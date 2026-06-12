關閉1年半…雲南人間祕境「南姐洛」重生

南姐洛徒步路線上，高山植被遭踩踏的場景比比皆是。（取材自中國新聞周刊）

它沒有冰島 的冷峻，卻擁有不遜於極地的純淨與神祕；它沒有瑞士 的聲名，卻藏著令人心醉的高山湖泊與森林祕境」。南姐洛以新面貌開放後，還能重回高原徒步「天花板」嗎？

雲南藏著一處景觀被稱為仙境的「南姐洛」（也稱「南極洛」），因違規運營和粗放管理，遊客湧入致出現生態破壞、安全隱患、管理粗放等亂象， 被網紅打卡成高山泥巴地，2024年9月30日被按下了暫停鍵。在重新規畫與復育後，這處被稱為「徒步天花板」的「野景區」，預計近期恢復開放，將通過強制要求戴定位器、交保證金等方式，走上合規開發運營之路。「人間祕境」以新面貌重生，外界諸多期待，但也有忐忑。

生態復育 讓山野喘息

關閉一年半了，這滴「 上帝遺落人間的眼淚」，如今怎麼樣了？據中國新聞周刊報導，這次叫停給喧囂已久的山野一絲喘息。

國家相關部委成立的督查組，雲南省林科院的專家，以及德欽縣林草和環保部門的工作人員等多方實地測量，植被破壞面積最終被核定為1.74畝（約1160平方米）。雲南省林草局針對被踩踏的天然牧草地和沼澤草地，組織編制了修復方案，指導州通過種子直播、無性系擴繁等措施，對被踩踏區域進行植被修復。

高山草甸生態脆弱，只能用本土植被修復。德欽縣林草局副局長斯那此里表示，他們共撒播鄉土草籽近50公斤，移栽無性繁殖植株5300餘株，並在重點區域設置圍欄，減少外部因素干擾。經過兩到三年的修復，植被蓋度達到周邊群落蓋度，物種多樣性接近周邊群落。此外，南姐洛也建立了常態化生態監測機制。

生態修復的同時，安全隱患排查工作也同期進行。德欽縣應急管理局工作人員余紅文表示，安全隱患最大的是43道拐，這條路僅3米多寬，路面布滿深坑，彎大，司機經常要「 倒一把」才能順利通過，轉彎時車胎經常擦著崖邊。為排查道路交通隱患，當地找專家做了全方位地災報告，發現了38處隱患點，通過引入企業投資、邊坡治理等工程，排除道路隱患，花費了約2499萬元（人民幣，下同）。

在南姐洛徒步，可以合法合規了，問題在於怎麼開發。去年4月，「三江並流風景名勝區聚龍湖景區南極洛片區詳細規畫」獲雲南省林草局批覆報備，明確了南姐洛的定位：「南姐洛景觀資源以雪山、高山冰磧湖泊群、原始森林等自然景觀為主，適宜建設成為以高山戶外徒步為主題的遊覽景區」。

就地取材 無痕建設

德欽縣的工作專班認為，對於南姐洛的開發，最核心的要點是保持野性。拖頂達瓦回憶，縣專班反覆討論，最後認為南姐洛應該「無痕建設」：所有建設必須在原有建築基礎上進行，除了要排除安全隱患的地方，不新增任何建築。

8260.88公頃的景區總面積中，總建設用地規模14.33公頃，約占0.17％。拖頂達瓦表示，之前想擺在山上的導覽圖，改用石碑；設計過的用玻璃和水泥搭建的三號湖廁所和應急點，也換成了傈僳族傳統「木楞房」；很多景區採用的木棧道，不是最好選擇，大家決定就地取材，用原地土石，在人行困難的地方鋪設生態石塊，不改變地類性質。

但如何補齊短板仍令人頭疼。之前，南姐洛是「野生景區」時，村民開越野車把遊客從43道拐拉上山，但這裡坡度大、轉彎急，大部分越野車的扭矩和轉彎半徑無法滿足安全條件。如果要修路，面對滲水率高的鬆軟土地，若想保證穩定性，需要加擋牆。但這樣的話，「我們從下面抬頭看，全都是水泥」，拖頂達瓦說，最終專班決定讓43道拐成為徒步路線的一部分，保留碎石地的原貌。

須戴定位器、交保證金

未來遊客來南姐洛徒步，已經有了一幅具體的圖景。遊客從全國各地抵達迪慶州的香格里拉機場，再耗時六小時左右抵達南姐洛。南姐洛採用實名預約制的方式購買門票，刷身分證進入。在遊客中心乘景區統一配置的大巴，走過行程約一小時的彎彎繞繞的阿尺打嘎村路，在43道拐下的「哈知朵自然學校」下車，接受自然教育課程後，以43道拐為起點，踩著碎石路，開始徒步之旅。

為了確保被破壞的高原生態能持續修復，需明確遊客能行進的徒步線路。這需要先明確：整改後的南姐洛，到底要吸引怎樣的客群？

李巍認為，南姐洛是一條「入門級徒步路線」，但因其身處高海拔地區，也並非「像城市周邊徒步那樣毫無門檻」，對徒步者仍有一定的身體基礎要求；不過，他觀察到，此前的大多數遊客並非為了挑戰體能，而是奔著「打卡」來的。工作專班的看法也與此相似，拖頂達瓦說，南姐洛吸引的不是「資深徒步者」，而是「徒步愛好者」。

最終，兩條生態徒步和兩條遊賞路線被設計出來。除了固定下來的徒步線路，景區還在沿線設置電子柵欄，遊客進入南姐洛後將佩戴衛星定位器。如果衛星定位器顯示遊客超出電子柵欄邊界，沿線工作人員會第一時間來提醒、查看。遊客進入景區前，需要支付生態保障金，若過程中沒有越界，這筆錢將原路退回。

此外，重新開放的南姐洛還將明確，未來，遊客須在景區規定的某個固定時間進山、出山，且走大環線需要強制配備嚮導。

文創店、咖啡館將進駐 「有商業才有收入」

「目前國內景區開發大部分效果都有待提升，因開發主體一般是縣級政府，對資源的認識和審美都是有局限的，運營專業性普遍不足」，鄧武功說。

德欽縣採用「EPC+O（即設計、採購、施工及運營一體化的總承包模式）」招標，總投入資金要求為1億元（人民幣，下同），這個數字勸退了一些企業。最終，德欽國投的子公司德欽縣產業發展有限公司成為南姐洛的投資、開發和運營主體。

該公司法定代表人魯茸只瑪表示，南姐洛是公司涉足的第一個文旅項目，投入資金是向銀行貸款而來的。中國旅遊集團有限公司作為旅遊央企和德欽縣的幫扶主體，派出了運營總經理和營銷總經理，參與南姐洛的聯合運營。

「我們要保障南姐洛的商業性，因為有商業才有收入」，拖頂達瓦說。

第一個盈利點是二次銷售。占地2.36公頃的遊客中心，由一個閒置牲畜交易市場改造而來。在遊客中心內，景區引進知名戶外品牌，租賃和出售徒步裝備。

「我希望遊客是不帶任何東西來的，在這裡配好一切」，拖頂達瓦這樣設想。遊客中心還設置農產品銷售展位，遊客可以購買村民從南姐洛採摘的蔬菜、藥材，當然還有如今每個景區都必不可缺的文創產品店。此外，在二、三期的規畫中，三號湖附近將不再只有廁所和醫療站，咖啡和瑜伽館也會出現在這裡。

魯茸只瑪說，未來，景區會根據市場走向引入更多業態，「比如43道拐，如果有遊客走起來費力，我們可以發展低空經濟，把遊客直接帶到3號湖，還可以開展空中遊覽項目」。景區還會打造親子遊、研學項目和精品小團，迎接更加分眾的客群。

中國旅遊協會生態旅遊分會秘書長王蕾有與南姐洛類似的運營經驗。2017年，三江源國家公園黃河源園區扎陵湖、鄂陵湖和牛頭碑線路被「禁止旅遊開發」，2020年，經三江源國家公園管理局授權後，王蕾創辦的瑪多雲享自然文旅有限公司開展了特許經營試點項目，在該線路上開展國家公園生態體驗活動。

她表示，當時他們調度當地社區參與，建立牧民司機的用車制度與工作培訓，讓當地牧民能開車的開車、能做餐飲的做餐飲，幫助當地啟動了商業模式。王蕾認為，在市場閉環跑通之前，當地和開發方應降低預期，「最低的預期是，讓當地社區有錢掙、有崗位。在我看來，生態旅遊最大的價值就在於給當地創造了新場景和新崗位」。

「不亂建」就不會出大錯

作為遊客，李巍理解南姐洛的這些設計，畢竟徒步群體在旅遊市場中只占一小部分。自然景觀要想成為成熟景區，一般要兼容大多數遊客的需求。以新疆賽里木湖為例，景區正是通過降低體能門檻，將吃住行等配套設施發展至小鎮規模，才足以承接龐大的客流量。「旅遊是來享受的，大多數普通遊客不是喜歡徒步，而是喜歡更方便地看到美景」，李巍說。

但作為風光攝影師、資深徒步者，李巍認為，徒步需求與景區商業開發之間存在著矛盾，南姐洛已經不如之前「野」了。他更願意「去走未開發的邊緣野路」。

「是打造純粹的徒步路線還是吸引更多類型的客群，並無對錯之分，更多因當地發展目標和理念而異」，鄧武功認為，選擇哪種開發道路跟開發方的認識有關係，也跟收益有關係。畢竟，景區的前期投入和管理成本高，如果預計收益過少，可能就沒有動力開發。

在他看來，在一個景區的發展方向還不好判斷時，只要「不亂建」，就不會出太大的錯。「最重要的是卡住規畫這條底線，慢慢在發展過程中選擇方向」。

遊客王灣猜測，受眾群體的關注點將產生分化：偏愛自然風景的徒步群體，會擔心商業化帶來的體驗折損，而普通遊客主要擔心票價太貴。

此前，「南姐洛景區門票及服務價格表」在網路上傳播，門票、景區交通的套餐價格高達400元，引發爭議。

「南姐洛的風景顯然沒有達到無可替代的級別，雲南類似的徒步資源太豐富了」，王灣覺得同在德欽縣、同樣走向成熟景區模式的雨崩更具性價比：雨崩門票僅需55元，路途補給相對成熟，遊客可自由選擇是否花額外費用乘坐交通工具。

拖頂達瓦回應，南姐洛景區的價格表還在制定中。他們要求，最常規的套餐價格要與南姐洛曾是「野生景區」時徒步客的上山成本持平。

在他看來，南姐洛此前的火爆，已經驗證了市場基礎的雄厚，如今又處於生態徒步的爆點上，只要重新開放，「三五年之內不用擔心沒有遊客」。但他也偶爾會有擔憂，「我需要這種氛圍，讓大家（在網上）吵著、期待著，保持南姐洛的熱度。我害怕的不是不能把南姐洛規範得多好，而是有一天它規範好了，人卻沒了」。

2026年5月下旬，南姐洛3號湖營地，一處由木桿製成的簡易方向導覽路標。（取材自中國新聞周刊）

上左圖、下左圖：災後治理中的43道拐。上右圖、下右圖：災後治理後的43道拐。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

盤活後的南姐洛遊客服務中心現狀。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

同時匯集了湖泊、瀑布、絕壁景觀的5號湖，是南姐洛高山徒步路線上遊客打卡最為集中的景點，周圍也是植被受踩踏最為嚴重的區域。（取材自中國新聞周刊）

南姐洛。（取材自雲南日報）

南姐洛遊客服務中心原狀（原閒置牲畜交易市場）。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

左上圖：站在遊客中心，能看到遠處山石上印刻的「南極洛」字樣。左下圖：如今遊客需要在43道拐處開啟徒步之旅。右圖：在43道拐結尾處，一塊木牌標記著南姐洛的地理位置。。（取材自中國新聞周刊）

從高處俯瞰位於3號湖邊的遊客集散地。（取材自中國新聞周刊）

2024年7月，南姐洛5號湖周邊的植被。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

2026年5月下旬，南姐洛2號湖及周邊坡地和植被。（取材自中國新聞周刊）

上左圖：修復前的5號湖瀑布區域 上右圖：修復後的5號湖瀑布區域。中左圖：規範前的徒步路線 中右圖：規範後的徒步路線。下左圖：修復前的5號湖周邊被踩踏區域，下右圖：修復後的5號湖周邊被踩踏區域。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

許多遊客帶著冰爪上山，對植被的破壞性比盛夏時更大。（取材自中國新聞周刊）