女首富陳麗華傳奇一生落幕 爭議與榮光並行

陳麗華。（取材自鳳凰網）

她是知名企業家，曾經的中國女首富；她是收藏家，八次深入印緬熱帶雨林，圓一個「城門夢」；她也是86版「西遊記」唐僧扮演者遲重瑞的夫人。一生聚財、守藝、持家，爭議與榮光並行，如今大幕落下，一個時代的商界傳奇就此謝幕。

2026年4月7日，富華國際集團發布訃告：富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，因病醫治無效，於2026年4月5日在北京逝世，享壽85歲。這位從貧寒家境走出、高中輟學謀生的女性，憑藉過人膽識與殺伐決斷，在北京核心商圈寫下商業傳奇，又致力於中國傳統工藝傳承，有「中國紫檀女王」之美譽。她的一生，比劇本更精彩。

裁縫女工 白手起家

據鳳凰網「風暴眼」報導，1941年4月，陳麗華出生於北京，是滿族正黃旗後裔，然而，作為所謂「格格」的她並非生來富足，家境貧寒迫使她在高中便被迫輟學，進入街道裁縫廠當工人。縫紉之餘，她常修補家中留存的紫檀老家具，1977年在鄰居建議下開辦家具修理廠，正式開啟創業之路。

關於陳麗華的第一桶金，坊間流傳兩種說法。一種是1981年初，她赴香港 依託人脈涉足房地產，1988年創立富華國際集團，在比華利購置12棟別墅，通過低買高賣快速積累財富；另一種是80年代中期，她得知北京龍順城中式家具廠存有大量「無主」明清紫檀、金絲楠等名貴家具，以低價購得部分，完成原始資本積累。

1988年夏，藉著北京招商引資的東風，陳麗華以港商身分返京，幾乎傾盡所有籌建長安大廈，同時在澳洲、東南亞 等地布局地產業務。90年代初，她拿下臨近天安門廣場的核心地塊，投資8億元（人民幣，下同）打造長安大廈，其中頂層六層為北京首家五星級私人會所——長安俱樂部，於1996年正式開業，匯聚眾多華人 富豪擔任名譽理事，成為彼時財富與地位的象徵。

此後，陳麗華在王府井周邊持續布局，興建麗苑公寓、利山大廈等項目。1998年，她拿下金寶街改造項目，秉持「錢吃虧，不能人吃虧」的原則，28天完成2100戶居民拆遷，創下地產界紀錄。

地產女王 身家505億

數十年深耕京城核心商圈，陳麗華的商業版圖與財富體量，也在資本市場得到直觀印證。2016年，胡潤研究院發布「2016胡潤女富豪榜」，北京地產女王、75歲的陳麗華以505億財富首次成為中國女首富。2026年3月5日，胡潤研究院發布「2026胡潤全球富豪榜」，陳麗華以470億元人民幣身家，位列全球第656位。

除此之外，1999年，陳麗華還投資逾2億打造了中國首家「國字號」私人博物館——中國紫檀博物館。據澎湃新聞報導，多年來，陳麗華先後向故宮博物院、中國國家博物館、聯合國教科文組織，以及美國史密森尼研究院、英國大英博物館等海內外頂級文博機構捐贈多件大型紫檀藝術重器，推動中華傳統工藝走向世界。

「很多人經常會問我這樣一個問題，妳為什麼對紫檀如此專情？說真的，這不是可以用一句或幾句話來表達清楚的。這是一種情感的沉澱，一種生命的狀態，一種精神的力量，或者也可以說，這是一種深扎在心裡的根」。

陳麗華的紫檀情結，早在童年常修補家中留存的紫檀老家具時就已生根。1986年，她舉家回到北京，也開啟了她以紫檀為志業的收藏人生。北京籌辦亞運會，她主動向北京市政府提出製作一件紫檀木雕龍屏風，用於接待外賓。故宮博物院領導與王世襄、朱家溍等國家級文物鑑定專家應邀前往她的倉庫進行鑑定，被她存放在庫房中紫檀木存量給驚到了，鼓勵她用紫檀複製故宮文物。

投入紫檀收藏與傳承

這更堅定了陳麗華投身紫檀文化研究與傳承的決心。從此，她親自前往故宮，逐一測量每一件文物的尺寸。為尋得頂級紫檀原料，她不惜耗費大量精力與資金，八次深入印緬熱帶雨林，實地查訪紫檀生長環境與木質屬性，數次以身歷險，召集數百名技藝精湛的工匠，秉承「一鑿、二刻、七打磨」的古法工藝，採用傳統卯榫組法，截至2021年，陳麗華與她的團隊已創作完成2萬餘件紫檀作品。

她還按1:10比例微縮復現老北京16座城門，以紫檀與陰沉木還原古建神韻，運用了檀雕非物質文化遺產技藝，通體沒有一根鐵釘，完全運用古代建築的傳統榫卯結構，拆裝自如。現在「永定門」陳列在中國紫檀博物館內，吸引無數遊客駐足觀賞。

1999年，中國紫檀博物館開館後，陳麗華和團隊一起製作的明清家具以及故宮角樓、千秋亭、萬春亭、天壇祈年殿、老北京四合院等大型建築模型陳列展出，受到專家和各界人士的讚賞。「很多人看了後，怎麼也不會把這些和我——一個普通的女人聯結在一起。但因為這份情感，我付諸了行動。這個夢，我一步一步去實現」，陳麗華說。

陳麗華的紫檀收藏之所以能夠達到如此高度，與她獨特的收藏理念密不可分。她曾說：「我總覺得要留下一些東西。把紫檀留給後人，比留錢更有意義」。

由國家級非遺項目「紫檀雕刻」的傳承單位中國紫檀博物館製作參展的「紫檀德勝門」。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

網傳陳麗華年輕時的照片。（取材自微博）

陳麗華。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

陳麗華夫婦與來賓合影。（取材自微博）

陳麗華有「中國紫檀女王」之美譽。（取材自微博）

中國紫檀博物館展出紫檀、烏木、黃花梨等材質雕刻而成的宮廷木器藝術精品和明清古家具。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

中國紫檀博物館製作參展的「紫檀德勝門」。（取材自微博）

網傳陳麗華年輕時照片，當時她已是香港富華國際集團董事長。（取材自微博）

被喻為「第一富婆」的富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，4月5日在北京病逝，享壽85歲。(中新社)

2024年7月6日，北京，中國紫檀博物館展出的黃花梨家具精品。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）