雨口奪糧 3萬農機奔赴襄陽 跟老天搶陽光

湖北省孝感市孝南區小麥收割現場。（新華社）

前言：有網友形容，這場3萬農機跨省馳援襄陽「雨口奪糧」大戰，是中國式的「諾曼第登陸」，「登陸點」是田野，「敵人」是烏雲。這場戰役，打的從來不只是麥子，而是端牢14億人飯碗的底氣。

你的麥子熟了，整個中國替你收。目前全國夏糧已經進入收穫期，近期持續陰雨，給麥收區帶來「爛場雨」大考。作為湖北省最大小麥主產區，襄陽全市536萬畝小麥亟待收割。襄陽啟動跨區作業聯動機制，面向全國徵集跨區作業農機手，來自河南 、山東、江蘇、青海等多地的農機手緊急馳援，超3萬台收割機匯聚江漢沃野「雨口奪糧」，是襄陽最嘹亮的衝鋒號。

綜合大公報、長江雲新聞報導，襄陽位於中國中部，是中國重要小麥主產區之一，常年種植面積超過500萬畝。每年夏收時節，這裡也是大批農機手由南向北跨區機收小麥的「第一站」，全國各地的農機手往往先在這裡集結，再一路向北，追逐豐收。

但今年，這個「第一站」的節奏尤為緊張。5月20日以來，當地氣象預警接連拉響，持續陰雨天氣打亂了原本的夏收計畫，襄陽有的縣市面臨兩輪強降雨，中間留給搶收麥子的窗口期壓縮至不足三天。襄陽全市536萬畝小麥集中成熟，若長期滯留田間，將加劇發芽、霉變、倒伏風險。襄陽市氣象部門通過「襄陽三農」等平台，把預報預警信息和搶收指導建議推送到農戶手機上。

逾4200台收割機 跨區馳援

但要在短短兩三天內完成小麥搶收任務，當地2.7萬台收割機全部上陣，面對536萬畝麥田的龐大體量仍有缺口。慢一天，小麥從金黃變黴黑；慢兩天，農民一年血汗爛泥裡，老天爺出的這道難題，本地收割機根本接不住。

「就算只有一兩天的窗口期，也要把麥子搶回來！」這句話所帶來的緊迫感，瀰漫在襄陽每塊麥田的角落。襄陽市農業農村、氣象、緊急等部門直接把「辦公桌」搬到了地頭，預警訊息第一時間到村組，搶收預案第一時間到地塊。宜城市針對68萬畝小麥提前摸排地塊、檢修烘乾設備；棗陽市細化分片收割方案；谷城、襄州、高新區等地全員下沉，把每一秒晴好、每一分農機力量都死死摁在搶收一線。

與此同時，襄陽立即啟動跨區作業聯動機制。得知襄陽急需支援後，來自河南、山東、江蘇、青海等地的4200餘台收割機，日夜兼程向襄陽集結。加上襄陽本地2.7萬台收割機同步投入作業，田間地頭24小時機器轟鳴。

「數千台收割機馳援襄陽搶收」的視頻很快引發網路關注。視頻中，大批收割機沿高速公路車隊式前行，跨越多個省份奔赴湖北，看來浩浩蕩蕩。

來自各地馳援的農耕機。（取材自微博）

「今年因雨水多、小麥倒伏面積大，收割難度增加，我們每天幹到夜裡十一二點甚至凌晨一兩點。」來自青海的「00後」農機手馬彥明和同為農機手的妻子馬雪梅從西寧驅車四天，趕赴襄陽黃龍鎮搶收成熟的小麥，收割十分辛苦，有當地農戶送來蒸魚，讓他們感到很溫暖。

不收費 高速路護航農機

農機手周峰則來自河南駐馬店，每天連續在降雨間隙作業，搶收倒伏嚴重的小麥。「最大的困難是麥子發芽、地塊不平，收割機容易陷泥堵塞」。

來自四川的農機手郭濤也是搶收隊伍的其中一員，揉了揉泛紅的雙眼，郭濤靠著駕駛座稍作休整。得知襄陽這邊天氣不好，缺收割機，郭濤和幾個老夥計連夜收拾工具就趕了過來，已經在襄陽宜城市小河鎮搶收了數百畝小麥，「只要不下雨，我們就能多幫幾家農戶收割完這季的小麥」。

湖北省十堰市鄖陽區譚家灣鎮黃畈村，農機手駕駛收割機收割麥子。（新華社）

「每一台收割機的到來，都是在為農戶搶時間。」襄陽市農業農村局副局長楊道華表示，為提高效率，各高速出入口設立了綠色通道，農機手和承運司機等相關人員的車輛可優先通行，並享受免費通行政策，交通、公安、農業部門還提前在各高速出入口搭建起服務驛站，開通綠色通道25個，實現「即到即檢、即檢即放」，不排隊、不收費、優先放行。

縣鄉政府同步協調派出所、加油站點，為跨區作業機手提供休息、飲食等生活保障服務，並為農機手免費提供氣象、作業導引、農機修理等各類服務。

據悉，當地分區摸清小麥成熟度、受災情況，明確搶收優先序，並提早組織清理溝渠，為農機下地搶收創造條件。農機實行「人停機不停」輪班作業模式，根據小麥成熟順序統籌調度。「我們還專門成立了農機配件維修、油料保障供應小分隊，24小時全程為農機手服務」，襄陽老河口市農業農村局種植業股股長陳志學表示。

AI顯身手 無人機幫照明

智慧農機在今年夏收中大顯身手。五年來，湖北累計安裝北斗終端超7.4萬台套，智能農機應用面積超4000萬畝次。搭載北斗導航的無人駕駛收割機和智能輔助駕駛系統在襄陽、鍾祥、宜昌等地廣泛應用，作業效率較傳統收割機提升10%以上。

在湖北省襄陽市黃龍鎮，電力部門工作人員使用繫留照明無人機照亮麥田，助力農機搶收。（新華社） 聯合收割機在湖北省襄陽市襄州區峪山鎮星火村搶收小麥。（新華社）

在隨州廣水市，5G無人機低空盤旋在麥田上空，麥田成熟度與倒伏區域盡收眼底。20台智能收割機按優先級分區作業，三天完成全部搶收任務。荊州沙市區依託湖北北斗農機智能平台，讓農機資源高效流向重災區域。農技人員優化收割參數、指導排澇散墒，同步謀畫水稻、玉米搶種。

當夜幕降臨，麥田裡依舊燈火通明，當地電力部門調來照明無人機，保障重點片區「白加黑」連軸搶收。這種「空中燈塔」，單機可以覆蓋半個足球場大小的麥地，保障搶收不間斷。

而除了照明無人機來助力，AI（人工智能）也在麥收期間上陣。據悉，自去年開始，中國不少跨區作業的農機手已用上了基於AI支持的農機跨區作業手機軟件，可分析處理各地小麥種植區域、時間、長勢、成熟度等數據，並基於相關歷史數據預測小麥最佳收穫時間，為機手跨區作業提供參考，提前合理規畫下一站作業軌跡和路線。

濕麥收割後 運別省烘乾

「經連日搶收，目前全市536.19萬畝小麥已收割九成以上，剩餘部分零散地塊將於近期全部收完。」截至5月28日，襄陽有關部門人員表示。

據農業農村部最新小麥機收進度，目前，西南麥區的雲南、重慶、貴州已基本收完，四川大規模機收基本結束。河南、安徽分別於5月28日、29日大規模開收，江蘇、山東、河北、山西等地預計6月初大規模開收。

而剛收割下來的麥子水分大，如果不及時處理，遇到連日陰雨就會發芽、霉變。

「大量小麥集中在三天時間收割，而且麥粒含水量很高，普遍在 30%到40%以上，目前最緊迫的難題是糧食集中烘乾。」 襄陽有關部門說，搶收只是 「上半場」，能不能烘乾入倉，才是決定這一季收成的 「下半場」。

襄陽市一家糧食烘乾廠正對小麥進行烘乾。（新華社） 在湖北襄陽老河口市薛集鎮上寨村，農戶趁著晴好天氣搶收成熟的小麥。（新華社） 在湖北省襄陽市保康縣馬橋鎮中坪村，農民趕好天氣整理收割的小麥。（新華社）

以前糧食乾燥靠太陽，如今當地已建起比較完備的乾燥系統。目前，襄陽共有烘乾站479處，糧食批次烘乾能力在5萬噸以上，可滿足正常年景下糧食烘乾需求。但由於今年小麥短時間集中搶收、降雨後搶收的小麥含水量大烘乾時間延長，儘管烘乾站全部滿負荷運轉，但仍難以完全承接每日新收割的潮麥。

據報導，針對短時集中收割帶來的烘乾能力不足難題，一是採取分段烘乾，先將大量搶收的潮麥烘乾到20%以下含水量，防止發生霉變，後期再分段烘乾或晾曬至含水量13%以下，達到入庫標準；二是如襄陽一樣快速啟動跨市跨省協作機制，聯動武漢和南陽等毗鄰城市，打通濕麥跨省調運、異地烘乾通道，緩解烘乾壓力。

糾紛插曲 無損麥田溫馨

夏收一線的「麥客」，是跨區作業「雨口奪糧」 的堅實力量。正值小麥搶收的關鍵窗口期，一場麥田糾紛近日也受到輿論關注。

據網路流傳視頻，河南一對年輕農機手李佳寧夫妻奔赴襄陽開展機收作業，事前與當地農戶約定400元（人民幣，下同，約59美元）收割費用，收割結束後，農戶卻以麥粒散落損耗為由，拒絕支付400元工錢，而是要求農機手賠付500元。在爭執中，農機手小夫妻急哭了，最終經現場調解，當地村幹部為農戶補貼200元，農機手完成剩餘收割工作。

農機手李佳寧夫妻表示，襄陽人民很熱情。（取材自極目新聞）

這一幕被發到網上後迅速引發熱議，「千里支援反被索賠，合理嗎？」，網友們為農機手小夫妻打抱不平，一時間「割四賠五」成為網絡熱梗，受到網友圍觀。隨著民警、村支書、鎮黨委書記先後介入，最終以農戶主動退錢道歉、鎮上追付收割款，農機手完成剩餘收割工作收場。農機手當場承諾：明年跨區作業，首站還選襄陽。

在事件被熱炒的同時，議論聲不斷，但更多熱情友善、互幫互助的暖心故事在麥區上演。據報導，襄陽多地派出所敞開警營大門，開放休息區、洗漱區，規劃專屬農機停放區，民輔警 24 小時值守巡查，守護農機與財物安全，還為麥客送上包含襄陽特色美食與生活用品的暖心禮包 ； 襄州區黃龍鎮則搭建「麥客之家」，免費提供專屬車位、24小時熱水淋浴、充電設施和臨時休息房，解決農機手休息難、洗漱難、補給難的問題。

如多數網友評論， 「割四賠五」 應該只是個案，當地民眾絕大多數是友善的。怕的不是有糾紛，而是沒有化解糾紛的機制和機構。各地有關部門公平公正，為合情合理合法者撐腰，做好服務工作，就能為跨區割麥者解除後顧之憂，為 「顆粒歸倉」 做貢獻。

中國收麥時間表 資料來源／大公報

麥收保障舉措（以襄陽為例） 資料來源／大公報