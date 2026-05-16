曾每月拍片29天 「霸總爹」被AI演員甩下車

李嬌娥拍攝中。（取材自新京報／受訪者供圖）

去年，39歲的演員吳維斌還是最炙手可熱的「霸總爹」，因為短劇井噴，中老年演員急缺，橫店影視城不少劇組開出高片酬「重金求爹」，巔峰時期的吳維斌一個月連軸轉28、29天。但僅僅幾個月，今年春節過後，這位「霸總爹」就沒了工作，主要原因之一就是AI（人工智能 ）短劇突襲市場，市面上拍真人戲的比年前至少減少一半。與吳維斌有相似經歷的不少普通演員，就這樣在這場倍速狂奔中，被更有性價比的AI演員甩下了車。

據新京報報導，今年春節似乎是AI短劇「闖進」短劇市場的一個重要時間點，許多人放假在家，對原本還不普及的AI短劇感到新奇，愈來愈多人因此加入AI追劇。這與今年2月，字節跳動發布旗艦AI視頻生成模型Seedance 2.0，極大地降低了短劇生產成本也有關。

普通演員無戲可拍

這個消息在短劇業內掀起了不小的風波，還在東北老家過年的橫店演員李嬌娥隱約意識到，短劇要變天了。32歲的李嬌娥2024年來到橫店跑龍套，後來趕上了短劇爆發，從當群演片酬100多元（人民幣，下同）進階為日薪1000多元的「特約演員」，然而過完年，工作通告群卻異常冷清。

吳維斌也感受到了冰火兩重天。他2023年入行，在橫店從群演做起，「那時候基本天天都有戲拍」，已經是短劇圈知名的「爹」的他，片酬漲到了日薪1500元。但僅僅是過一個春節，吳維斌就發現一切都變了，回到橫店他閒了大半個月，就連租住的公寓樓，也空了至少三分之一。

而與此同時，AI明星、AI演員出現在屏幕上。年初，一個名為「華君」的虛擬偶像成為現象級頂流，這個脫胎於「甄嬛傳」中華妃的性轉形象，由影視二創博主使用Seedance 2.0生成，其糅合演員蔣欣的顏值與華妃氣質，迅速引發網友熱捧。接著，耀客傳媒、聿瀟傳媒等公司也簽約AI數字藝人。「男二以下的演員都不需要真人」的消息也登上熱搜。

AI演員正在重塑影視文化。它們是開源、可塑的產物，擁有最標準無可挑剔的「建模臉」，對粉絲而言，數字人意味著永不「塌房」，對資本而言，它們更具有性價比，成本是最先被看見的。

杭州鳴季文化傳媒有限公司創始人季仙2022年入局短劇，習慣動用十幾人的劇組、幾天緊鑼密鼓的拍攝，以及動輒三、四十萬元的製作成本「磨」出一齣戲。攝影師日薪過萬，場地費每小時數百元，男女主角日薪從幾千到幾萬元不等，每一個環節都清晰可算。2023年，他開始用AI生成分鏡。2024年底，文生視頻技術取得突破，他決定全面轉向AI劇。

「以前再差的劇也得三、四十萬元，現在五六萬元做出來，效果還比以前好」，他說，特別是科幻片、古裝片這些類型，以前服化道、特效都是燒錢的地方，現在AI生成，跟做普通劇沒什麼差別。

2026年年初，一部名為「斬仙台真人AI版」的短劇上線，六天拿下破億的抖音端原生播放、5550萬的紅果熱度，登頂多個AI短劇榜單。這部由12人團隊花費10萬元算力成本打造的作品，在短短一個月內完工，播放量達到12.4億。

技術升級讓季仙的公司成本也降了兩個數量級，公司目前主要製作AI仿真人劇，對外接單價格為每分鐘500至600元；一部60到120分鐘的劇，總成本被壓縮至幾萬元。「以前做真人劇，演員是剛需。現在平台只看內容本身」，季仙說，其對演員的命運判斷很直接：「我可能會覺得未來整個影視行業，包括演員群體都會被AI取代掉」。

「最好的日子過去了」

回到橫店後，吳維斌一直處於無所事事的狀態。橫店的人流比起往年少了很多，好些群演壓根兒沒回來，一些幕後工作人員兼職送外賣或開小吃店，吳維斌熟悉的普通演員拉人組隊拍短視頻段子，收入按照比例分成。他老家還有一家人要養，於是決定開始學習AI，花2599元年費買了平台會員，打算轉型幕後。

所有人都在觀望。李嬌娥現在必須考慮，如果演員這條路走不通，那麼只剩自媒體，但自媒體也不好做了。不過李嬌娥看到了閃光點，「我這個人其實是故事思維，我覺得AI的創作形式還是有潛力」。

3月下旬開始，部分劇組終於「開戲」了，行業嗅到一絲回暖的味道。李嬌娥接到了一家頭部公司的精品短劇邀約，演一個「大聰明」的配角，片酬比其他相同戲分的配角少一些，但他不在意，當下的橫店僧多粥少，能接到活兒他已經心滿意足。

清明之後，吳維斌也剛殺青一部短劇，在一部女頻劇中飾演男主角的父親，又回到「渣爹」的老本行。至於未來發展，他打算走一步看一步，他判斷可能6月情況會好一些。

「但最好的日子，肯定已經過去了」，吳維斌說。

2025年4月，由牛雨萌擔任主演的短劇「我心永恆」正在成都拍攝。（取材自新京報／受訪者供圖）

李嬌娥扮演商業大老。（取材自新京報／受訪者供圖）

牛雨萌拍片中。（取材自新京報／受訪者供圖）

吳維斌的古裝扮相。（取材自新京報／受訪者供圖）

2025年4月，演員牛雨萌在成都二灘水電站拍攝紀錄片，片中她飾演一位水電站設計師。（取材自新京報／受訪者供圖）