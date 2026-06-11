介紹媳婦獎勵1000元 村支書「脫單懸賞」為光棍徵婚

黃耀祥拍攝的脫單懸賞視頻。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南村支書黃耀祥拍脫單懸賞影片，獎勵介紹媳婦一千元。

河南村支書黃耀祥拍脫單懸賞影片，獎勵介紹媳婦一千元。 重點二： 多地村幹部紛紛花式催婚，反映農村大齡男青年婚配困境。

多地村幹部紛紛花式催婚，反映農村大齡男青年婚配困境。 重點三：專家指出問題根源含性別比失衡、彩禮高與擇偶觀念變化。

直播賣菜的村支書們，在協助所在農村推銷農產品之際，如今又肩負著拍視頻促進當地大齡未青年完婚的使命；他們認為，農村婚育問題確實非他們幾日能解，但「被人看到，是第一步」。

今年4月，河南 駐馬店一位村支書黃耀祥發布「脫單懸賞1000元（人民幣，下同）」視頻，替村裡男青年公開徵婚，希望解決當地大齡男青年的婚戀問題，兩個月來已有幾十位女孩主動聯繫，部分與村裡青年建立聯繫，讓黃耀祥很開心。

近年，河南、陝西、湖北、廣東等地都有村幹部「花式催婚」，獎勵介紹人600元至2000元不等金額，成了網路熱點。而在他們操碎了心的背後，是一個現實且嚴峻的問題：農村男性婚配難已經愈來愈普遍。

單身女孩少 都外嫁了

據「極晝story」微信 公眾號報導， 黃耀祥所在的大趙村有4130人，其中30歲以上未婚的有100多人，以男性為主。由於多數年輕人常年在外務工，接觸異性機會較少，導致婚姻問題遲遲未能解決。村支書黃耀祥近來有點發愁，就愁這群30歲青年的婚戀問題。

為了解決這一大難題，一個多月前，黃耀祥決定替他們公開徵婚。4月15日，他正式在短視頻平台發布一份「脫單懸賞」，「誰能為我村未婚男青年說個媳婦，獎勵現金1000元」。視頻拍攝和剪輯手法很簡單，只有「脫單懸賞」和1000元等重點信息專門標粗標紅，以示強調。

評論區很熱鬧。有擔憂，「都30多了還沒找到媳婦估計都是不好找的，這1000元不好掙」。更多的還是各類個人徵婚信息：「90年36單身蹲一個附近的」，「互關一下，可以了解一下，無負擔，車房都有」，「俺哥中不？人老實，89年未婚未育，之前一直國外上班耽誤了」。

還有外地姑娘留言。下面的回覆裡，一位自述93年出生，留下數條評論、脫單意願強烈的男嘉賓提出最關心的問題是，「可以嫁到這邊不？」

黃耀祥鬧不懂，村裡小伙人都不錯，老實，也願意幹活，20多歲的都蠻好找對象，「主要就是那一批30多的，不知道他們是咋回事」。黃耀祥猜測，「可能因為他們在外面工作打拚，接觸異性的機會少，就那一批是俺比較發愁的」。村委希望通過發布這種方式能夠幫助他們早日找到另一半，「村裡就想幫幫他們」，他說。

之前他下村走訪，摸排的數據不太樂觀。大趙村有18個村民小組，「每個小組少的有兩三個30歲以上的未婚單身青年，其中一個小組多達十幾個人，有的三十七、八了還沒對象」；至於為什麼脫單懸賞只提男青年，「主要我們村基本沒有大齡（單身）女青年，很多都外嫁了」。

黃耀祥說，有父母愁得直掉眼淚，頭髮都白了，拉著他的手求：「書記，你幫幫俺兒子，給介紹個對象」。黃耀祥也犯難，「之前我去走訪的時候，那些村民就求，我私底下也給他們介紹了，成了幾對，但我個人能力是有限的」。

靈感來自直播賣菜

沒辦法，回來他就叫上幹部們一塊開會，專門研究怎麼解決村裡大齡青年結婚難的問題，黃耀祥指出了現實的嚴重性，「我們4000多人就有100多個大齡青年，這個數量不少了」。問題也不只村支書在煩惱，黃耀祥說，不久前，縣委縣政府就對幾個村的幹部強調，「大齡青年單身問題，也是一個需要重視和解決的民生問題，我們也是響應政策」。

想來想去，黃耀祥決定發出脫單懸賞。黃耀祥所在的河南駐馬店大趙村，是一個典型的中國村莊，村裡產業以農業為主，遍布蔬菜大棚，留下的大多是老人，「很多六、七十歲的老人半夜12點就要去菜市場趕集，很辛苦。我就想通過網絡的力量，幫他們在家門口就把菜賣出去」。

和直播賣菜一樣，黃耀祥想，村裡的大齡青年也可以通過互聯網推銷一下，「通過網路給他們宣傳一下，全國的觀眾都可以看到，說不定誰跟誰就看對眼了是吧？」

意料之外的，那個不到一分鐘的脫單懸賞視頻火了，本地的電視台、自媒體都趕來採訪。後台每天至少有幾十條徵婚私信擠進來，大部分是男性發來的，「都是普通人，有些回來農村創業，或者自己開小店」。

也有一部分女性發來徵婚信息，黃耀祥在接受本地電視台採訪時提到，「現在都說女孩物質，實際上通過她們給我的私信，我感覺不存在，都是說找一個踏實能幹的，老實本分的，還沒有一個提我要多少彩禮。但是如果她嫁到這兒」，黃耀祥笑呵呵地補充，「該給人家多少，還得給人家多少」。

黃耀祥不是第一個發布「脫單懸賞」的村支書。近幾年時間裡，陝西、湖北、廣東等地都有村莊發布脫單懸賞，試圖推動解決村裡大齡青年的婚戀問題。

獎勵紅娘成風潮

2024年1月，廣東不同地市的三個村莊接連發布「關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法」，寫明「因我村男性未婚青年人數逐年增多，凡給我村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵」。

一位村支書在發布脫單懸賞後，和一家跨國婚介公司合拍視頻，介紹一位哈薩克族姑娘與中國小伙的婚姻生活。視頻結尾，支書發出祝願，希望姑娘能讓她的更多姐妹嫁到中國來。

河南新密某村的村支書在視頻裡鼓勵大齡單身青年們多相親，同時皺著眉頭強調問題的嚴重性，「假如再過20多年，這一代人都60歲了，如果他們還沒有找到另一半，就成我們的五保戶了。我們國家就要集中供養，下撥資金給他們養起來。這個群體這麼大，會給社會造成非常非常大的負擔，這是個大問題」。

河南中部某地一位村支書說，掌握村裡大齡青年的婚戀情況是他的日常工作之一，摸排時間不固定，但村幹部心裡得有數，「有時候我們也得當紅娘幫忙介紹一下」。有些村子會組織由政府牽頭的婚介服務，舉辦大型相親聯誼活動。還有村子設立紅白理事會，將反對天價聘禮、彩禮上限寫進村規民約，破解村裡的婚戀問題。

今年2月19日，農曆大年初三，湖南衡陽市一鎮辦了一場鄉村新春相親聯誼活動，八對男女牽手成功。其中，00後福音村村支部女書記萬曉鳳，和同村男青年鄒先生一見鍾情。鄒先生表示，能夠通過這樣的活動找到心中的伴侶，他非常喜悅。

其中也不乏一些有爭議的倡導。2021年，湖南湘陰縣政府在官網稱，「農村大齡未婚男性的婚姻問題正在逐步由個人問題轉化為社會問題」，文章裡明確鼓勵，「女青年留在家鄉」，「努力降低農村男女青年失調的比例」；隨後，一位學者根據縣政府的倡議，發表評論文章「『暖大齡男被窩工程』很有必要」，一時批評與質疑不斷。

性別比失衡 大齡婚戀難題不易解

農村大齡青年婚戀難題像田裡的雜草，清完一波，時不時又冒出一茬。2024年年初，這個話題就曾引起過一波討論，起因是華中師範大學中國農村研究院發布的「農村大齡男青年婚配狀況」調查報告，全中國119個村莊中，有51個村的村幹部反映存在婚配問題，「超過四成村莊存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題」的結論衝上熱搜。

多位研究方向為農村社會學、農村問題的學者都曾經提到一個關鍵時間點——2010年，農村男性婚配難已經成為一個普遍問題。西北農林科技大學人文社會發展學院教授李永萍解讀，光棍問題一大成因是性別比結構失衡，80後、90後是性別比失衡比較嚴重的兩個世代。2010年前後，恰好是80後、90後到了適婚年齡的時間點。

2024年發布「脫單懸賞」的廣東茂名青福村，總人口大約為1萬多人，其中30到45歲的未婚男性有500多人，而30歲左右適齡青年的男女比例為3：1。這是一個很難撼動的問題。

為了把握「脫單懸賞」帶來的熱度，今年五一假期，趁著青年們放假回鄉，黃耀祥決定在村裡的文化廣場，舉辦一場單身青年相親交友大會，約有300多人報名，很多是父母領著過來的，還有女嘉賓專門從外地趕來，但所有報名的人裡，「肯定男生多，女生少一點」。

黃耀祥還給一位回村建蔬菜大棚的30歲青年拍了徵婚視頻，命名為「1號男嘉賓」。「這孩老實本分，吃苦耐勞，天天都擱大棚裡勤勤懇懇，光知道種菜掙錢，唯獨給自己的終身大事耽誤了」，他說，視頻發出來反響很熱烈，「私信都爆了，很多姑娘找我們這個1號男嘉賓」。

不過，評論區也有人指責黃耀祥不務正業，覺得支部書記的任務主要是帶領村民致富。他有點委屈，覺得自己被誤解了，「這是國家也在關心的問題」。黃光祥計畫好了，過段時間再拉兩個微信群，讓符合條件的單身男女進群交流匹配。願意出鏡的再多拍幾個視頻，「推出我們的2號男嘉賓，3號男嘉賓，女生那邊也可以陸續安排1號女嘉賓，2號女嘉賓。以後我們還可以搞個集體婚禮」。

脫單懸賞在大齡青年婚戀問題上能起到多大作用？長期關注農村問題的教授李永萍表示，「涉及到一些習俗、文化的東西，政策層面可以做一些努力，比如婚俗改革，抵制高彩禮等」；但婚姻、家庭層面的問題很難通過政策去根本性解決，「因為性別比失衡是客觀存在的，現實中確實多出很多男性」。

河南另一位村支書無奈理解婚姻不是光靠努力就能解決的，「人家沒看上，你也不能強制對吧」，但他還是得盡力做好宣傳。

新京報引述西安交通大學公共政策與管理學院教授靳小怡認為，「獎勵紅娘的做法只能作為村民自治組織的行為，不能上升到公共政策層面，作為政府的治理行為。如果未能正確處理，有可能誘發騙婚、和『外來媳婦』的社會融合問題」。

靳小怡認為，造成農村大齡未婚男性結婚難的原因是複雜的，除了出生性別比問題，就是日益高企的彩禮、農村「男高女低」的傳統擇偶模式以及女性結婚意願下降等難題。要緩解農村大齡男青年婚戀難的問題，需要通過立法，營造性別平等的社會環境，並為婚姻減負。

圖為一場脫單活動上的篝火圈舞環節。（中新社）

廣西「愛在南寧」脫單音樂會活動現場。（新華社）

參加脫單活動的中外青年。（新華社）

覓得一段良緣，是許多大齡男女的願望。（中新社）

某村莊村口牆上的「零彩禮」宣傳畫。（取材自新京報）

湖南衡陽市福音村村支部書記萬曉鳳在相親活動中，和同村男青年鄒先生一見鍾情。圖為兩人在活動上坐著共撐一把傘。（取材自微博）

「王婆說媒」活動近年爆火，是一場流量的狂歡，也反映了部分青年對婚姻的焦慮。（中新社）

為疏解農村男青年的婚戀難題，中國多地陸續祭出「紅娘獎」。圖為湖南漢式集體結婚大典。（中新社）

圖為在鄉間農忙的農民。（新華社）

農村相親聯誼活動現場有不少人報名登記。（取材自微博）

村支書黃耀祥在的大趙村。（取材自微博）