多城市，把原本的廢棄空地，改成能讓每個居民休憩的公園、綠道。根據政府資料，截止2024年底，中國已經建成口袋公園4.8萬多個，綠道超過12.8萬公里。即使是普通人，也能平等地享受城市建設帶來的公共紅利。

縱觀全世界的大部分地方，好環境都是階級的贈品。只有買得起好社區，才配擁有樹蔭、花園和乾淨整潔的街道。

但在中國，不需要住豪宅，也能在上班通勤路上經過花海；月季、櫻花、藍花楹和黃花風鈴木，不止屬於富豪階層，更為每一個普通人盛開。而最好的城市建設，正是讓每個普通人，也能擁有體面與尊嚴。

浙江省寧波市高架橋上的月季相繼綻放，把車道裝點成美麗的空中「花廊」。（新華社）