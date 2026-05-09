70歲法甜品師騎中製摩托車環球 長征4萬公里抵杭州

馬丁在中國、寮國邊境附近。（取材自都市快報）

他騎著摩托車，征服了從法國巴黎到中國的4萬公里路程，讓全世界看到70歲的熱血浪漫，也看到中國製造的實力。他也騎著摩托車，翻越崇山峻嶺，將一條486公里的送郵路走了38年，把繽紛的世界帶進封閉山村，也助當地農產賣向全中國。

從法國巴黎出發，途經伊朗 、阿富汗 、寮國、泰國 、馬來西亞等國家，從西藏入境中國後，一路騎行至雲南昆明、浙江杭州。70歲的法國摩托車騎手迪迪埃·馬丁，花費數月挑戰這趟超過4萬公里的長征，之所以決定造訪杭州，純粹因為「想看看我騎的春風動力摩托車車間是什麼樣子」。他的環球騎行證明了熱血不分年齡，也讓全世界看到中國製造摩托車的魅力。

從16歲開始，馬丁已經騎了超過半世紀的摩托車。（取材自都市快報）

★多次壯行 第二次到中國

都市快報橙柿互動報導，馬丁出生於法國，21歲移民澳洲，是一名法式西點師，製作甜點是他的工作，而騎摩托車環遊世界是他畢生熱愛的事業。

從16歲考取摩托車駕照起，馬丁已經騎行半個多世紀，但要說開始跨國騎車，還是近30年的事。馬丁說，自己家族中只有兒子喜愛摩托車卻無暇騎行。自己之所以堅持環球騎行，源於骨子裡的冒險精神，更想親眼看看書本、新聞裡的世界，親身感受不同國家的文化與風土人情。

「我年輕的時候移民到了澳洲，一直想騎摩托車回法國老家，當時是1997年，還沒有互聯網和全球定位系統，一路騎行非常困難。」馬丁回憶，當時他去了印尼、馬來西亞、泰國、印度、巴基斯坦等國，沒辦法和家人聯繫，只能寫信，三周後他們才能收到，那次旅行花了八個月。

報導指出，隨著科技日益發達，也讓馬丁的騎行之旅變得更便捷。從1997年首次騎行至今，馬丁已多次完成環球之旅，這次是他第二次來到中國，「去年來過中國，很可惜只去了西藏、新疆等地區，走的是從西藏到寮國的線路，之後沿著邊界又繞到中東國家。」

而這次從巴黎出發，一路騎行至昆明、杭州，後續計畫前往哈薩克、俄羅斯，最終返回歐洲。

70歲的馬丁數度挑戰環球騎行。（取材自都市快報）

★參觀春風車間 讚不絕口

馬丁表示，本來計畫這次旅行走去年類似路線，當騎行到馬來西亞時，他臨時決定來杭州。「我一定要親眼看看我騎行的春風動力摩托車的車間是什麼樣子，另外我也想去西湖看一看。」

報導稱，這些年，馬丁騎過許多不同品牌的摩托車環遊世界，但從去年3月開始，他騎的是中國品牌春風動力450MT，已累計騎行數萬公里。

作為春風450MT的使用者，馬丁對這款中國品牌摩托車讚不絕口。他說：「對於長途摩托車旅行來說，日本或歐洲品牌要嘛是300cc，排量偏小；要嘛是650cc，又太大太重，450cc的排量剛剛好，而且春風動力的輪胎以及設計感也非常適合摩托車長途旅行。」

他還補充說：「這款車的設計非常舒適，大車輪的設計也很實用，加上油耗表現出色，一箱油能跑500公里，對環球騎行來說太重要了。」

馬丁的騎行之旅在全球擁有眾多追隨者，法國、美國、澳洲等國的摩友都在關注他的中國之行和春風摩托的表現。也間接讓馬丁有機會參觀春風工廠。馬丁表示，此次參觀讓他印象深刻，直呼生產車間「非常好」，更直言「工廠的規模和專業性超出我的預期，場面非常壯觀，完全不像我想像中的樣子。」

馬丁透露，很多車友以前會說「絕不會買中國車」，但透過他的分享，也開始慢慢對中國品牌改觀，願意嘗試春風動力的摩托車了。

由於不懂中文，加上騎行需要相關證件，馬丁在入境中國時，找了一家中國代理機構幫他辦證件、準備中國駕照、辦理摩托車登記手續，同時負責邊境對接，協助辦理海關和入境、離境手續。

報導指出，這次的中國騎行，馬丁選擇了和上次不同的路線，也和中國放寬外國人入境及騎行政策有關。比如說，去年他首次赴中國騎行時，全程需嚮導陪同，僅走過西藏、雲南、新疆等西部和西南地區，全程騎行數萬公里；而今年除西藏外，中國國內其他地區均可無嚮導自由騎行。馬丁說：「去年在中國有嚮導陪著，一切都安排好了—他們會訂酒店、規畫行程路線，而現在根據相關政策騎行進入中國不需要嚮導，我可以自由選擇騎行路線。」

談及在中國騎行的感受，馬丁連連稱讚。他說，中國道路標識配有英文，讓不通中文的他騎行毫無壓力，在他看來，法國的標識僅用法語標註，而中國的國際化與便利程度，遠超自己的預期。

馬丁去年只去過西藏、新疆等地區。（取材自都市快報）

★陌生民眾 邀請用餐留宿

不過，中國很多地方對摩托車禁行有不同規定，「摩托車不能上高速公路和高架路，有些城市市區也禁摩，我之前不知道這些規則」。但交警始終友好耐心，不僅告知騎行規則，還主動為馬丁指引前往酒店的路線，十分暖心。

一路上也有很多溫暖瞬間。馬丁說，沿途騎行過程中，不少陌生民眾邀請他到家中共進晚餐、留宿休息，跨越國界的善意讓他備受感動。

這次，馬丁在杭州短暫停留一天，他計畫前往西湖走一走，感受杭州的魅力後再繼續踏上騎行之旅。

這名70歲的西點師用自身行動證明，熱血可以不分年齡，勇氣能抵歲月漫長，馬丁的環球騎行故事仍在路上續寫。

38年的送郵過程中，桑南才騎壞了五輛摩托車。（央視截圖）

●雲南深山486公里崎嶇郵路 他走了38年

在雲南省怒江州的崇山峻嶺間，一條486公里的郵路蜿蜒向前，這條路，桑南才一個人走了38年。

央視新聞報導，從1988年開始，桑南才就成為連接大山與山外世界的使者，走出了一條一個人的峽谷郵路。他家就在怒江邊上，和郵政所緊挨著。17歲那年，桑南才參加招工考試，成了稱杆鄉郵政所郵遞員。

★上任發誓 絕不滾蛋

上班第一天，老所長就給桑南才潑了一盆冷水，因為在他之前，先後有三個人因為吃不了苦辭職了。老所長讓桑南才先試著跑一遍郵路，如果不行就趁早離開，好強的桑南才當場發誓：「我一定行，絕不滾蛋。」

接過沉甸甸的郵包，桑南才一頭扎進山高谷深、路險坡陡的怒江峽谷。稱杆鄉是怒江州郵路最長的地方，桑南才的送郵路長達486公里，在公路不通的年代，很多路段只能徒步穿行。桑南才肩扛郵包，蹚河、爬山，一趟郵路往往需要走上五、六天。

報導指出，在深山獨行的路上，陪伴桑南才的只有風聲、水聲、鳥叫聲，他可以清楚地聽見自己的腳步聲和郵包與衣服摩擦時發出的窸窣聲響。很多時候桑南才其實也害怕孤單，他坦言，當他感到難熬時，「有時走一段我就喊上幾聲，或者唱唱山歌，心情就好多了」。

在那個通信網路不發達的年代，桑南才是鄉親們與外界溝通最重要的橋梁，從書信、報紙雜誌到錄取通知書，桑南才送來的是不僅牽掛、希望，更是繽紛的世界，他也被大家親切地稱為「托厄哈扒」，在傈僳語中意為「送信人」。

背負著鄉親們的期待，無論郵路多麼崎嶇險峻，桑南才都堅定地要將每一封信送達。哪怕遠方的來信上沒有具體的村名也沒有電話，他也會四處打聽，直到把信件準確送達。他說：「每封信都不會漏，老百姓就指望這封信。」

懸崖、落石、泥濘、陡坡是送郵路途上的常態。若碰到下雨天，來時還能涉水而過的小河水位暴漲，桑南才既回不了家，也無法循原路返回到村裡，只能在岩石下湊合睡一晚，等第二天水退了再繼續趕路。

★手指斷 郵路不能斷

在一次投遞途中，山體落石突然砸落，桑南才連人帶車滾了15米，右手中指被砸斷了一小節。但他說：「手指斷了，郵路不能斷，再苦再難我也要堅持走到底。」

除了堅守郵路、傳遞信件，桑南才還主動充當鄉親們的義務採購員。從化肥、飼料、大米，到白糖、鹽巴、感冒藥，桑南才總是隨身帶著小本子，一筆一畫記下鄉親們的需求。

報導稱，2014年，中國國家郵政局正式啟動「快遞下鄉」工程，桑南才的郵包裡不再只有信件報紙，還多了衣服、食品、小家電等快遞包裹。隨著愈來愈多的商品走進深山，桑南才突然意識到：郵路不僅能把東西送進來，還能把山裡的寶貝帶出去。

桑南才發現，稱杆鄉物產豐富，蕎麥、蜂蜜、核桃、天麻等農產品品質優良，卻由於交通閉塞、信息不暢，只能在本地低價售賣。

為了幫鄉親們打開銷路，桑南才主動學習電商知識，摸索著將家鄉特產上架到郵政電商平台。有了他的帶動，愈來愈多的群眾開始接觸電商產業，讓稱杆鄉的土特產走出了怒江大峽谷，一舉賣到全國各地。

對於這樣的成果，桑南才不邀功，他說：「村民們可以在網上買到各種商品，我送到他們家門口，山裡的農副產品我透過電商平台賣出去，讓大家掙點錢，日子過得好一點。」

2017年，桑南才的妻子密曉琴放下經營了多年的小生意，幫著丈夫一起忙活郵政所的事情，從此，稱杆鄉郵政所成了「夫妻郵政所」。

這些年，桑南才親歷了高山峽谷從「鳥路鼠道」到「天塹通途」的巨變，見證了家鄉「一步跨千年」的發展奇蹟，自己也從大家口中的「小桑」變成了「桑叔」。38年的送郵路，讓他穿爛了500多雙鞋，磨破了160多個郵包，騎壞了五輛摩托車。

桑南才的付出讓他先後獲得「全國勞動模範」、「全國優秀共產黨員」等榮譽；2025年，央視總台蛇年春晚的觀眾席上，桑南才作為「全國民族團結進步模範個人」的代表，身著傈僳族民族服裝坐在第一排。近日，桑南才更入選中央宣傳部、全國總工會聯合發布的2026年「最美職工」。

桑南才藉由送郵，間接推動了稱杆鄉的發展，他說，「在郵路上走了38年，一塊石頭也是認得你的。這條路，我要一直走下去。」