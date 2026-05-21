點燃5億流量…榕江「村超」扎根長成大樹 外地遊客擠爆

歐陽章偉。（取材自「商界」雜誌／受訪者供圖）

在旁人看來，村超像一場突如其來的颶風，但沒人知道，風暴的引信，正是那頭被抬上領獎台的豬，更沒人會信點燃引信的，是那一群人，其中最關鍵的是一位非榕江籍的「外地人」。

貴州省榕江縣是貴州乃至全國最後一批脫貧縣之一，誰也沒想到它會「彎道超車」，僅經過數個月的籌備，就以2023年5月正式開賽的「村超」（鄉村足球超級聯賽）火爆全國和海外，造就千億現象級的城市IP。而在一場球賽帶火一座城的背後，點燃「村超」的歐陽章偉功不可沒。對於「村超」還能火多久的質疑，歐陽章偉不焦慮，他說，在全民一心灌溉下，「村超」已經長成了一棵樹，根扎在榕江的土地裡，扎在每一個普通人的生活裡。

把時間撥回2017年。據「商界」雜誌報導，這一年，歐陽章偉做了一個讓所有人不解的決定：辭掉工作，回貴州老家創業。當時他不到30歲，履歷豐富。大學期間，他擺地攤、辦報刊亭、做項目，拉起一支創業小隊。還沒有畢業，他的團隊就被一位企業家看中，帶往山東參與上億元的項目，後又轉戰南京。

在移動互聯網最熱的那幾年，歐陽章偉開發的「大學寶」App覆蓋了全國200多所高校。雖然後來在行業燒錢大戰中悄然退場，但積累的經驗卻是實打實的。之後，他進入了一家互聯網公司，月薪2萬多元（人民幣，下同），卻始終覺得不踏實，「這樣幹下去，最後還是會走上『圍著房貸轉』的日子」，他說。

行銷家鄉 五次都沒成

與此同時，歐陽章偉默默觀察著家鄉的變化：路通了，寨子深處也有了網絡，村裡人開始拍視頻、賣臘肉、賣銀飾。在他看來，「貴州在變，但它還缺被看見的方式」。於是，他決定回鄉創業，用自己擅長的策畫、營銷和新媒體技能，把貴州的好東西講清楚、賣出去。

然而，理想很豐滿，現實很骨感。運營需要既懂互聯網又了解本地的人才，而當時的團隊連拍帶剪只有幾個人。他只好花大量精力培養團隊，送人出去學，回來再練，慢慢攢出一支隊伍。

2021年底，他聽說榕江縣來了位從深圳調過來的新領導，特別看重新媒體和電商。機緣巧合下，歐陽章偉聯繫上了這位縣領導，談了談自己的想法。「聊了一個多小時，太投緣了」，他回憶，「那種感覺就像是，你一個人在山裡走了很久，突然遇到個同路人」。

起初大家都很興奮，縣領導親自帶他們跑村寨，翻山進苗寨、下侗鄉，挨村挨寨地看資源、聊想法，當時定下的目標是「能不能用新媒體把鄉村旅遊做起來？做個樣板，帶一帶全縣？」沒幾個月，團隊成功把榕江縣小丹江苗寨推火了，團隊也卯足了勁，他們相信憑經驗，加上榕江縣的各種支持，他們能幹出更出彩的事業。

可情況比想像的複雜，兩年的時間裡，榕江縣嘗試了五個方向，都沒成。

第一次是在2021年搞「大山裡的CBA」，想用籃球賽帶流量。策畫周全，宣傳也到位，卻趕上特殊時期，觀眾進不了場。

第二次，他們盯上了「鬥牛」，榕江本就有鬥牛傳統，吸引了很多人，現場人山人海，視頻確實火了，但問題也很明顯：太小眾了，而且還有安全風險，難以做成產業。

第三次是拍苗族的牯藏節。場面隆重，文化深厚，但外地遊客看不懂，也留不住。

第四次是做常規的鄉村旅遊推廣。他們跑了好多寨子，拍美景、錄美食，但今天推這個村，明天推那個寨，沒有形成合力，流量來了又走。

第五次是辦馬拉松+薩馬節。看起來全民參與，跑起來熱鬧，實際組織成本極高：封路、安保、補給、醫療，每一項都需要大量協調。一次馬拉松辦下來，團隊累得不行，流量也表現平平。

那段時間，歐陽章偉常一個人發呆。腦子裡反覆想一個問題：到底哪裡出了問題？雖然五次嘗試都沒有成功，但也並非一無所獲，至少他們明白了一件事：鄉村的事，急不得，沒作業可抄。城市裡那套打法，流量思維、爆款邏輯、快速迭代，放到鄉村可能水土不服。得找老百姓能自己上場、自己做主的事來做。

2023年，大年初八，歐陽章偉看著手機上的視頻，「轉機出現了」，他急得直敲屏幕。歐陽章偉刷到那條「抬豬」的視頻時，整個人像是被電了一下，視頻裡，四個壯漢正抬著一頭披紅掛彩的豬，在鑼鼓聲中巡場，最後把它頒給了鄉村足球賽的冠軍隊。畫面裡還有大媽參賽、村民圍觀、孩子追著球跑，土得掉渣，卻熱騰騰地冒著年味。

靠一頭豬 榕江火出圈

那一夜，他激動到失眠，「榕江太有東西了！」。他立刻把視頻轉發給了朋友王永傑：「豬當獎品，大媽參賽，這要是早點跟拍，絕對要火」。兩人都覺得榕江錯過了一次大火出圈的機會。在公司群裡他和同事沿著這話題一直聊到深夜，他們發現，榕江民間足球賽已經踢了幾十年卻一直沒火，不是沒人踢、沒人看，是從來沒人把它當成一個可講的故事，好好宣傳。

凌晨2點，歐陽章偉給團隊發了兩個字：「村超」。並連夜在群裡布置任務，「天亮上班第一件事，把現有素材剪輯發出來」，他挨個拆解傳播點，「抬豬的視頻一定要有」、「前五秒不能上廢片……」。第二天，加工後的視頻一經發布，便迅速引發了關注，評論區炸了：「這豬也太慘了，被抬著領獎，哈哈哈」、「大媽踢球好拚」、「想去榕江看豬」。

這次小小的成功讓歐陽章偉心裡有了底：只要內容夠真、夠接地氣，小地方也能講出大故事。但他知道，光靠一條視頻遠遠不夠，要想真正引爆，得做更扎實的驗證。於是，他們用全縣中小學生的足球賽來驗證想法，就拍孩子們拚搶、摔倒、進球、領獎的真實瞬間，整整一個月，「榕江人愛踢球」的印象，開始在網友心裡扎下根。

用最「村」的方式宣傳

2023年3月29日，他主動給縣領導發了一條消息：「『鬥牛』項目我估計做不了很大，但『村超』一定可以做很大」。他平時說話很少用「一定」這種詞，可這一次，他語氣很堅定。幹了這麼多年互聯網，他清楚，榕江有天然的優勢。當地多民族聚居，節日多、活動多、人情味濃，關鍵是要找到那個讓老百姓自己「上場」的方式。

接下來最頭疼的問題就是，比賽在哪兒辦？縣領導帶著他們跑了好幾個地方，最後選擇了城北新區體育館的老球場。這裡看台斑駁老舊，但容量最大，又在縣城中心，四周都是商鋪、餐館、居民區，正好可以把周邊商業也一起帶動起來。

一切準備就緒，歐陽章偉立即把貴陽的新媒體團隊全調到了榕江，準備背水一戰。開賽前夜，王永傑打了三個多小時的電話，挨個聯繫媒體，有人一聽就來勁，也有人猶豫：「一個小縣城搞足球賽，能行嗎？」，更有人笑：「榕江？地圖上都難找的地方，能搞出什麼名堂？」，但多數人還是願意幫一把，一個400人的媒體群就這樣拉了起來。

2023年5月13日，正式開賽當天。一大早，他們沒有搞新聞發布會，也沒請領導講話，而是用最「村」的方式宣傳：各村口，大爺大媽敲鑼喊「走，看球咯」；皮卡車裝上喇叭繞街通知；啦啦隊拿著鍋盆當樂器敲，叮叮噹噹一路走一路敲。這畫面，真實、親切、喜慶，比任何精緻的宣傳片都要打動人心。

下午，比賽正式開始，關注度來得比預想的要猛。第一周，全網播放量破億次；第二周衝到10億次。團隊立刻進入高強度運轉：每天看評論、拍素材、剪視頻，常常不分晝夜地「連軸轉」。各大主流媒體、國際視角聚焦，又引爆一輪傳播，帶來幾十億的流量。歐陽章偉知道，還沒到頂點，真正的驚喜，在球場上，在陸續趕來的遊客那裡。

小縣城總動員 意外被看見

「村超」火了之後，流量像潮水一樣湧進來。榕江小城，一夜之間成了超級焦點。央視名嘴韓喬生爬梯子現場解說，國際球星發來祝福視頻，時任外交部新聞司司長華春瑩稱讚其為「偉大的比賽」等等。

比賽剛開始那幾天，遊客一下子湧進來。榕江這個小縣城從來沒接待過這麼多人。住宿緊張，餐館排長隊，打車要等半小時。網上很快出現吐槽視頻，有人抱怨「來了沒地方住」「吃碗粉排一小時」。

最先回應的，是榕江老百姓。他們在評論區留言：「對不住啊，是我們沒準備好，您別生氣，來我家吃飯吧」；有人拍視頻說：「我家有空房，免費來住」，遊客被純真打動，刪掉差評，反過來誇榕江人實在。最打動人的，是老百姓自己站出來維護家鄉的樣子。「榕江就像班裡一個平時不起眼的孩子，突然考了高分，特別珍惜被人看見的感覺」，歐陽章偉說。

後來，政府主動發起了一個討論：「我為『村超』做點啥？」，結果讓人意外，第一時間行動起來的，還是街頭巷尾的普通人。攤販自發承諾不漲價，餐館老闆開始注重衛生，出租車司機使勁學著說普通話。一場球，徹底把整座城動員起來了。歐陽章偉記得縣領導說過一句話：「村超激發出人們心裡的真善美，而且讓大家願意一直保持下去」。那一刻他覺得，這事值了。

但流量來了，怎麼留住？怎麼用好？歐陽章偉知道，村超不能只是一場賽事，得做成一個平台。比如，發起「全國美食足球友誼賽」，南昌拌粉隊、西安泡饃隊、台灣鳳梨隊等各地帶著特色美食來踢球，讓比賽成為一場文化交流會。

於是，本地產品跟著火了，歐陽章偉自己的公司也順勢賣起農產品。截至2025年底，「村超」話題全平台綜合瀏覽量已超過1300億次，帶動榕江旅遊收入超312億元，榕江新增市場主體9000多家。匯源、奇瑞、伊利很多大企業，主動考察談合作。

當難免有人問他催生了「村超」圖的什麼時，歐陽章偉總是淺淺一笑這麼回答：「就想做成一件覺得值的事」。

「值」在哪裡？他也說不清，但當那些外地遊客能開開心心地來玩，榕江男女老少擠在賽程黑板前看賽程安排，當本地孩子放學後不急著回家寫作業，而是和家裡人踢球到晚上10點，滿頭大汗還不願意走。對他來說，這事，就沒白幹。

遭遇特大洪水後，貴州省榕江縣「村超」球場迎來災後重建感恩專場，球賽在新鋪設的球場進行。（中新社）

2023年6月10日晚，場壩村足球隊隊員拿著所獲獎品「豬腿」合影。當晚吸引上萬民眾前來觀賽。（中新社）

2026年1月2日，人們在貴州榕江縣舉行的第四屆貴州「村超」開幕式暨「村超村晚」活動現場一起跳民族舞蹈「多耶」。（新華社）

「村超」現場觀眾激情昂揚。（取材自多彩貴州網）

歐陽章偉在今年貴州省兩會上。（取材自多彩貴州網）

「村超」賽事進行中。（新華社）

貴州「村超」球場煙花秀。（新華社）

簽約儀式現場。（取材自多彩貴州網）

賽事期間同時舉辦豐富多彩的民族歌舞展演。（新華社）

貴州省榕江縣「村超」球場曾在2025年因遭遇特大洪水被淹沒，全村動員進行清淤。（新華社）

歐陽章偉在「村超」現場。（取材自多彩貴州網）

首屆「村超」全國賽總決賽現場。（新華社）

「村超」現場。（取材自多彩貴州網）

2026年1月2日，第四屆貴州「村超」開幕式暨「村超村晚」活動在榕江縣舉行。（新華社）

「村超」賽事公告。（取材自「商界」雜誌／受訪者供圖）