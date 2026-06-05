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鐵路+文旅+康養 移動享老「綠皮火車」商機30兆

中國新聞組／整理
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「新老人」是銀髮專列的市場主力。（新華社）
「新老人」是銀髮專列的市場主力。（新華社）

退休後怎樣追尋詩和遠方？世界那麼大，老年人也想去看看。當綠皮火車變成「移動養老驛站」，中國老人正在書寫屬於自己的旅行新篇，也肩負著提振經濟的國民使命。一場正在鐵軌上發生的「慢生意」已然起步。

近兩年多來，已有多列銀髮旅遊列車從全國各地發車，中國鐵路將設備傳統又克難的綠皮火車，打造成提供24小時旅遊管家、免費旅拍、專業醫護等隨車服務的旅遊專列，滿足銀髮族「舒適、安全、便捷」的出行需求。不僅是交通工具的升級，是一把撬動3億新老人「第三人生」的鑰匙，看中的還有中國銀髮經濟可望突破30萬億（兆，人民幣，下同）元市場規模的這筆好生意。

據60消費財經微信公眾號報導，退休那天，很多人才第一次意識到：自己終於有了足夠多的時間。不再被鬧鐘綁架，不再為KPI焦慮，唯一奢侈的，是可以把一整天都浪費在一列慢悠悠的火車上。而中國鐵路，恰好正在為這群人悄悄改造車廂——加寬衛生間、裝上緊急呼叫、配隨隊醫師，甚至把理療床搬進臥鋪。

適老化服務 24小時管家

2026年春季以來，哈爾濱、瀋陽、濟南等局開行多趟跨省專列，如哈爾濱至川湘鄂豫、太原至東北避暑線，單列載客量達400到800人；跨國線路有國鐵濟南局開行雲貴川+寮國老撾專列、成都局計畫開行萬象跨境線等。

據中國新聞網引述國鐵蘭州局銀川客運段廣州車隊列車長馬東表示，「在銀髮旅遊列車上，我們增配了暖心服務箱、鋪位安全防護網、標籤打印機等物品。另外還增配了老花鏡、充電寶、充電線、血壓儀、針線包等，方便老年旅客」。趟銀髮旅遊列車並推出12項適老化服務措施，提供24小時旅遊管家，價格採用「一價全包」形式，涵蓋交通、住宿、餐飲、景點門票及導遊服務等費用。

專列提供的服務還包括：無障礙通道、緊急呼叫系統、適老臥鋪，部分車廂訂製文化主題裝飾、車站開闢銀髮通道、優先安檢，全程一對一引導；列車提供養生餐食、行李免搬服務，實現「臥鋪一鋪到底」。採用「夜行日遊、車隨人走」模式，單日行程不超過200公里，減少奔波，部分線路聯合醫療等機構開展健康講座、詩詞朗誦會、攝影及民族舞蹈互動等課程。

先看幾組數據。據60消費財經微信公眾號報導，2025年，國家鐵路完成旅客發送量42.55億人、同比增長4.2%，全國鐵路高峰日發送旅客達2313.2萬人，再創歷史新高；開行旅遊列車2485列、同比增長33.6%。2026年以來熱度不減，全國鐵路累計發送旅客11.33億人次、同比增長5.5%，一季度即開行旅遊列車627列。國鐵集團已明確，2026年全年計畫開行旅遊列車2500列以上。

而在銀髮專列相關的統計數字上，2025年3月，全國銀髮專列開行量環比增長40%，其中70%班次選在工作日或旅遊淡季發車。這說明不是節假日限時狂歡，而是一種常態化、錯峰化的服務——旺季車廂留給趕時間的上班族，淡季空著的車廂，正好交給時間自由的老人們。

60歲以上近八成

列車開起來了，乘客是誰？據新華網及多家權威媒體報導，目前全國銀髮旅遊專列中，60歲及以上銀髮旅客占比高達76.5%；整體旅遊列車市場老年遊客占比仍接近八成，且多條熱門線路頻現一票難求的盛況。

但問題來了：中國60歲以上人口已超3億，為什麼一年只開1000多列？300萬趟次的乘車規模與3億多銀髮的人口基數相比，仍有巨大的成長空間。報導認為，反過來想，這不是需求不夠，是供給遠遠沒跟上。這個反差本身，就是最大的商業信號。

為什麼銀髮旅遊列車突然火了？表面上看，是政策推了一把，企業跟上了，媒體也炒熱了。但水面下，是一場正在悄悄發生的、代際之間的消費觀念革命。

首先是「養老」變成了「享老」。據「銀髮經濟藍皮書——中國銀髮經濟發展報告（2025）」，銀髮經濟的價值重心正在從「物」向「服務」和「體驗」轉移。2025年上半年，老年旅遊服務銷售收入同比增速達26.2%，老年文化娛樂活動增速達20.7%，雙雙高於傳統產業。2025年全年，中國銀髮經濟產業規模已達9萬億元。預計到2028年，僅銀髮旅遊市場就將達到約2.7萬億元。到2035年，整個銀髮經濟規模有望突破30萬億元，占GDP的10%左右。

這也意味著，老年人不再只是財政的負擔，而是中國經濟的又一根支柱。而旅遊，正是這根柱子上最活躍的那塊磚。

其次，也是更關鍵的——身體健康、經濟獨立、觀念開放的「新老人」來了。截至2025年末，全國60歲及以上人口達3.2338億，占總人口的23%，其中60到70歲的「新老人」最值得關注。

慢旅 賣一種情感體驗

中國旅遊研究院預測，到2025年底，低齡健康老年遊客突破1億人，60到70歲「新老人」年均出遊三次以上的比例達17.6%。當被問「為什麼選旅遊列車」時，他們通常不會說「便宜」，而是說「舒服」。

中國旅遊研究院院長戴斌對此有一個精準的概括：「這既契合老年人『慢旅』和『漫遊』的實際需求，又慰藉了他們在高鐵時代依舊保有的對綠皮火車的深厚情感」。

其實，銀髮旅遊列車賣的不是「交通+住宿」的套餐，而是一種情感體驗，一種文化歸屬。那種「哐當哐當」的節奏感，那種可以把車窗打開、讓風吹進來的慢悠悠，對很多人來說，是青春的迴響，是鄉愁的落腳處。

但供給端能不能接住這波流量，才是真問題。銀髮群體對旅遊列車的核心訴求，可以用兩個詞概括：怕、盼。怕累、怕倒、怕生病、怕被騙；盼省心、盼安全、盼有伴、盼有質量。

銀髮旅遊列車的設計邏輯，正是圍繞這兩個詞展開。在適老化設施方面，「悠享龍江·銀旅號」算是一個標竿：車上裝了緊急呼叫裝置、理療床、AI健康篩查儀，還有醫療功能服務區，醫護人員全程跟車。扶手的角度、衛生間的寬度、床鋪的高度等等，每一個細節都在回應「怕摔」的焦慮。

在服務模式上，「車隨人走、夜行晝遊、遊景停車」已經成了經典配置。國鐵瀋陽局開往昆明的「候鳥夕陽」專列，採用「適老化服務+慢節奏深度遊」，串聯昆明、大理、麗江。老年人不用頻繁換車、搬行李，全程「一線多景、人隨車行」。

一價全包 慢節奏深度遊

在商業模式方面，「一價全包」成為主流。新疆文旅數據顯示，專列遊客人均消費6800元，較普通團高出45%。2025年上半年，通過旅遊列車帶動的沿線酒店、餐飲消費同比增長37%。

但現實裡還有三個繞不過去的痛點。川觀智庫報導指出，當前銀髮旅遊產品同質化嚴重，而老年群體需求日益分化——養生、攝影、懷舊、跨境，「一條龍走馬觀花」很難滿足分眾需求；與此同時，適老化標準也普遍缺失，普通列車的適老化改造明顯不足，硬臥上鋪對老年人極不友好，輪椅通道、拐角設計等細節缺少統一標準；更關鍵的是，專業人才嚴重短缺，既要懂旅遊服務，又要懂老年護理，這種複合型人才的培養遠遠滯後於市場需求。

不過，2026年初，商務部、文旅部、國鐵集團等九個單位聯合印發「關於增開銀髮旅遊列車促進服務消費發展的行動計畫」，明確到2027年構建覆蓋全國的銀髮旅遊列車產品體系，開行數量較2024年實現較大幅度增長。適老化改造被納入設備更新支持範圍，鼓勵社會資本參與，實行市場化自主定價。

打造新「第三人生」模式

銀髮旅遊列車，到底能撬動多大的產業生態？答案藏在三個層面。

首先，它會催生一個「鐵路+文旅+康養」的跨界融合生態。一趟列車串聯的不僅是景點，而是一整套消費鏈條——列車上的餐飲娛樂（老字號、非遺、地方特產）、沿途景區門票和接駁、目的地住宿購物、返程後的口碑傳播。2024年旅遊列車運送超100萬人次，當這個數字翻幾倍後，沿線文旅業態的激活效應將是巨大的。

其次是它會倒逼一套「適老化」標準體系的建立。專家黃石松觀察到：「還有很多『看不見』的部分需要精細化處理，例如車廂內怎麼落座、輪椅如何通過拐角處」，「行動計畫」明確提出研究制定銀髮旅遊列車適老化改造相關標準，推動車站適老化改造。銀髮旅遊列車正在成為中國適老化標準升級的重要試驗場。

最讓人心動的，還有它正在塑造一種全新的「第三人生」模式。

「第三人生」是國際上對退休後生活階段的定義：不是被動「養老」，而是主動「享老」。銀髮旅遊列車為3億多人提供了一種全新生活方式：不用買房、不用養車、不用操心行程，一張票走遍大江南北。有人稱之為「鐵軌上的旅居養老」——白天深度遊，晚上安穩睡，幾天換一個地方，行李永遠不用搬。

戴斌說：「一個好的旅遊列車，到了旅遊目的地，客流下去了，物流上來了，這就給當地的消費、就業注入全新的活力」。

銀髮旅遊列車的爆發，背後其實是中國人口結構轉型的大邏輯。當3億多老年人從「被贍養者」變成「消費者」和「體驗者」，所有與他們相關的產業，都將被重新定義。而旅遊列車，恰好站在了這個重構的最前沿。

當然，前景光明不代表前路坦途。同質化、標準缺失、人才短缺，這些問題解決的速度，將決定這個萬億級市場最終能走多遠。

但至少有一點是確定的：愈來愈多老年人開始追問「世界那麼大，我也想去看看」，銀髮旅遊列車這趟「慢火車」，正隨之以不緊不慢的節奏，駛向中國經濟的下一片藍海。

而中國銀髮旅遊市場相中的還不只是國內。中國新聞網引述中國旅行社協會訂製旅行分會副會長劉建斌分析稱，銀髮旅遊列車尚處於起步階段，不過它的出現體現了旅遊消費的升級趨勢，表明人們願意花錢享受更優質的服務，如果運營得當，未來還會吸引更多境外遊客，前來體驗中國豐富多樣的旅遊資源。

「悠享龍江·銀旅號」智慧健康屋。（取材自微博）
「悠享龍江·銀旅號」智慧健康屋。（取材自微博）

「悠享龍江·銀旅號」列車為旅客打造移動「照相館」，車上提供旅拍服飾，圖為遊客正在...
「悠享龍江·銀旅號」列車為旅客打造移動「照相館」，車上提供旅拍服飾，圖為遊客正在挑選衣服。（新華社）

銀髮旅客出發前從列車上向月台工作人員揮手。（取材自微博）
銀髮旅客出發前從列車上向月台工作人員揮手。（取材自微博）

銀髮遊客結伴而行。（中新社）
銀髮遊客結伴而行。（中新社）

銀髮專列提供助旅客進站乘車服務。（中新社）
銀髮專列提供助旅客進站乘車服務。（中新社）

在「悠享龍江·銀旅號」旅遊列車上，鄂倫春族演員在表演。（新華社）
在「悠享龍江·銀旅號」旅遊列車上，鄂倫春族演員在表演。（新華社）

銀髮旅遊專列「南方列車·瀟湘號」上提供的特色餐飲。 （中新社）
銀髮旅遊專列「南方列車·瀟湘號」上提供的特色餐飲。 （中新社）

圖為銀髮專列餐車。 （中新社）
圖為銀髮專列餐車。 （中新社）

「悠享龍江·銀旅號」列車軟臥車廂。（取材自微博）
「悠享龍江·銀旅號」列車軟臥車廂。（取材自微博）

兩位銀髮遊客在「悠享龍江·銀旅號」上看書。（取材自微博）
兩位銀髮遊客在「悠享龍江·銀旅號」上看書。（取材自微博）

一名旅客在車廂裡用手機自拍。（中新社）
一名旅客在車廂裡用手機自拍。（中新社）

銀髰專列看中的除了老年遊客，還有他們的家人。圖為銀髮乘雨各帶孫子一同乘車。（新華...
銀髰專列看中的除了老年遊客，還有他們的家人。圖為銀髮乘雨各帶孫子一同乘車。（新華社）

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