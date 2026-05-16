AI短劇「極速革命」 改寫影視產業生態

「我家井裡有條龍」視頻。（取材自微博）

「當AI生成內容如潮水般充斥感官世界，人類創作者還能講述什麼獨特的故事？演員的獨特性何在？觀眾為何願意為某個演員付出時間？」這個問題不僅是整個影劇產業的大哉問，也一直拷問著收入已大幅減少的真人演員們。

近來在網上掀起「極速革命」的AI（人工智能 ）短劇，去年還在試水期，今年農曆春節前後便突然已進入爆發期。比起真人短劇，AI短劇因實現了生產效率極大提升、生產成本快速而衝高了數量及播放量，也引發行業人士對其是否正重構著中國影視產業的擔憂。在短劇業工業化已勢不可擋趨勢下，AI短劇改寫著生產邏輯、競爭格局與商業模式，「人」與「AI」的邊界也被改寫，但相關法令與道德爭議仍處於模糊地帶，亟待正視。

「2026年春節之後，整個行業可以說是變天了。去年，我們多的時候一個月能做幾十部真人實拍短劇。但今年，實拍短劇數量快速收縮，AI生成內容迅速填補空缺。」據文匯報報導，中國頭部短片製作公司上海凡酷文化傳媒有限公司總裁、總監製諶秀峰表示，目前實拍短劇占比可能僅剩此前的十分之一，其餘大量內容已轉向AI生產。

今年以來，AI短劇僅用了一個季度，就正式躋身主流賽道。4月初，AI短劇「菩提臨世真人AI版」登頂紅果免費短劇總熱播榜，成為首部在純市場化競爭中，超越真人實拍作品的AI短劇。此後，紅果短劇取消真人實拍與AI仿真人短劇的榜單畫分，兩大品類實現完全同台競技，業界評價這標誌著，行業正式認可AI短劇的內容價值與市場地位。

低成本高效率 產能躍升

這一轉折的背後，是AI短劇市場份額的持續攀升。DataEye發布今年第一季度AI劇與漫劇市場數據顯示，一季度AI劇迎來爆發式增長，抖音端原生在播AI劇/漫劇約18萬部，其中，3月單月新增AI劇約5萬部，而在2026年以前原生在播漫劇僅5.8萬部。從播放量來看，今年第一季度AI劇播放總量達1300億次，其中，Q1新劇貢獻的播放量占92.88%，單AI仿真人劇的播放量已經超過去年所有的AI劇及漫劇的播放量總和。

諶秀峰認為，低成本與高效率的疊加，使得行業產能出現躍升，「原來一年可能十幾萬部，未來可能會到上百萬部」，他說，這由技術驅動的結構性替代，還使曾一度降溫的網路電影，也因AI顯著壓縮製作成本重新進入視野。「未來可能不是一個劇組幾十人，而是幾個人加一套成熟的AI系統。AI並非簡單替代人力，而是將人從重複性勞動中解放出來，真正重要的，反而是創意和判斷力」，他說。

效率的提升，最直觀地體現在時間與成本上。傳統短劇從籌備到上線通常需要兩個月左右：前期準備約一周，拍攝8至10天，後期製作20天到一個月。在AI模式下，「快的話半個月就可以完成，精品項目一個月左右，整體周期至少壓縮一半」，諶秀峰說。

成本方面變化更為顯著，目前主流大模型生成費用常每秒0.6元至1元（人民幣，下同），以一部100分鐘短劇（多集短劇）為例，AI單次生成一部算力成本約6000元，製作完成至少需AI「跑」10到20次，另包括技術、宣發等團隊一般在五、六人，一部100分鐘AI短劇製作成本約50萬至60萬元，而同等規模頭部實拍項目常需約200萬元投入，「基本降至原來的四分之一」。

AI「偷臉」踩法律紅線

近日，愛奇藝發布「AI藝人庫」計畫，稱已有百餘名藝人入駐，並點名多位明星已加入。此後一批藝人發聲否認AI授權，表示沒簽過任何AI相關授權，並質疑有些AI短劇疑隨意使用肖像建模，致面容與藝人「長相高度相似」甚至完全一致。該事件引發輿論對「AI偷臉」及相關授權邊界問題的廣泛討論。

在AI短劇快速爆發的當下，技術也將內容生產推向一條更為複雜的法律邊界，尤其是在角色生成環節，部分製作方為了追求「熟臉效應」，直接以現實明星的臉部特徵進行建模。這類做法在吸引流量的同時，也潛藏著不容忽視的侵權風險。

在AI重塑內容產業的關鍵階段，如何在創新與合規之間找到平衡，已成為行業必須直面的課題。建立清晰的版權意識與授權機制，遠比短期流量更為重要。否則，一旦踩中法律紅線，技術紅利也可能遭反噬，成為行業發展的隱形成本。

團隊重整 新崗位湧現

團隊規模的縮減背後，是職業結構的重寫。傳統崗位正被壓縮，尤其是腰部演員、攝影、燈光等勞動密集型角色，受到的衝擊最為直接。「有演員從春節到現在都沒接到活，以前一個月可以拍三四部」。

但與此同時，一批新興崗位也在快速生成。例如「AI內容生成師」，負責操作模型完成畫面與視頻輸出；「提示詞（Prompt）工程師」，專門設計輸入指令以提升生成效果；以及「數據與算法優化人員」，通過分析用戶反饋不斷調整內容方向。

另外，在近期舉行的第13屆中國網路視聽大會上，點眾科技董事長陳瑞卿表示，未來三至五年，AI+內容賽道從業者有望從200萬增長至2000萬甚至更多。大會同期舉辦的校園招聘會上，40多家企業拋出5000餘個崗位，其中AIGC相關崗位僅AI視頻生成師需求就高達800人，懂全流程的人才月底薪上萬，部分實習生因參與爆火劇集單月收入達30萬元。

只需一台電腦就能製作AI短劇。（取材自微博）

「聚寶仙盆之雜靈根才是真BOSS」。（取材自微博）

「菩提臨世真人AI版」海報。（取材自微博）

「菩提臨世真人AI版」海報。（取材自微博）