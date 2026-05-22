小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

小遠體驗人生中第一次跳傘。（取材自小紅書）

曹燦用自己的方式，對抗一種早已被默認的養育邏輯，讓她成功地「培養」出一個擁有百萬粉絲的小學生博主。在一次次將責任感嵌入日常的過程中，她希望孩子能更早地學會「承擔」這兩個字。

近日，帳號名稱「燦燦的遠」在社交平台發布視頻引發關注，主人翁是遼寧瀋陽一名小學生小遠，視頻內容是他的高能日常：熟練地切菜、顛勺，精確計算每一頓飯的成本，甚至琢磨著怎麼推銷「遛狗包月服務」，這種與同齡人明顯的反差感，讓他的視頻號已吸引全網超過600萬粉絲，網友們經由評論定義著「媽媽『偷懶』，而小遠承擔了大部分家務還掙外快」的全新母子關係。事實上，這位粉絲求同款能幹小孩哥的背後，全靠這位「擺爛媽」。

距離高考還有2605天，小學生小遠放學了。據新周刊報導，視頻中，小遠先打開手表給媽媽打電話，問她今天想吃什麼。得到「鐵鍋燉」的回覆後，他很快在腦海中列出所需要的食材清單：鯰魚、土豆、配菜等等，背著書包的他接著熟練地穿梭在人群裡，買菜、講價、找零。評論區有不少留言說道，「這樣的小孩哪裡可以領」、「要是我的小孩是這樣，我願意多生幾個」。

媽媽「偷懶」 男孩買菜遛狗

在鏡頭的另一端，小遠的媽媽曹燦往往坐在麻將桌前，或在沙發上享受兒子端來的飯菜。評論區充滿著對曹燦的質疑，「大家覺得我不幹活，可能他們覺得傳統意義上媽媽就是應該做飯，就是應該拖地、接孩子」，曹燦說。

在中文互聯網的傳統育兒敘事裡，人們習慣了看到母親作為一個全能的犧牲者出現。然而，在小遠的視頻評論區，媽媽在「偷懶」，而小遠在買菜、遛狗、掙外快。顯然，曹燦就是一個「離經叛道」的媽媽，她更希望和兒子小遠成為朋友，而不是一個時刻監督、包辦一切的家長，是這個家庭默認的相處方式。

「現在嬌生慣養的小孩兒太多，所以大家覺得小遠的視頻有種反差感。這正說明社會對生活技能教育的退化很嚴重。其實像我小時候會做的家務很多」，曹燦說，在很多網友眼中，小遠做飯、會做家務，是一種天賦型懂事，但「小遠做家務這個事兒，我是刻意培養的」。

5歲那年，小遠對廚房產生了興趣，於是主動請纓，曹燦教他從擇菜開始到備菜、炒料，有時抓著他的手一起翻炒；再後來，她慢慢鬆手，讓他自己完成。除了做飯，曹燦也讓小遠嘗試參與更多家中事務，她會讓小遠洗衣服，在一旁不斷鼓勵，說他洗得很乾淨，「實際上他洗得並不乾淨。等孩子睡著後，我會悄悄重洗一遍」。但對小遠來說，留下的是「我可以做好」的成就感。

不設框架 讓孩子做自己

「我覺得我對孩子是沒有什麼期待的」，曹燦說。在她看來，一旦家長說出希望孩子考上清華、北大之類的話語，就已經替孩子規畫好未來想要做的事，孩子便逃不過補課、刷題。曹燦沒有給小遠設太多框架，也不打算複製任何一種成功模板，「我不想讓他成為下一個誰，我只希望他成為他自己」。

比起成為誰，曹燦更在意的是小遠能不能對自己的選擇負責，是不是真心喜歡自己在做的事情。她沒有讓小遠進過任何補課班；在很多家長互相打聽、跟風報班時，她把時間還給孩子本身，「我們家就是玩，但不是那種完全漫無目的的玩，是閒下來就去做點你覺得有意義的事情」。因此，當小遠提出想拍視頻時，曹燦幾乎沒有猶豫，甚至親自幫小遠拍攝、剪輯視頻。

曹燦對小遠的教育觀，很大程度上來自她小時候對於「理想父母」的想像，「我現在的教育方法就是我小時候希望父母會有的樣子」。在曹燦的成長過程中，父母幾乎包辦了她的一切，這種「過度安排」從童年持續到高中時期。為了照顧她，母親專門在學校附近租房，每天圍著她的生活打轉，但比起被理解，她更多感受到的其實是一種被控制的感覺。

當她後來當了媽媽後，她有意識地提醒自己：自己和孩子是兩個獨立的人，孩子並不是一定要依附在她身上。不喜歡被控制的曹燦，長成了獨立自主、不受約束的性格。成為母親前，她開了一家裝修公司，積累了溝通能力和一定的經濟基礎，但後來在未經完整評估下，她關掉裝修公司，把攢下來的錢全砸了進去開火鍋店，結果多年的收入付諸東流，當時她29歲，掉入了自己的事業低谷期。

小孩一句話 決心離開前夫

雪上加霜的是，小遠的爸爸突發心梗，出院後仍是無所事事，酗酒、鬧事，曹燦並沒有立刻選擇離開這段婚姻，她試圖把一切維持在「還能過下去」的狀態：把生意做起來，把孩子照顧好，把家裡的風險壓到最低。「那個時候外界會有種『女人強勢是毛病』的雜音，我就說那算了吧，不做生意了，老老實實上班去吧」，她說。

曹燦去了學校應聘美術老師，但習慣做生意的她，很難適應在辦公室坐班的日子，「每個月的月薪大概是4000（人民幣，下同）多，課少，清閒」。她向校長請求辭職，校長以美術老師緊缺為由，懇求她留在學校。閒不住的她，下班後便和親戚一起去賣烤冷麵，「高峰的時候，每個月能掙個7000、8000吧」。

半年後，為提高收入，曹燦當起了化肥銷售，自學各種化肥區別向農戶解說，業績最好的時候，她一個人就能賣出40萬元的化肥。

然而，即便一天能賺到2、3萬元，也抵不過前夫一次突如其來的鬧事。「你可能一天掙2、3萬元，結果回到家就收到通知，說孩子爸爸把人家的胳膊砍傷了，趕緊帶著錢過來吧」。剛到手的利潤不僅要全部填進去，曹燦還要再額外貼上不少錢去收拾殘局。一次又一次的善後，讓曹燦感到心灰意冷。而壓死曹燦的最後一根稻草，是小遠的一句話。

「有一天接孩子放學，他突然問我，爸爸今天喝酒了嗎？」曹燦心裡一沉，心想，「雖然我沒跟孩子抱怨過，但是孩子心裡邊兒都特別清楚。我知道我必須得帶孩子離開了」。曹燦不希望孩子在這樣的家庭氛圍下成長，她先把小遠託付給了自己的母親，隻身前往瀋陽尋找工作，給自己三個月的時間，安定下來了就馬上把孩子接過來。

第一條視頻就火 他並非被「推上鏡頭」

2023年，曹燦來到瀋陽。一向頗有商業嗅覺的她，果斷選擇自媒體賽道。在她看來，互聯網是一個節奏極快的市場，誰先占住位置，誰就有機會留下來。剛開始時，她和朋友當起探店博主，很快每個月有了穩定的客單，就把小遠接了過來。

曹燦並沒有刻意將短視頻、網路和小遠隔離開，當時小遠特別喜歡模仿一個博主，她無條件支持。沒多久，曹燦又敏銳地捕捉到新的機會，她發現短視頻裡還沒有「小朋友一人分飾多角色」的內容賽道，小遠也願意試試，於是在曹燦的幫助下，小遠開始拍攝自己人生中的第一條視頻。為了播放效果更好，曹燦還研究起剪輯。

在第一條視頻發出前，曹燦已經有預感視頻會火起來，「因為當時沒有這個賽道，我們是第一人，要麼就是會火，要麼就是帳號會被封」。果不其然，在第二條視頻發出後，「燦燦的遠」帳號就從幾千粉絲漲到了10萬粉，小遠還成功見到了他一直喜歡的博主。帳號冷啟動成功，讓曹燦更加確信，做事情只要認清方向，不盲目砌大牆，就距離成功不遠了。

進入2026年，小遠的帳號已經全網超過600萬粉絲，每個月都能接到一定的商業廣告，最高峰的時候甚至一個月能接到10條。在流量與商業化之外，圍繞這個帳號的另一種疑問也隨之出現：當一個孩子成為內容的核心主角，這究竟意味著什麼？面對這樣的聲音，曹燦並不迴避。在她看來，小遠不是被「推上鏡頭」的，而是主動參與其中的策畫者。

「帳號的很多內容都是他自己想表達的，我只是幫他把它變成一個可以被看見的形式」，曹燦說，她不會用「賺錢」去描述拍視頻這件事，做帳號更像是在和孩子一起完成一個長期項目。她強調孩子的知情權和參與感，認為孩子有必要早點理解現實的世界，包括清楚知道每一條廣告的價格、帳號本身的商業價值等，「你告訴他真實的價值，他反而會建立一種更正常的判斷」。

對於商業收入，曹燦仍然堅持自己的教育觀，相比「賺了多少錢」，她最在意的是應該如何讓孩子理解錢。曹燦很少直接教小遠如何用錢，而是習慣用一種假設情景的方式，反覆和孩子討論金錢：如果你有100萬，你會買什麼價位的車？如果有人急需80萬救命，你會不會拿出來？小遠因而逐漸形成了自己的判斷：「可以買一輛代步的車；但如果有人真的需要幫助，我也願意把錢拿出來」。

這種價值觀也體現在更日常的選擇裡。在曹燦和小遠的家裡，娘倆從不用價格定義生活。他們買衣服不追求品牌，小遠的衣服也大多是幾十塊錢的基礎款；即使出席活動，曹燦也不會特意為他準備昂貴的穿著，「我們只要乾淨就行了」，她說，她常常和小遠強調，500塊一件的短袖和50塊一件的短袖，本質上都只穿一個夏天，但省下來的那450塊，卻可以在需要的時候幫助到別人。

在小遠的視頻裡，曹燦是個被照顧的媽媽。而在屏幕外，曹燦幾乎承擔了小遠的一切：生活、腳本的構思、商業廣告的對接、拍攝的安排等，小遠占據了她個人所有的時間。她計畫等到小遠有能力完全承接自己的帳號時便放手，「那個時候我估計還不到50歲，我還是有大把人生啊」。

有一天，曹燦問小遠，父母的離婚對他會不會有負面的影響。小遠告訴曹燦：他感覺生活變得更好了，沒有任何影響。在這個不再流行超人媽媽的時代，曹燦選擇慢慢放手，也試著為孩子重新養育一種久違的、帶著溫情與責任感的氣質。

或許，比起一個看起來完整的家庭，11歲的小遠，更早得到的是一種穩定、坦誠而真實的成長環境。

小遠玩衝浪。（取材自小紅書）

小遠和媽媽曹燦挑戰同一時間拍視頻，早上7時40分，小遠已起床至菜市場買菜準備回家做飯（左），而媽媽還在賴床（右）。取材自小紅書）

曹燦和小遠出席商業活動。（取材自新周刊／受訪者供圖）

視頻中的小遠。（視頻截圖）

小遠承擔了大部分家務還掙外快，包括開展「遛狗包月服務」。（取材自微博）

對未來，曹燦永遠保持著樂觀的態度。（取材自新周刊／受訪者供圖）

「燦燦的遠」的視頻內容記錄了小遠平常的一天。（視頻截圖）

曹燦和小遠出門旅遊時的合照。旅遊的花銷由小遠把握。（取材自新周刊／受訪者供圖）

「被過度安排」的曹燦長成了獨立自主、不受約束的性格。（取材自新周刊／受訪者供圖）