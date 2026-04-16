二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

陳麗華和丈夫遲重瑞。（取材自鳳凰網）

中國已故前女首富陳麗華除了財富傲人，1990年，她和小她11歲的86版「西遊記」男演員遲重瑞結婚，這段婚姻直至今日仍被輿論審視。彼時她是身家過億的49歲女企業家，帶著三個孩子；遲重瑞38歲，是因「唐僧」走紅的演員，「遲重瑞圖財、陳麗華圖名」議論從未平息。陳麗華和遲重瑞沒有親生子女，但他把繼子女視如己出，放棄了演戲，卻在紫檀博物館找到精神歸屬。有人說，遲重瑞以獨特的方式，用大半輩子默默守護了一個人的世界。

據鳳凰網「風暴眼」報導，1986年版「西遊記」熱播後，陳麗華對這部經典作品情有獨鍾。身為京劇 迷的她，1988年在一次在中國京劇院唱戲會客時，偶遇當時有「最帥唐僧」的唐僧扮演者遲重瑞，兩人相談投機、一見如故，共同愛好讓他們走在了一起，交往近兩年。

陳麗華比遲重瑞年長11歲，她曾自述以「倒追」開啟這段關係，欣賞遲重瑞俊朗外形與溫潤氣質。確定關係前，她徵詢三名子女意見，獲家人支持後進一步交往。遲重瑞初期心存顧慮，既源於11歲的年齡差距，也因外界「傍大款」的流言。

互稱董事長、遲先生

面對爭議，陳麗華選擇以婚姻回應。1990年，49歲的陳麗華與38歲的遲重瑞在香港 登記結婚。婚後，為全力支持妻子的紫檀文化事業，遲重瑞毅然淡出演藝圈，全身心投入紫檀事業，擔任中國紫檀博物館副館長。據天眼查信息，遲重瑞目前也是北京紫檀文化基金會理事長。

2026年3月，遲重瑞與陳麗華共同亮相博物館全球直播實景課堂，向海外華裔青少年普及紫檀文化。多年來，遲重瑞全程陪伴陳麗華參與作品創作、展覽策畫與國際文化交流，成為她最堅實的後盾。陳麗華生前也曾多次感慨，數十年紫檀傳承之路，家人的理解與陪伴，是她堅持下去的最大動力。

兩人相處恪守傳統禮儀，平日互稱「董事長」、「遲先生」，交流多用敬稱「您」，鮮少隨意玩笑。而遲重瑞的生活以陳麗華為核心，外出時貼身照料，挪椅端茶細緻周到。

陳麗華曾坦言，與「遲先生」感情甚篤，從未紅過臉。遲重瑞則曾在接受媒體採訪中平和表示：「董事長是一家之主，得給足面子。她脾氣火爆，只要發脾氣，我從不吭聲。等她脾氣過了，會對我更好」。

在「魯豫有約一日行」中，陳麗華談及自己生活極簡：不吸菸、不飲酒、不喝咖啡，只愛吃雪裡紅燜飯，每日生活費不過10元（人民幣，下同），畢生癡迷唯有紫檀藝術。鏡頭前，遲重瑞垂立一旁，溫柔遞上熱茶。

攀富婆？遲重瑞不回應

據騰訊新聞刊出「維度覺醒」文章指出，36年前，38歲的遲重瑞正值男人最好的年華，娶了49歲的女企業家陳麗華，儘管這段婚姻從開始就被貼上「攀附」的標籤，可他用36年給出了另一種答案：沒有孩子、放棄事業、活成了豪門裡的「局外人」。

有人說，相較姊姊和弟弟，一個兒孫滿堂、一個兒女雙全，這是遲重瑞為這段婚姻所做出的三大犧牲， 但也有網民認為，他太清楚這段婚姻的代價是什麼，為了愛情，他清楚地接受了，就不能說是犧牲。

文中稱，遲重瑞20多歲時就曾想過婚後要生一兩個孩子，他遇見陳麗華時，她已經49歲，與第一任丈夫有三個孩子，公司事務纏身，根本沒有再生寶寶的打算，沒有孩子這個遺憾，他從沒對陳麗華說過。陳麗華心裡有數，對他格外好，可再好也彌補不了血緣的缺席。

面對「攀富婆」、「軟飯男」、「吃軟飯吃到唐僧頭上」等鋪天蓋地的嘲諷，遲重瑞曾多次回應稱，兩人關係無需刻意表白，「時間會證明一切」。

遲重瑞用日復一日的陪伴作為唯一回應。 陳麗華每天工作10多個小時，他就在車裡等她忙完，從不催促；她睡眠不好，他每晚為她泡安神茶；家裡十幾口人一起吃飯，規矩是「長輩不動筷誰也不能動」。而沒有親生子女，使他在豪門裡，成了唯一沒有血緣關係的「家人」，他仍將繼子女視如己出，子女們對他也很尊重。但有人問遲重瑞，陳麗華走後你會搬走嗎？他沒回答。

這段相差11歲的婚姻走過了36年，有人稱他們相敬如賓，傳為佳話；也有人指這段婚姻自始至終伴隨爭議，「遲重瑞圖財、陳麗華圖名」的議論從未平息。

如今，陳麗華過世，她以85年人生，走出了一條充滿爭議卻無可複製的道路。她在改革開放浪潮中抓住時代機遇，以強悍手腕構築起橫跨地產、文化的商業版圖；有人讚她白手起家的商業魄力，有人議她打破常規的婚姻選擇，也有人銘記她傾半生心血守護傳承傳統工藝。

真正的親情，在於真心相待、彼此陪伴，如今陳麗華已逝，但她留下的親情佳話，卻一直流傳。是非功過，留待世人評說；傳奇人生，終隨歲月落幕。

遲重瑞和他的「唐僧」扮相。（取材自微博）

遲重瑞曾有「最帥唐僧」之稱。（取材自微博）

陳麗華和丈夫遲重瑞。（取材自南方娛樂網）

陳麗華和丈夫遲重瑞。（取材自微博）

陳麗華和遲重瑞。（取材自中國新聞網資料照片）

網傳遲重瑞早年照片。（取材自微博）

陳麗華和丈夫遲重瑞與繼子女早年生活照。（取材自南方娛樂網）