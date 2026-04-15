282人圍獵網暴全紅嬋 畸形「飯圈」文化

中美混血的滑雪好手谷愛凌被網友批評「偽愛國」。圖為谷愛凌在米蘭冬奧展示自己獲得的三枚獎牌。（新華社資料照片）

從賽場外圍堵騷擾、深挖隱私的瘋狂圍獵，到網路上編造謠言、侮辱人格的惡意攻擊，中國體育界「飯圈」文化早已失控。在官方屢次出手整治仍難見成效下，一個282人的群組，揭露頂尖運動員遭網暴的黑暗面。對犧牲青春、健康為國家爭取榮譽的運動員來說，這些都不是他們應該承擔的「成名稅」。

一張微信群截圖，揭露了中國跳水奧運冠軍全紅嬋 長年來遭受網暴的真相，也再度掀起體育界畸形「飯圈」文化的討論。不只全紅嬋，知名運動員如陳夢、樊振東 、孫穎莎 、谷愛凌等人，都是這股歪風下的受害者。

綜合上游新聞、極目新聞等媒體報導，就在不久前，全紅嬋受訪時談及被網暴的經歷，忍不住哽咽：「不要再罵我了，不要罵我家裡人，不要罵我朋友。」她那無奈又無助的模樣，令人既心疼又憤怒。

282人微信群圍獵

網友的心疼還沒消散，就爆出有一個人數高達282人的微信群，標榜「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，長期存在「全母豬」、「全肥豬」等針對全紅嬋的人身攻擊。原本是用來群聊的社交工具，卻異化為公開的侮辱場所，更令人不寒而慄的是，群組成員中不乏現役國家隊跳水運動員、退役名將、央視記者，甚至還有賽事裁判。

驚天一爆讓中國輿論圈炸鍋，但全紅嬋卻不是唯一一個遭遇過網暴的對象。

中國乒乓球好手樊振東就曾在接受專訪時提到自己深受飯圈困擾，被網暴、曲解、尾隨跟蹤。他表示：「從東京奧運以後，機場或者是一些基地門口突然多了很多拍照的，他會懟到你臉上，也會有一些尾隨跟蹤的。」最離譜的一次，甚至有陌生人闖進他在酒店的房間，還設法拿到房卡，在樊振東出門期間多次非法進入。

此外，樊振東的個人身分證號碼及手機號碼也被曝光，給他及家人的生活帶來極大傷害。對此，樊振東曾在社群平台上發文怒斥飯圈文化。

代拍曝運動員個資

運動員的個資哪來的？從演藝圈衍生而來的「飯圈」文化已然有條灰色產業鏈。「代拍」們從「票務」獲取航班酒店等信息，買賣雙方則透過字母縮寫和表情符號等「暗語」達成交易。除包含身分證號的「ID包」外，還可查詢運動員入住酒店、身分證號和電話號碼，分別收費60元（人民幣，下同，約8.7美元）、70元、75元。

「代拍」也是「飯圈」文化的重要一環。「代拍者」掌握了運動員的個人行程，為粉絲拍攝偶像的高清照片或視頻，甚至形成「專職」團隊。中國乒乓名將王楚欽2024年12月從北京出發前往上海參加乒超聯賽時，在機場被粉絲團團圍住懟臉拍，王楚欽多次要求其保持距離，但是對方不予理睬，讓他氣得直言：「再拍我報警了」。

這些粉絲除了追逐偶像，也將自己的「愛」化作對其他運動員的攻擊，陳夢就是一例。2024年巴黎奧運乒乓女單決賽，上演了陳夢與孫穎莎的「中國內戰」，現場有大量孫穎莎的粉絲瘋狂應援，還不時發出歇斯底里的喊叫聲。當陳夢失誤時有人叫好，她得分時有人喝倒采。

該場比賽最終由陳夢勝出，場上的攻擊立刻延伸至網路，社群媒體上出現大批攻擊的侮辱性言論，甚至詆毀她與教練馬琳有不正當關係，逼得微博官方對300餘個違規帳號，視程度予以階段性禁言甚至永久禁言處置。

陳夢日後在一次訪談中提到，排山倒海而來的網暴讓她一度卸載社群軟體，最嚴重的時候，連站在賽場上時都會害怕。她一度選擇卸載App，手機只剩下微信，需要發東西再把App下載回來，然後再卸載，「那幾年就反反覆覆折騰這種內心鬥爭」。

官方整治 亂象不止

孫穎莎的極端粉絲不僅攻擊孫穎莎的比賽對手，連和她親密互動的同性運動員也不放過。2024年，奧運女子舉重冠軍李雯雯在社交媒體上分享了她和孫穎莎、王楚欽的互動視頻，卻意外遭到攻擊。隨後，李雯雯在深夜刪除了幾條包含孫穎莎和王楚欽的影片。

儘管官方數度出手整治「飯圈」文化，網路上對運動員的攻擊卻從來未曾絕跡。身為中美混血的滑雪好手谷愛凌雖代表中國出賽，卻仍被批為「偽愛國」、「只有賺錢的時候是中國人」。谷愛凌接受訪問時表示，2025年是她一生以來受傷最嚴重的一年，也是網暴謠言最嚴重的一年，「所以加一起就讓2025年變成最難的一年」。

為了遏止「飯圈」文化，有些運動員選擇解散網路粉絲群，讓自己能更專注在賽事上。2024年，網球明星鄭欽文官方帳號解散了能關聯到她主頁的微博粉絲群，以實際行動表明自己遠離「飯圈」，與粉絲保持適當距離的態度。除此之外，2025年中國乒協和中國乒乓球隊也決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台，王楚欽、孫穎莎隨即表態支持。

有組織、有背景 跳水圈內部系統性欺凌

曾是「全民嬋寶」的全紅嬋驚傳遭網暴，這個282人的微信群組罵了她三年，更令人錯愕的是，曝光的成員名單中，傳出有全紅嬋的跳水隊友、退休前輩、央視專項記者，甚至還有賽事裁判。消息一出全網炸鍋，但弔詭的是，相對於網友的氣憤填膺，官方的反應卻意外冷淡。令人不禁懷疑：這場長達三年的網暴，是否隱藏一場不能搬上檯面的權力絞殺與階級反抗？

綜合「社科學術通信」、「瑞淵科技說」報導，在全紅嬋遭網暴事件爆發後，國家體育總局雖發表聲明，稱支持全紅嬋透過法律手段維護自身權益，卻無正式調查通報。然而這起事件不是飯圈罵戰，也不是一場情緒失控的口舌之爭，更像是一場有組織、有規則、有分工、有背景的系統性欺凌。

全紅嬋曾在訪談中說過自己想退休，但一個才19歲、拿過兩次奧運金牌的女孩，正處於運動生涯的顛峰，怎麼會有這樣的想法？如今她遭網暴的事實被揭露，大眾似乎懂了什麼，畢竟跳水本身就承受著巨大的壓力，如今還要面對來自內部的系統性霸凌，換作任何人，恐怕都撐不住。

但那些罵她的人呢？刪了群、退了號，該訓練的訓練，該比賽的比賽，彷彿一切都沒發生。知情人士透露，曾經有澳門的運動員進入那個群組，看到謾罵全紅嬋的那些內容後，立刻選擇退出，卻被群內嘲諷為「全紅嬋的護法」。這282個人留下來繼續罵人，選擇成為那場霸凌的參與者或幫兇，沒有一個人覺得不對勁，沒有一個人站出來說一句夠了。

只因非體操世家出身

全紅嬋做錯了什麼？她唯一的「錯」恐怕就是出身。全紅嬋生於湛江農村，父母務農，家境貧寒，她沒有體操世家的基因傳承，沒有運動體系的父母人脈，也沒有經濟實力請私教、做復健、走捷徑。她學跳水是為了給家人治病，什麼都沒有的她只有一身傷疤，和一顆單純想跳好的心。但對跳水界這個利益共同體來說，全紅嬋不是「優秀新人」，而是「破壞規則的外來物種」。

回過頭來看看「水花征服者聯盟」的群規：禁止攻擊其他運動員，這意味著群組成員並非毫無底線的網路暴徒，他們懂得邊界，知道分寸，明白什麼話能說、什麼人不能碰。他們不攻擊圈內人，他們有「職業操守」，有「內部團結」，但「全紅嬋除外」。

要理解這場圍獵，得先揭開中國跳水圈運作的真實邏輯。表面上，這是一個以「夢幻隊」著稱的金牌工廠；實際上，它早已演變為一個等級森嚴、利益綁定、排斥異己的封建門閥體系。

這個體系的核心是「權威定義權」。裁判決定動作好不好，教練團決定誰能站上跳台，但他們聽從的是上級領導、派系大佬以及地方體育局和利益聯盟。於是，從訓練、選拔、評分到商業分配，整個鏈條被少數人組成的「門閥聯盟」牢牢掌控。

在這個體系內，你是誰的弟子？你的家庭能為圈子帶來多少利益？這些都比天賦和努力更重要，然而全紅嬋的橫空出世卻打破了這一切，她不會在採訪中說「感謝領導栽培」這種場面話，一跳就跳出了世界紀錄，把那些按資排輩、論功行賞的「規矩」炸得粉碎。

網友籲查 官方冷處理

事件發酵至今，官方的冷處理令人困惑，彷彿有人在保，有人在壓，有人在等風頭過去。但與官方的冷漠形成鮮明對比的，是公眾如潮水般的聲援。白岩松在「新聞周刊」公開力挺，強調健康成長比贏得獎牌更重要，並呼籲大家不要再傷害她；郭晶晶、田亮等前輩發聲支持；微博話題「#全紅嬸加油#」的閱讀量突破百億。這場聲援已然超越了體育範疇，成為一場自發性的、民間的、跨階級的正義動員。

然而，即便網友們在各平台上持續曝光截圖，要求體育管理機構介入調查，但平台刪帖、撤熱搜，似乎真有那麼一隻看不見的手試圖壓下輿論。

網友呼籲全紅嬋遭網暴事件應徹查到底，畢竟這件事不僅是一個微信群的黑幕，而是一個時代的病灶。當競技運動不再「競技」，當公平競爭淪為「圈內分贓物」，當草根天才被系統性扼殺，那麼這個項目無論拿多少金牌，恐怕都只是一具華麗的空殼。

中國隊舉重選手李雯雯在巴黎奧運奪下金牌。（中新社資料照片）

全紅嬋14歲就奪得奧運跳水運動金牌，2024年再得兩面奧運金牌，是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱。(新華社資料照片)

陳夢（見圖）在巴黎奧運擊敗孫穎莎，卻因此遭到孫穎莎粉絲攻擊。（取材自微博）

飯圈文化侵襲體育圈，當陳夢拿下巴黎奧運冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音。（新華社資料照片）

王楚欽曾因被粉絲近距離跟拍而動怒。（取材自微博）

王楚欽曾因被粉絲近距離跟拍而動怒。（取材自微博）

全紅嬋2024年在巴黎奧運奪金後，成為中國奧運史上最年輕的三金王。（新華社資料照片）

舉重選手李雯雯（左）曾因為在網路上曬出與孫穎莎的合照，遭到大批極端粉絲網暴。(取材自微博)

群組明確規範可以隨便罵全紅嬋。（取材自微博）

乒乓球好手樊振東也是「飯圈」文化的受害者。圖為樊振東2025年在全國運動會奪得冠軍。（新華社）

中國體育界的「飯圈」文化，容易讓球迷單純為選手加油的意圖變質。圖為2023年9月25日杭州亞運會乒乓球女團半決賽，現場觀眾為王曼昱、孫穎莎、陳夢等主力隊員加油。 （取材自新京報）