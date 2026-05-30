「阿嬤的情書」暴紅 華僑家書情深

中國華僑歷史博物館中的一張照片展現了「代筆寄批」的情景。（取材自新京報）

「給阿嬤的情書」最讓人念念不忘的，是承載了主人公無限情感的信件。在網路及社群媒體 蓬勃發展的今日，已鮮少有人動筆寫信，藏在時光褶皺裡的僑批，那一封封洇在紙上的中國人的情深，和等待回信的意長，照映著家書裡不只承載著華僑的骨肉親情，更是時代與文化的縮影。

據貓眼專業版數據，截至2026年5月24日中午，潮汕方言電影「給阿嬤的情書」口碑破圈勢不可擋，上映25天，這部成本僅1400萬元（人民幣，下同，約206萬美元）、全素人出演的電影，總票房已突破10億元，持續刷新中國電影中小成本現實題材電影的票房紀錄。影片中對華僑生活及華僑文化進行的生動刻畫和再現，以及多次提及的「唐山」、「僑批」、「番客」等詞語，讓人重溫那段以家書維繫的家國情懷，是一堂生動的全民華僑歷史課。

引爆潮汕文旅熱

綜合21世紀經濟報導、信息時報報導，「給阿嬤的情書」由汕頭潮陽人藍鴻春執導，是一部以「僑批」為敘事核心、幾乎全程使用潮汕方言講述「過番」故事的獨立電影，細膩還原了近代潮汕人「下南洋」的艱辛歷程，深深觸動觀眾的情感。

該片將鏡頭對準了潮汕僑批文化、騎樓老街與下南洋記憶，也直接轉化為城市裡的消費熱潮。在各大社交平台上，不少影迷自發安利取景地的遊玩體驗，汕頭、揭陽、潮州三地的取景地迅速成為頂流打卡點。

在網路上廣泛傳播的抬旗體驗視頻，取景地就在揭陽市登崗鎮西淇村，這座石板橋是劇中人物木生和淑柔一見鍾情的愛情見證；影片中的「暹南電影院」，取景於汕頭海平路77號的一棟百年騎樓；老年淑柔和南枝的相見，是在汕頭澄海東裡鎮起鳳陳公祠隔壁；南枝開的客棧和無米粿攤都取景於揭西棉湖解放路；電影中主角在泰國寺廟尋找線索的重頭戲，實際拍攝於潮州韓江大橋東側山麓的開元寺泰佛殿等，都可見大批遊客慕名來打卡。

僑批是這部電影中最重要的媒介。隨著電影的上映，許多觀眾也對僑批和僑批背後的歷史產生濃厚興趣，汕頭僑批文物館、廣州華僑博物館近期參觀人數均顯著增加。

一位影迷在旅遊平台上分享道：「剛剛看完『給阿嬤的情書』，整部影片都在講僑批的故事，走進梧林僑批館瞬間就共情了，一紙僑批，一封家書，藏著下南洋華僑的牽掛與鄉愁，山海相隔，紙短情長」。

重現下南洋移民生活

電影開頭，鄭木生告別妻子遠赴暹羅（泰國）的場景，是近代中國數百萬「下南洋」移民的真實縮影。據統計，從1840年鴉片戰爭到1949年新中國成立，中國約有1000萬人移居海外，其中70%以上前往東南亞，而潮汕人又占了東南亞華僑的近一半。這種大規模移民潮的根本原因是生存壓力。閩粵地區「人稠地狹，田園不足於耕」，加上近代戰亂不斷、自然災害頻發，許多百姓不得不背井離鄉，遠走南洋謀生。

中國華僑歷史博物館副館長寧一表示，這部電影對華僑及其家屬群體生活樣貌的再現，整體上是高度真實的，它用藝術的筆觸，精準捕捉到僑史中最核心、最動人的精神內核。電影中許多情節都能在中國華僑歷史博物館和廣東、福建等地的華僑專題博物館中找到原型。

「它沒有刻意渲染苦難，也沒有過度拔高人物，而是通過一封封泛黃的僑批，將觀眾帶回那個『一條浴布去過番』的年代，讓我們看到普通華僑在時代洪流中的掙扎、堅守與情義」，寧一說。

電影中兩位女性形象——潮汕留守妻子葉淑柔和泰國華人謝南枝，也符合歷史真實。在近代華僑移民史上，男性占絕大多數，女性移民極少，這就形成了獨特的「留守社會」和「兩頭家」現象。

許多華僑妻子一生都在等待丈夫歸來，她們被稱為「番客嬸」。這些「番客嬸」並不是被動的等待者，而是家庭的實際支柱。她們不僅要操持家務、撫養子女、贍養老人，還要從事農業生產、處理家族事務。在中國華僑歷史博物館展出的許多僑批中，都有丈夫對妻子在家鄉處理事務的建議和感謝。

「電影中的『代筆寄批』情節，在歷史中屢見不鮮。早期下南洋的華僑大多是文盲，他們只能請識字的同鄉代寫信件。現存的許多僑批上都有『代筆人某某』的落款。更令人動容的是，歷史上也有許多像謝南枝這樣的人，在同鄉不幸離世後，主動承擔起照顧其家人的責任，反映了海外華僑守望相助的傳統美德」，寧一補充道。

影片中常用「唐山」代指中國，這一叫法有何淵源？中國華僑歷史博物館副研究館員羅佩玲表示，海外華僑華人習慣自稱「唐人」，將聚居地稱為「唐人街」，將祖籍國稱為「唐山」。

唐朝時期國力鼎盛、海上貿易發達，在外影響力極強，海外普遍將中國人稱作唐人，將相關事物冠以「唐」字，如唐舶、唐貨、唐語。宋元明清各朝延續了這一稱呼。久而久之，「唐」逐漸脫離本義，成為華人族群、祖國故土的文化標識，「唐山」一詞就此誕生。它不僅是地理代稱，更承載著海外華人不忘本源的家國鄉愁。

「僑批」世界記憶遺產

貫穿影片始終的「僑批」，則是海外華僑寄往家鄉的信件與匯款合一的特殊郵傳載體，是連帶家書或簡單附言的匯款憑證。早期華僑出洋，為的是賣苦力賺錢，然後寄回家鄉，僑批便應運而生。在閩方言、梅縣客家話中，「批」即「信」，亦稱「番批」、「銀信」。僑批實物主要分布於廣東、福建等地，現存有數十萬份。

羅佩玲說，僑批在歷史中發揮了多面向的作用。僑批不但是僑胞與國內親人聯絡的紐帶，還是中國的外匯來源之一，對國內僑眷的生活和國家財政具有重要作用。在家庭層面，海外華僑通過僑批將務工積蓄寄回故鄉，幫助家人維持日常生活，穩固僑鄉傳統家庭結構，維繫宗族親情聯結。

在地方建設層面，源源不斷的資金流入，推動僑鄉社會民生與基建事業穩步發展。諸如廈門大學、暨南大學、汕頭大學等高校，均有華僑捐資興建。同時，僑資還廣泛用於改善城鄉基礎設施、促進地方工商業發展等領域。

在國家層面，僑批凝聚了海外華僑愛國力量，助力國家發展與民族振興，承載著深厚的家國情懷。戰亂年代，海外華人借助僑批隱密輸送捐款物資，支援國內革命、抗戰、救災等事業，為民族救亡運動提供重要經濟支撐；和平發展時期，大量僑資流入國內，補充國家經濟發展資金缺口，推動沿海僑鄉工商業崛起。

同時，僑批作為交流媒介，不僅能向國內傳遞海外先進思想、生產技術，還可以向海外傳播中華文化，強化海內外華人的民族認同感，在文化傳播、民族凝聚、國家經濟發展等方面都發揮不可替代的重要作用。

記者了解到，2013年，「僑批檔案——海外華僑銀信」正式入選聯合國教科文組織「世界記憶名錄」，成為廣東首項世界記憶遺產，國學大師饒宗頤先生稱之為「僑史敦煌」。

生動的華僑文化課 翻出塵封歷史

作為長期深耕華僑歷史研究的專家，寧一對這部電影讚嘆不已。他認為，「給阿嬤的情書」不僅是一部優秀的電影作品，更是一堂生動的全民華僑歷史課。它用最樸素的情感，打開了一扇通往百年僑史的大門，讓那段曾經被歲月塵封的歷史，重新走進大眾視野。

「這部電影最成功的地方，在於它找到了歷史與當代觀眾的情感共鳴點。電影將鏡頭對準兩位最普通的女性——一位是在潮汕老家守望一生的『番客嬸』，一位是在泰國異鄉默默堅守的華人女子。通過她們之間跨越山海、超越血緣的情義，折射出整個華僑群體的命運和精神」，寧一說。

更為巧妙的是，影片展現了大量生活化場景，人物間的互動和對話也很接地氣、有幽默感，讓觀眾彷彿穿越時空，親身感受到那個年代的悲歡離合。他表示，「這種『以小見大』的敘事方式，讓那段歷史變得可感、可知、可觸，也讓觀眾真正走進華僑先輩的內心世界」。

影片引發了國人對華僑歷史文化，以及其中蘊含的中華民族精神的重新認識。在社交媒體上，關於電影和華僑文化的討論非常熱烈，許多年輕人分享自己看完電影的感受，講述自己家裡的華僑故事。「僑批」、「下南洋」、「番客嬸」等這些原本讓人陌生的詞語，如今也成了網路熱詞。

「這種關注，對於華僑歷史文化的研究和傳播來說，是一個難得的機遇。長期以來，華僑歷史文化研究是一個相對小眾的學術領域，很多研究成果只在學界內部傳播，普通民眾知之甚少。而這部電影的成功，為我們搭建了一座連接學術研究和大眾傳播的橋梁。它讓更多人了解華僑歷史，也讓更多人對這段歷史產生濃厚興趣」，寧一說。

北京多處博館展覽

在北京，人們也能看到僑批。中國華僑歷史博物館館員趙艾表示，該館在基本陳列和臨時展覽中長期展示僑批。例如，基本陳列「華僑華人歷史文化展」中常設僑批板塊，其中介紹僑批、僑批局以及僑匯等相關內容，還展示海外真實代寫書信的照片。

在「萬裡同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展」中，有一批抗戰期間的僑批實物，它們見證了烽火歲月中海外僑胞的家國擔當。其中，一封1939年譚時道從暹羅（泰國）寄給妻子歐氏的僑批非常具有代表性，信中沒有華麗的辭藻，只有樸素的惦念和務實的擔當。

「這封僑批寄出時恰逢全面抗戰爆發兩周年，譚時道特意選用印有抗日標語的信紙，信紙的名稱為『勝利箋』。信中，譚時道以『歐氏賢內助』稱呼妻子，滿含夫妻溫情，既細心問詢家鄉近況（『現下鄉中各處平安否』）、牽掛故土安危，也如實訴說自己在海外的生活境況，同時隨信匯寄港銀一百元，以貼補家用。這封僑批是烽火歲月裡遠渡重洋的家書，承載著海外華僑對家鄉的惦念，也蘊含著僑胞共赴國難的家國情懷」，趙艾說。

「給阿嬤的情書」劇照。（取材自微博）

電影「給阿嬤的情書」近期引發熱潮。（取材自新華社微信公眾號）

深圳市民在「給阿嬤的情書」主題街區駐足留影。（新華社）

「給阿嬤的情書」帶火潮汕石板橋。(取材自微博)

在深圳舉行的第22屆文博會上，工作人員現場為觀眾寫的「僑批」。（新華社）

在位於北京的中國華僑歷史博物館內，僑批吸引觀眾。（中新社）

2026年5月21日，在深圳舉行的第22屆文博會上，汕頭展團專為熱映電影「給阿嬤的情書」打造電影主題積木打卡牆，讓觀眾沉浸式感受電影中的潮汕溫情。（新華社）

電影「給阿嬤的情書」跨越廣東汕頭、潮州、揭陽多地進行拍攝，吸引許多觀眾親身前往打卡同款風景和美食。（取材自廣州日報）

隨著電影熱映，深圳市中心一商場打造「給阿嬤的情書」主題街區，將「情書」從電影搬到街頭，吸引小朋友打卡。（新華社）

劇中的泰國潮州會館場景。（取材自微博）

「給阿嬤的情書」預告片。（取材自微博）

「余氏家族成員從加拿大、美國紐約和檀香山各埠賑濟祖國家鄉的捐款芳名一覽表」等展品在中國華僑歷史博物館展出。（取材自新京報）

泰國華僑譚時道使用「勝利箋」寫給妻子歐氏的僑批。（取材自新京報）

劇中的「暹南電影院」場景。（取材自微博）

圖為電影海報吸引觀眾。 （中新社）

眾多華僑靠一封封寫給家鄉的僑批維繫感情。（取材自新華網）

中國華僑歷史博物館展出了一封1935年秘魯利馬華僑謝世擴寄回給開平市七石村妻子胡雲積的銀信。（取材自新京報）